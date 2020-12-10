Решение властей Санкт-Петербурга о запрете работы питейных заведений в новогодние каникулы рестораторы назвали смертью для их бизнеса.
Представители питерского ресторанного гостеприимства возмутились ограничениями в Северной столице. Власти Санкт-Петербурга объявили о запрете кафе и барам работать с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. С 4 по 10 января заведения должны закрываться в 19 часов.
Отчего же решили, что именно в ночное время коронавирус наиболее опасен, так до сих пор остаётся загадкой, и не только в Питере.
Как же тут не возмутиться, когда федеральные телеканалы то и дело транслируют праздничные концерты, посвящённые отраслевым праздникам? Собравшиеся в огромном зрительном зале ковид-диссиденты, включая и высокопоставленных чиновников, напрочь игнорируют безопасную дистанцию. О ношении защитных масок даже и не помышляют. В торговые центры людям можно, а в кафе или бар — ни-ни.
Рестораторы замечают непоследовательность в решениях властей и начинают предполагать, что с возможным убийством предприятий высвободятся их помещения, которые тут же займут коллеги по отрасли, приближённые к "императору".
Возмущение представителей питерского ресторанного бизнеса стало обретать конкретные формы. 8 декабря 2020 года ресторатор Александр Коновалов объявил о создании протестного проекта "Карта сопротивления". Карта постепенно прирастает новыми предприятиями общепита, которые решили пойти против решения властей города. Бизнесмен объяснился:
"Расчёт простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются. Какие бы санкции ни были, это всё равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения".
Позицию бунтарей поддержал Евгений Пригожин, который связан в том числе и с ресторанным бизнесом. Предпринимателя процитировала его пресс-служба:
"Рестораторы уже год как находятся в аду и начиная с апреля-месяца на краю гибели… И поэтому, конечно же, нельзя оставлять незамеченным их крик о помощи и необходимо вступать с ними в диалог".
Власти в диалог вступили. Губернатор Александр Беглов пообщался с ресторатором Арамом Мнацакановым. По итогам встречи бизнесмен сделал заявление в духе лозунга советских времён "Народ и партия — едины!":
"Я заверил губернатора, что бизнес продержится. Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится".
Тем же, кто так не считает, власти традиционно пригрозили проверками и даже уголовными делами. В Санкт-Петербурге в ночь на 9 декабря провели рейд по городским барам:
Управляющая бара Commode поделилась с местными массмедиа впечатлениями от внезапной проверки:
"Они (силовики. — Ред.) не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха. Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось".
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал журналистам, что подставные посетители бара, полицейский и сотрудник комитета мэрии по контролю за имуществом, оказались запертыми посетителями заведения. Полицейские приняли решение о жёстком варианте вторжения, который был оправдан Евгением Елиным. Чиновник искренне полагает, что "со стороны полиции насилие — это обязанность":
"В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка".
Доселе главным органом насилия считался мужской первичный половой признак, но времена меняются.
Евгений Елин предложил попавшим под ограничительный замес предприятиям общепита креативные варианты решения проблемы:
Посетители, которым будут выносить еду и питьё на улицу, при подобном раскладе всё равно останутся участниками процесса. То есть потенциально могут друг на друга фатально покашлять. Но это, видимо, не важно. Важно, что решение принято и обратной дороги нет.
На непоследовательность и хаотичность питерских ограничений предприниматели и другие граждане обращают внимание и открыто говорят об этом. Многие считают, что власти города решают проблемы пандемии методом тыка.
С письмом к главе государства обратился Петербургский межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг. Секретарь совета Татьяна Буйлова рассказала журналистам, что в письме обращается внимание президента России Владимира Путина на решение Александра Беглова о вводе ресторанных ограничений, которое "прямо противоречит поручению Правительства РФ региональным властям".
Анализ ситуации, по мнению представителя организации, проведён не был, да и экономические последствия, судя по всему, не просчитывались. Татьяна Буйлова считает, что "губернатор предлагает обескровленному первой волной (пандемии. — Ред.) бизнесу спасаться самому".
В Кремле отреагировали на сложившуюся ситуацию в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил питерским предпринимателям, уточнив, что забота о гражданах остаётся в приоритете:
"Кремль не может в это вмешиваться, всё-таки это прерогатива властей региона".
Действительно, Кремль делегировал субъектам Федерации необходимые полномочия, связанные с вводом ограничительных мер в период пандемии.
Выходит, что в общественном транспорте питерцам толкаться позволительно, а вот в новогодние каникулы посетителю бара за рюмочкой подумать, что он на фоне вражеских санкций может сделать для импортозамещения и укрепления духовных скреп — нет.
Подобное положение дел попахивает иноагентщиной или даже экстремизмом, если, конечно, руководство Санкт-Петербурга на фоне пандемии ещё различает запахи и направление ветра.
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