Рогозин попросил россиян придумать замену МКС

В соревновании госкорпорации "Роскосмос" и SpaceX, возможно, наметился крутой перелом в пользу отечественной компании.

Не надеясь на специалистов

Дороговизна обслуживания Международной космической станции (МКС) заставила представителей "Роскосмоса" заговорить об отказе от дальнейшей ее эксплуатации. В госкорпорации эту идею озвучили 26 ноября 2020 года.

Специалисты компании рассчитали объем затрат, которые неминуемы при лавинообразном выходе из строя систем МКС. Предполагается, что этот процесс начнется после 2025 года. Подобное нетрудно было предположить, если уже дырки в станции ищут с помощью чая и предлагают латать скотчем. На продление срока эксплуатации, возможно, придется потратить 10-15 миллиардов рублей.

В "Роскосмосе" поначалу сообщили, что ждут предложений от ракетно-космической корпорации "Энергия" по новой многофункциональной орбитальной станции. Не дождавшись прорывных идей от компетентных специалистов, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин обратился в Facebook к гражданам России с просьбой о помощи, заранее их поблагодарив:

"Друзья, мы в Роскосмос ведём проработку облика новой орбитальной станции, которая придёт на смену МКС. Очевидно, что она должна быть многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой. Посещаемой или постоянно обитаемой. Национальной или с международным участием. Хотел бы провести с вашей помощью "общественно-экспертный научно-технический совет". Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты. Нам скоро придется принимать окончательные решения, и ваши предложения могут оказаться крайне полезны".

Наклон орбиты

Глава "Роскосмоса" предложил отечественным налогоплательщикам ещё и напрячь мозги, чтобы компенсировать отсутствие идей в самой госкорпорации. Не специально обученные специалисты и весьма недурно оплачиваемые топ-менеджеры, а простые граждане должны будут:

обозначить перспективы, к которым требуется дотянуться человечеству;

определить, будет ли новая станция только российской или нет, решив геополитическую задачу;

продемонстрировать навыки дизайна, к тому же ещё и определить, под каким углом наклонить орбиту станции.

Космические Васюки

Насмотревшись качественных американских фантастических блокбастеров и общественно-политических программ российского федерального телевидения, неравнодушные граждане пособили "Роскосмосу" кто чем смог, оставив комментарии на странице Дмитрия Рогозина и "Роскосмоса" в Facebook.

"Нужна орбитальная сборочная платформа для межпланетных челночных перелетов, а научные модули засунете потом, какие нужны будут". "Было бы здорово, чтобы она (орбитальная станция. — Ред.) вращалась и у орбитонавтов была возможность находиться в условиях легкой гравитации. Также было бы круто иметь электромагнитный разгоночный модуль для запуска и отправки спутников в дальний космос. Модуль для захвата и работы с припаркованными болидами. Также необходима активная защита от космического мусора, возможно, какие-то роботы-скэвенджеры, которые будут работать на опережение и собирать/сбивать мусор на подлете к станции". "(Обустроить. — Ред.) Оранжерею". "Предлагаю вам не позориться и обратиться к конструкторам в НИИ. И платить им нормальную зарплату, а не гроши. Тогда и космос будет продвигаться в России. А вы устраиваете тут спектакль. За идеи надо платить. Это тоже работа". "Важно привлечь к разработке и постройке всю страну! А блоки назвать по названиям городов-столиц регионов. Чтобы каждый, кто заходит на станцию знал названия наших городов! И чтобы на земле следили за работой станции — ведь там будет частичка страны — хотя бы в названии! Вопрос будет только в названии санитарного блока — ему название по имени города давать не стоит". "Почитал комменты. Забавные у нас граждане! Дмитрий! Объявите еще конкурс на макеты межпланетных станций. Нехай на новогодние праздники народ покреативит".

Иными словами, у главы одной из крупнейших российских госкорпораций с огромным штатом при наличии серьёзного бюджетного финансирования и вправду нет даже и представления, как оно должно быть, что ему в поисках идей приходится выходить в народ с протянутой рукой.

Бахарь вдохновляет

Если один из пользователей Facebook настаивает, что санитарному блоку необходимо подобрать название, которое бы не ассоциировалось с российскими городами, то тогда есть только один выход — подойти к решению творческой задачи с уклоном на традиции медицинского нейминга. Есть же палочка Коха, болезнь Боткина и реакция Вассермана. Будет и модуль Рогозина. Категорично, просто и со вкусом.

Для того чтобы новая российская орбитальная станция отвечала духу всех конституционных поправок, принятых в России в болезненном 2020 году, возможно, стоит рассмотреть и варианты духовно-скрепного порядка. Предусмотреть на космическом объекте организацию:

музея Победы над Илоном Маском;

штаб-квартиры Общегалактического народного фронта;

избирательного участка с космическими пеньками;

храма Дмитрия-бахаря, повергнувшего Crew Dragon.

SpaceX подкрался незаметно

Надо признать, что в ситуации, когда коварный Илон Маск продолжает наступать на пятки отечественному космическому Ахиллесу, возможно, и нет иного выхода, нежели кинуться к добрым людям за помощью.

Одно из американских изданий сообщило, что несмотря на пандемию COVID-19 SpaceX побил свой же рекорд 2018 года по числу ракетных пусков. В 2020 году их было аж 23. Уже четыре раза возвратившуюся первую ступень тяжелого носителя Falcon 9 используют еще столько же. Скорость интернета Starlink от Илона Маска растёт, а тестирование проекта полностью оправдало ожидания.

Не исключено, что Илон Маск тайно провел опрос среди своих подписчиков в социальных сетях, чтобы вырваться в лидеры. Иначе и не объяснить причину, почему "Роскосмос" потихоньку впадает в смысловую и технологическую кому, постепенно превращаясь в высокобюджетный космический ларёк с ширпотребом и просроченной инженерной мыслью.