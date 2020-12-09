Как повысить энергоэффективность ЖКХ? Как можно компенсировать расходы на это? Окупит ли затраты результат? Куда обращаться по этим вопросам? Какие субсидии предусмотрены для неимущих? Есть ли дополнительные меры поддержки в связи с эпидемией коронавируса? На эти и другие вопросы ведущего Pravda. ru Игоря Буккера ответила глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Светлана Разворотнева.
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Как мы платим за тепло в наших домах
— Светлана Викторовна, есть ли сейчас реальные возможности сэкономить на отоплении наших домов?
— Единственным нормальным способом регулирования подачи тепла является установка автоматической регулирующей аппаратуры на общедомовых сетях. Такая система регулируют поступление тепла и повышает энергоэффективность.
Принцип его действия основан на обратке. Вода должна выходить в обратку не горячей. Небольшой по размерам прибор устанавливается на выходе. Если вода, которая уже прошла через дом, еще достаточно теплая, то она не уходит из дома, а используется дальше.
Эта аппаратура может быть разной степени сложности и разной стоимости — где-то порядка 400-500 тысяч рублей, на большой многоквартирный дом это — немного. Но чтобы установить этот прибор, надо, конечно, провести общее собрание и принять решение об установке. Каким образом это оплатить.
Сейчас есть организации, которые могут поставить не только эту установку, но и могут сделать целую систему мер, направленную на то, чтобы твой дом потреблял меньше тепла.
Такая регулирующая аппаратура, конечно, прямо самый минимум-минимум. Чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность, нужны циркуляционные насосы, теплообменники.
Хорошо также стены утеплить и окна заменить, чтобы были меньше теплопотери, но это — уже следующий, более дорогой этап. Зато в результате у вас потребление тепла и оплата за это существенно уменьшится.
Если это делается за счет компании, то какое-то время жильцы платят примерно столько же, сколько раньше платили, чтобы компания могла компенсировать свои затраты, а потом счета становятся меньше.
Второй путь — это сделать все эти работы в рамках капитального ремонта. Тем более, что через Фонд содействия реформированию ЖКХ можно получить компенсацию, компенсировать те затраты, которые собственники понесли.
Там получаются довольно приличные компенсации — до 80 процентов всех затрат, до 5 миллионов рублей можно на дом получить. Процедура — не совсем простая по той причине, что заявку надо подавать, к сожалению, не напрямую в Фонд.
Сначала должно быть проведено собрание и подана коллективная заявка в муниципалитет, муниципалитет должен обратиться в регион, и только регион уже обращается непосредственно в Фонд. Но многие ее проходят, надо только поставить такую цель и набраться терпения.
На сайте Фонда, описано, как все это надо делать. Первым шагом для начала этого пути должен быть расчет потенциала энергоэффективности дома.
На сайте Фонда есть калькулятор. Если ввести в него технические характеристики дома, показания счетчиков за последнее время, еще некоторую информацию, то можно прикинуть, какая будет экономия, и что надо сделать, чтобы эта экономия получилась.
У нас в НП "ЖКХ контроль" есть Центр энергоэффективности многоквартирных домов. Мы на безвозмездной основе помогаем людям:
Многие, кстати, это уже это сделали. В таком случае за эти прошлые ремонты, если они не раньше 17-го года сделаны, жильцы тоже могут сделать заявку в Фонд и получить компенсацию.
Фонд, конечно, регионы стимулирует на проведение всех этих мероприятий, очень большую работу проводит. К сожалению, местные и региональные власти не особенно заинтересованы в этой программе, для них это — геморрой лишний.
Но мы пытаемся общими усилиями все-таки сделать так, чтобы эти заявки проходили побыстрее. Ведь это — реальная возможность улучшить свою жизнь и сократить затраты. Пока деньги есть, надо пользоваться этой возможностью.
— Есть ли возможность получить какие-то компенсации в связи с карантином и самоизоляцией, болезнью, потерей работы, какими-то еще сложностями?
— Если у людей трудная жизненная ситуация, они не могут платить за ЖКХ, то можно существенно снизить плату. У нас давно существует институт субсидий на оплату жилищно-коммунальных платежей.
Если расходы на ЖКХ у семьи превышают какой-то определенный предел, установленный на уровне региона, то все, что сверх этого предела, они могут это компенсировать и получить субсидию.
В большинстве регионов этот порог — 22 процента, в некоторых регионах — меньше. В Москве, например, если вы платите больше 10 процентов от совокупного дохода семьи, соответственно, то можете претендовать на субсидию.
И, конечно, в связи с пандемией коронавируса разные истории возможны. Как раз недавно от Общественного совета Минстроя и Общественной палаты мы направляли предложения в правительство, что надо пересмотреть и как дополнить в принципах выплаты субсидий.
Беседовал Игорь Буккер
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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