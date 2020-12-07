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Автор Ирина Гусакова

Арестован блогер Андрей Дейнеко, разоблачавший произвол на кладбищах

Общество

В Подмосковье был арестован блогер Андрей Дейнеко — один из авторов YouTube-канала "Смертельно опасно". Блогер снимал видео про нарушения на кладбищах. Арест продлится до 29 декабря.

Арестован блогер Андрей Дейнеко, разоблачавший произвол на кладбищах

16 октября на канале вышел ролик, где блогер посетил Николо-Архангельское кладбище, которое находится в подмосковной Балашихе. Дейнеко вместе с оператором ходил по зданию администрации и просил позвать руководство. Но сотрудник охраны попросил прекратить видеосъемку и покинуть здание. Затем между ними произошла потасовка, после чего к Дейнеко вышел заместитель директора кладбища Коба Мезвришвили. Блогер начал расспрашивать его о работе кладбища, однако Мезвришвили сказал охранникам, чтобы те выдворили Дейнеко.

На записи нет свидетельств того, что Мезвришвили и Дейнеко физически контактировали, но впоследствии обнаружились подробности инцидента. По версии дознавателя МВД, Дейнеко и Мезришвили поссорились по "малозначительному поводу" и блогер ударил заместителя директора кладбища кулаком в грудь. У Мезришвили были диагностированы кровоподтек и ссадина. В конце октября возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда.

Однако повторная экспертиза от 27 ноября обнаружила у Мезришвили еще и ушиб сердца. Григорий Червонный, один из защитников Дейнеко, говорит, что ушиб сердца не был зафиксирован на КТ, а диагностируется только со слов. Кроме того, другой автор канала, Вадим Назаров, утверждает, что Дейнеко не бил Мезришвили.

После обнаружения ушиба сердца, дело было переквалифицировано по статье о причинении вреда средней тяжести. Защитники Андрея Дейнеко настаивали на домашнем аресте, но получили отказ. У блогера жена на третьем месяце беременности, а также есть шестилетний ребенок. Андрей — единственный кормилец в семье. Блогера задержали 1 декабря. Защищать его интересы будет международная правозащитная группа "Агора" — объединение юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека.

Андрей Дейнеко ведет YouTube-канал "Смертельно опасно" с августа 2020 года. В своих роликах Дейнеко и Назаров утверждали, что при захоронениях на Бутовском и Перепечинском кладбищах были нарушения, а также то, что сотрудники московской ГБУ "Ритуал" вымогали взятки у родственников умерших и вывозили мусор на территорию кладбищ. На момент написания, на канале чуть менее 1000 подписчиков и десять опубликованных видео.

Дейнеко также является президентом "Ассоциации учреждений похоронной отрасли", которая была зарегистрирована в августе 2019 года. Андрей по образованию является юристом по коммерческому праву и ранее занимался строительным бизнесом. Но он организовал Ассоциацию потому, что "его знакомые уже занимались ритуальным бизнесом, и у них постоянно возникали какие-то проблемы".

С точки зрения закона, проблемы в похоронной отрасли могут быть решены законопроектом "О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который внесли в Госдуму 27 ноября. В настоящее время он все еще изучается.

Согласно этому законопроекту, все компании, желающие оказывать ритуальные услуги, должны заключить с властями регионов или муниципалитетами соответствующие соглашение на ведение деятельности. Кроме того, все заказы на организацию похорон должны приниматься только через специальные диспетчерские центры.

Законопроект даст регионам возможность устанавливать требования к организации похорон, оказанию ритуальных услуг и их качеству. При этом, власти смогут в одностороннем порядке расторгать соглашения, если компания в течение трех лет три или более раз привлекалась к административной ответственности за нарушения в похоронной отрасли.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы арест блогер андрей дейнеко ритуальные услуги
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