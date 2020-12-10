Питерский общепит сопротивляется "смертельному" запрету

Решение властей Санкт-Петербурга о запрете работы питейных заведений в новогодние каникулы рестораторы назвали смертью для их бизнеса.

Ограничительная дискриминация

Представители питерского ресторанного гостеприимства возмутились ограничениями в Северной столице. Власти Санкт-Петербурга объявили о запрете кафе и барам работать с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. С 4 по 10 января заведения должны закрываться в 19 часов.

Отчего же решили, что именно в ночное время коронавирус наиболее опасен, так до сих пор остаётся загадкой, и не только в Питере.

Как же тут не возмутиться, когда федеральные телеканалы то и дело транслируют праздничные концерты, посвящённые отраслевым праздникам? Собравшиеся в огромном зрительном зале ковид-диссиденты, включая и высокопоставленных чиновников, напрочь игнорируют безопасную дистанцию. О ношении защитных масок даже и не помышляют. В торговые центры людям можно, а в кафе или бар — ни-ни.

Рестораторы замечают непоследовательность в решениях властей и начинают предполагать, что с возможным убийством предприятий высвободятся их помещения, которые тут же займут коллеги по отрасли, приближённые к "императору".

Сопротивление обречённых

Возмущение представителей питерского ресторанного бизнеса стало обретать конкретные формы. 8 декабря 2020 года ресторатор Александр Коновалов объявил о создании протестного проекта "Карта сопротивления". Карта постепенно прирастает новыми предприятиями общепита, которые решили пойти против решения властей города. Бизнесмен объяснился:

"Расчёт простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются. Какие бы санкции ни были, это всё равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения".

Позицию бунтарей поддержал Евгений Пригожин, который связан в том числе и с ресторанным бизнесом. Предпринимателя процитировала его пресс-служба:

"Рестораторы уже год как находятся в аду и начиная с апреля-месяца на краю гибели… И поэтому, конечно же, нельзя оставлять незамеченным их крик о помощи и необходимо вступать с ними в диалог".

Возбудили органы насилия

Власти в диалог вступили. Губернатор Александр Беглов пообщался с ресторатором Арамом Мнацакановым. По итогам встречи бизнесмен сделал заявление в духе лозунга советских времён "Народ и партия — едины!":

"Я заверил губернатора, что бизнес продержится. Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится".

Тем же, кто так не считает, власти традиционно пригрозили проверками и даже уголовными делами. В Санкт-Петербурге в ночь на 9 декабря провели рейд по городским барам:

Следственный комитет;

полиция;

Росгвардия;

Роспотребнадзор;

комитет по контролю за имуществом администрации города.

Управляющая бара Commode поделилась с местными массмедиа впечатлениями от внезапной проверки:

"Они (силовики. — Ред.) не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха. Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал журналистам, что подставные посетители бара, полицейский и сотрудник комитета мэрии по контролю за имуществом, оказались запертыми посетителями заведения. Полицейские приняли решение о жёстком варианте вторжения, который был оправдан Евгением Елиным. Чиновник искренне полагает, что "со стороны полиции насилие — это обязанность":

"В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка".

Доселе главным органом насилия считался мужской первичный половой признак, но времена меняются.

Летнее кафе в студёную зимнюю пору

Евгений Елин предложил попавшим под ограничительный замес предприятиям общепита креативные варианты решения проблемы:

принять участие в работе городских ярмарок;

установить уличную мебель перед дверями своих заведений по летней схеме;

выносить на лотках находящимся на улице клиентам их заказы.

Посетители, которым будут выносить еду и питьё на улицу, при подобном раскладе всё равно останутся участниками процесса. То есть потенциально могут друг на друга фатально покашлять. Но это, видимо, не важно. Важно, что решение принято и обратной дороги нет.

Рестораторы спасутся сами

На непоследовательность и хаотичность питерских ограничений предприниматели и другие граждане обращают внимание и открыто говорят об этом. Многие считают, что власти города решают проблемы пандемии методом тыка.

С письмом к главе государства обратился Петербургский межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг. Секретарь совета Татьяна Буйлова рассказала журналистам, что в письме обращается внимание президента России Владимира Путина на решение Александра Беглова о вводе ресторанных ограничений, которое "прямо противоречит поручению Правительства РФ региональным властям".

Анализ ситуации, по мнению представителя организации, проведён не был, да и экономические последствия, судя по всему, не просчитывались. Татьяна Буйлова считает, что "губернатор предлагает обескровленному первой волной (пандемии. — Ред.) бизнесу спасаться самому".

В Кремле отреагировали на сложившуюся ситуацию в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил питерским предпринимателям, уточнив, что забота о гражданах остаётся в приоритете:

"Кремль не может в это вмешиваться, всё-таки это прерогатива властей региона".

Действительно, Кремль делегировал субъектам Федерации необходимые полномочия, связанные с вводом ограничительных мер в период пандемии.

Выходит, что в общественном транспорте питерцам толкаться позволительно, а вот в новогодние каникулы посетителю бара за рюмочкой подумать, что он на фоне вражеских санкций может сделать для импортозамещения и укрепления духовных скреп — нет.

Подобное положение дел попахивает иноагентщиной или даже экстремизмом, если, конечно, руководство Санкт-Петербурга на фоне пандемии ещё различает запахи и направление ветра.