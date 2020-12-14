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Автор Александр Шторм

Российское правительство вышло на тропу борьбы с бедностью

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Российское правительство вновь выходит на тропу борьбы с бедностью. Задача властей понятна, но у чиновников и граждан разное понимание смысла термина.

Российское правительство вышло на тропу борьбы с бедностью

В России уже подняли минимальные зарплаты и пенсии, по крайней мере, они выше официального прожиточного минимума. По данным опроса ФОМ, ровно треть россиян называют себя бедными. Такой показатель в два раза выше, чем публикуемые цифры Росстата. Различие понимания бедности ведёт к тому, что она будет снижаться в РФ только на бумаге.

Согласно итогам опроса, треть россиян (33%) самоидентифицируются как бедные. Только 1% заявил о себе как о богатых, а 64% опрошенных воспринимают себя как "человека со средним достатком. При этом показатель "бедных" у Росстата составляет всего 13%.

Как утверждает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион. Общая цифра уже проблематична и составляет 20 миллионов человек. Но опросы ФОМ показывают, что говорят о себе как о бедных больше 48 миллионов человек. Можно сделать вывод, что у чиновников не вполне адекватное представление об уровне бедности.

Фактически, если перефразировать вопрос и не спрашивать о бедности напрямую, то можно получить похожие результаты. Более трети россиян (38%) могут позволить себе купить только продукты и одежду, но не крупную бытовую технику.

Для 28% проблематична и покупка одежды, а еще 6% испытывают затруднения с покупкой даже продуктов. Так что вопрос точности замеров будет актуальным еще долго. А пока это статистические манипуляции чиновников.

Напомним, в июльском указе российский президент Владимир Путин четко прописал, что борьба с бедностью — это первостепенная задача правительства РФ. Она ей и остается несмотря на риски, возникшие для экономики страны на фоне глобальных вызовов, подтверждал в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Коронакризис" затронул всех — упали доходы людей, серьёзные убытки понес бизнес, выросла безработица. Государство выделило более 600 миллиардов рублей на различные формы поддержки семей с детьми.

"Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек", — напомнил Мишустин.

Проблема в том, что многие россияне стали бедными не вчера, а лет десять назад.

Только 1% респондентов ответили на вопрос о том, когда упало их благосостояние — "менее года назад". При этом 12% респондентов сообщают, что стали бедными более десяти лет назад. Еще 7% утверждают, что перешли в разряд бедняков от пяти до десяти лет назад.

А еще 7% говорят о том, что всегда жили бедно. Причинами этого назывались низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%), потеря работы (5%). Коронавирус среди причин назвали лишь 1% опрошенных. Проблемы коронавируса упомянули только 1% респондентов.

Так что властям придется корректировать подходы к измерению благосостояния. Экономисты объясняют различия в опросах и официальной статистике бедности заниженной потребительской корзиной в России. И это проблема, которую нужно решать немедленно.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы нищета росстат бедность владимир путин алексей кудрин михаил мишустин борьба с бедностью пандемия коронавируса
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