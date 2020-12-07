Арестован блогер Андрей Дейнеко, разоблачавший произвол на кладбищах

В Подмосковье был арестован блогер Андрей Дейнеко — один из авторов YouTube-канала "Смертельно опасно". Блогер снимал видео про нарушения на кладбищах. Арест продлится до 29 декабря.

16 октября на канале вышел ролик, где блогер посетил Николо-Архангельское кладбище, которое находится в подмосковной Балашихе. Дейнеко вместе с оператором ходил по зданию администрации и просил позвать руководство. Но сотрудник охраны попросил прекратить видеосъемку и покинуть здание. Затем между ними произошла потасовка, после чего к Дейнеко вышел заместитель директора кладбища Коба Мезвришвили. Блогер начал расспрашивать его о работе кладбища, однако Мезвришвили сказал охранникам, чтобы те выдворили Дейнеко.

На записи нет свидетельств того, что Мезвришвили и Дейнеко физически контактировали, но впоследствии обнаружились подробности инцидента. По версии дознавателя МВД, Дейнеко и Мезришвили поссорились по "малозначительному поводу" и блогер ударил заместителя директора кладбища кулаком в грудь. У Мезришвили были диагностированы кровоподтек и ссадина. В конце октября возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда.

Однако повторная экспертиза от 27 ноября обнаружила у Мезришвили еще и ушиб сердца. Григорий Червонный, один из защитников Дейнеко, говорит, что ушиб сердца не был зафиксирован на КТ, а диагностируется только со слов. Кроме того, другой автор канала, Вадим Назаров, утверждает, что Дейнеко не бил Мезришвили.

После обнаружения ушиба сердца, дело было переквалифицировано по статье о причинении вреда средней тяжести. Защитники Андрея Дейнеко настаивали на домашнем аресте, но получили отказ. У блогера жена на третьем месяце беременности, а также есть шестилетний ребенок. Андрей — единственный кормилец в семье. Блогера задержали 1 декабря. Защищать его интересы будет международная правозащитная группа "Агора" — объединение юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека.

Андрей Дейнеко ведет YouTube-канал "Смертельно опасно" с августа 2020 года. В своих роликах Дейнеко и Назаров утверждали, что при захоронениях на Бутовском и Перепечинском кладбищах были нарушения, а также то, что сотрудники московской ГБУ "Ритуал" вымогали взятки у родственников умерших и вывозили мусор на территорию кладбищ. На момент написания, на канале чуть менее 1000 подписчиков и десять опубликованных видео.

Дейнеко также является президентом "Ассоциации учреждений похоронной отрасли", которая была зарегистрирована в августе 2019 года. Андрей по образованию является юристом по коммерческому праву и ранее занимался строительным бизнесом. Но он организовал Ассоциацию потому, что "его знакомые уже занимались ритуальным бизнесом, и у них постоянно возникали какие-то проблемы".

С точки зрения закона, проблемы в похоронной отрасли могут быть решены законопроектом "О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который внесли в Госдуму 27 ноября. В настоящее время он все еще изучается.

Согласно этому законопроекту, все компании, желающие оказывать ритуальные услуги, должны заключить с властями регионов или муниципалитетами соответствующие соглашение на ведение деятельности. Кроме того, все заказы на организацию похорон должны приниматься только через специальные диспетчерские центры.

Законопроект даст регионам возможность устанавливать требования к организации похорон, оказанию ритуальных услуг и их качеству. При этом, власти смогут в одностороннем порядке расторгать соглашения, если компания в течение трех лет три или более раз привлекалась к административной ответственности за нарушения в похоронной отрасли.