Как победить созависимые отношения

Как стать героем своей судьбы, актером первого плана в своей жизни? Ответ на этот сакраментальный вопрос попыталась найти ведущая программы "Популярное кино глазами психолога" Маргарита Кичерова, обсуждая перипетии истории героев картины "Отпуск по обмену" с психологом Светланой Шарко.

— В этом фильме есть прекрасная цитата: "В фильмах всегда есть главная героиня и её лучшая подруга. Вы, я знаю, главная героиня, но почему-то ведете себя как ее подруга"… Что останавливает человека от исполнения главной роли в собственной жизни?

— "Каждый из нас родом из детства" — это тоже хорошая цитата. И есть люди, у которых вроде бы всё есть. Они талантливы, но есть некий негативный сценарий, который называется "неразвитая идентичность". Название хоть и странное, но я думаю, у многих отзовется. Это когда человек считает, что он сам по себе жить не может, что обязательно должно быть некое "мы", когда жизнь ради себя бессмысленна или может быть наказуема, и тогда человек служит другому. Он не может иначе: ему кажется, что другой важнее, что о другом надо позаботиться, и тогда, конечно, отступает собственное "я".

— Мне кажется, так вырабатываются созависимые отношения.

— Да, созависимые отношения. Это как раз про то, когда кто-то другой важен, когда свои чувства надо подавлять, когда свои нужды и потребности — за кругом интересов.

Сначала позаботься о другом, а только потом уже можешь вспомнить о себе. Все роли смещаются. И тогда человек накапливает очень много горечи и разочарования. Он убегает от себя и начинает постепенно все равно ненавидеть того, кого поставил на первое место.

— Неразвитая идентичность, как ее развить?

— Это очень хороший вопрос. Вначале для того, чтобы что-то развить, нужно увидеть — что. То есть нужно понять истоки: почему вы на втором месте.

В фильме, тем более голливудском, нам прекрасно показано это. Чтобы мотивировать.

Мне кажется очень важным разговор, который был у Кейт Уинслет с музыкантом, я не помню, как его зовут, вот этот прекрасный парень, тоже который был в нее влюблен.

И она рассказывала прям о том, что все плохо, плохо и плохо…

Как развить? Это потихонечку делается.

Надо, во-первых, увидеть связку того, что с тобой происходит. Неразвитая идентичность — я ведь не просто так почему-то ставлю кого-то на первое место.

Это значит, что когда-то, когда закладывались основы, когда формировалось "я", был кто-то, кто претендовал на первое место.

А кто у нас претендует на первое место? Очень часто это кто-то из нашей семьи. Это может быть залюбливание, это может быть родитель, который хочет очень связи — без тебя я не могу жить, ты мое солнышко в окошке, маме плохо, когда ты ведёшь себя плохо…

И вот там начинает формироваться такая связь, когда ребенок не может отойти, он не может жить своей жизнью и решать свои задачи.

— Появление брата или сестры может изменить ситуацию?

— Да, возможно всё, Маргарита. Или нет. От ситуации и людей в ней зависит.

— Причины разные.

— Да, причины разные, но последствия одинаковы — человек не обладает волей и смелостью. Вспомните, как Кейт было страшно говорить со своим бывшим возлюбленным, когда он приехал в Лос-Анджелес.

— Это была сильная сцена. Когда человек с неразвитой идентичностью, как мы уже выяснили в отношении героини Кейт Уинслет, оказывается снова в тех же ситуациях… То есть она была там счастлива, вела себя по-другому, но когда появляется ее бывший возлюбленный, она автоматически начинает вести себя как раньше.

Вот что делать людям, которые вроде бы обрели свою идентичность, научились быть у себя на первом месте, но появляется похожая ситуация, и их снова относит в старые точки?

— Она уже задумывалась, она задавала другие вопросы. Почему? У нее появился новый опыт открытия себя, который она не могла игнорировать. Она была интересна людям, ей давали обратную связь — совершенно другую — о том, какая она.

И когда она вынырнула, она тоже увидела себя другую. И вот в разговоре с бывшим возлюбленным наступает на те же грабли, но что-то изменилось.

Поэтому первое, что нужно сделать, это поехать в Лос-Анджелес. Нужно стараться не верить окружению, которое говорит: ты мне нужна, но при этом ведет себя так, что понятно: ты мне нужна, но только вот в такой роли.

Когда вы ощущаете, что вам навязывают некую роль, и эта роль доставляет вам боль, это ненормально.

— Это не ваша роль.

— Или вы выбираете роль жертвы и страдалицы, ну, тогда, возможно, принесут пару красивых венков. Но самой жизни интересной не будет.

И опираясь на новый опыт, героиня задала ему вопрос: "Ты приехал сказать, что я тебе нужна, и при этом ты остаешься женихом обрученным, да?"

Он такой: "Ну, это сложный вопрос".

И тут еще интересный момент. Смотрите: все время недосказанность, нет правды, ты должна что-то такое услышать и сама интерпретировать в свою пользу.

Вот когда в отношениях нет простоты, это тоже значит, что вы играете не ту роль. В отношениях должно быть все понятно: кто, что, как, почему, зачем, и смысл, и мотивация.

И это не про упрощение, а про понимание.

— Поэтому когда наступает внутренний дискомфорт, нужно сказать себе: "Я в домике" или "Я в Лос-Анджелесе" и постараться понять себя. Так?

— Ну, можно сказать и так. Единственное… Забраться в домик, чтоб спрятаться от этой ситуации, здесь не получается.

Кейт говорила, ну кто полюбит меня такую, какая есть?

Здесь важно осознать то, что происходит, и увидеть перспективу того, что будет дальше.

И когда человек встречается с правдой, это всегда больно.

И я вижу в моих клиентах, что им бывает настолько больно увидеть, что сколько-то лет слито в этих отношениях. Кейт тоже говорила: "Я столько лет провела впустую, любя человека, который не любил меня", но тут включается внутренний критик и говорит: "Ага, вот видишь, ты же, правда, не соображаешь и вот жизнь свою свела к нулю".

— Видеть правду больно.

— Надо решиться и пережить этот момент.