Из Москвы в Москву вылетит рейс для влюбленных в небо

Санитарные ограничения сильно трансформировали привычную реальность, но находятся люди, которые пытаются привносить позитив и в "ковидные" будни.

С любовью к небу

С развитием социальных сетей все большее количество людей стремится обратить на себя внимание общественности. Кто-то в прямом эфире на YouTube собирает лайки во время стрима на фоне умирающей подруги. К слову, этот блогер арестован и ему "светит" до 15 лет колонии.

Есть блогер, который хвастается своими видео со шлепками девушек в метро по мягкому месту, а потом ловит вторую волну хайпа с публичными извинениями. На одной из популярных интернет-площадок стали активно предлагать услуги Деда Мороза с антителами, чтобы тот безопасно поздравил петербургских детей с Новым годом:

"Дед Мороз с антителами. Снегурочка также с антителами. Профессиональные артисты детских театров ("Зазеркалье" и "Карамболь") приедут к вам на дом и подарят настоящий праздник".

Пилот гражданской авиации Алексей Кочемасов ("Летчик Леха") предложил гражданам, измученным "ковидными" буднями, оторваться от земли и провести полтора часа в перелете из Москвы в Москву. Летчик сам себя и всех влюбленных в небо называет ласково — "НЕБОнутые".

Самолет авиакомпании "Победа" Boeing 737-800 вылетит 19 декабря 2020 года из аэропорта "Внуково" и приземлится там же. На сайте пилота разъясняются некоторые детали необычного рейса "Полет с НЕБОнутыми в 2021 год":

"На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, ну а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будут целиком и полностью принадлежать нам… Все гости нашего рейса не только получат памятные сувениры от "НЕБОнутых", но и примут участие в розыгрыше призов и подарков от нас и наших друзей — авиакомпании "Победа", радиостанции "Наше Радио" и швейцарского часового бренда Aviator".

В объявлении также сказано, что отсутствие традиционного питания на борту во время рейса не испортит впечатление от полета, а фото- и видеосъемка "обязательны". По возвращении в аэропорт "Внуково" экипаж обещает совместное фото с пассажирами этого экзотического рейса. Организаторы воздушного тура просили не забывать маски и хорошее настроение.

Билеты на рейс стоимостью 7499 рублей все распроданы подчистую. Помимо обещанных впечатлений, фанатам неба предлагается посетить интернет-магазин проекта и приобрести:

календари на 2021 год (позитивная новость, он все-таки настанет);

картины на заказ;

стикерпак с изображением самолетов и виниловые наклейки с веселой летучей мышью (логотипом проекта);

книги, подарочный набор для "НЕБОнутых" и другие сувениры.

Босиком по облакам

Алексей Кочемасов, известный в интернете как "Летчик Леха", — выпускник Борисоглебского высшего военного училища летчиков им. В.П. Чкалова. Служил в 9-й Кубинской дивизии, которую прославили на весь мир пилотажные группы "Витязи" и "Стрижи". Позднее в полку истребителей-бомбардировщиков, а потом перешел в военно-транспортную авиацию. С 1995 года Алексей трудится в гражданской авиации.

Идея поделиться с миром своими впечатлениями от полетов воплотилась в интернет-проекте "Босиком по облакам". Одноименная книга уже ожидает третьего и традиционно дополненного переиздания. В ней будут представлены и новые фотографии, сделанные с борта самолета, и рассказы бывалого летчика. Несмотря на вроде бы развлекательную форму проект несет в себе и значительную просветительскую нагрузку. Он создан:

"Для тех, кто мечтал (или мечтает) стать летчиком. Для тех, кто просто влюблен в небо и в самолете всегда смотрит в иллюминатор. И даже для тех, кто до сих пор боялся летать".

В аудиоподкастах, которые создает Алексей Кочемасов, много полезных рекомендаций и ответов даже на самые странные вопросы, которые касаются гражданской авиации, в том числе и объяснение, почему самолеты летают:

"Что происходит в кабине, пока вы пьете кофе в салоне?";

"Как работают наземные службы, пока вы регистрируетесь и садитесь в самолет?";

"Почему не надо бояться болтанки и грозы и что на самом деле опасно";

"Какие последствия вызовет внезапный отказ пассажира лететь, когда он уже на борту?".

Выпуски подкастов "Летчика Лехи" любопытны тем, что в них принимают участие представители всего авиационного "цеха":

космонавты, летчики-испытатели, пилоты гражданской и военной авиации;

диспетчеры, бортпроводники, метеорологи и техники;

эксперты авиационной отрасли.

Лайки на небе

Аэрофобия — не пустой звук. Есть немало людей, которые боятся летать и, зная из школьного курса физики, что существует подъемная сила, тем не менее каждый раз задаются вопросом, как все-таки такая махина взлетает и передвигается по воздуху. Возможно, усилиями Алексея Кочемасова граждан, которые станут себя чувствовать увереннее в полете, станет больше.

Помимо своего абсолютно утилитарного применения, интернет во время пандемии стал и колоссальной коммуникационной отдушиной. Только лишь хиханьки и хаханьки, глупые выходки блогеров ради количества просмотров и лайков порядком поднадоели, потому и возможность не только приобщиться к авиационной теме, но и выйти в офлайн, совершив внезапное и неординарное путешествие, представляется любопытной идеей.

Вполне вероятно, что проект "Полет с НЕБОнутыми в 2021 год" преимущественно соберет активных пользователей соцсетей. Им представится возможность пополнить оригинальным контентом свои страницы.

В наше время без "движа", как говорят молодые, никуда. Недавно ценность аккаунта в соцсети для современного человека наглядно продемонстрировали разводящиеся супруги из Москвы, которые намерены поделить страницу в Instagram как совместно нажитое имущество.

Вполне может статься, что полет с увлеченным своей профессией Алексеем Кочемасовым, станет для молодых людей своего рода профориентацией, как говорили в советское время. Собственно, и просто праздно летающие граждане еще раз подтвердят простую истину, что не стоит страшиться полетов, потому что до сих пор ни одно воздушное судно еще в воздухе не оставалось.