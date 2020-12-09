Как повысить энергоэффективность и снизить плату за ЖКУ

Как повысить энергоэффективность ЖКХ? Как можно компенсировать расходы на это? Окупит ли затраты результат? Куда обращаться по этим вопросам? Какие субсидии предусмотрены для неимущих? Есть ли дополнительные меры поддержки в связи с эпидемией коронавируса? На эти и другие вопросы ведущего Pravda. ru Игоря Буккера ответила глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Светлана Разворотнева.

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Как мы платим за тепло в наших домах

— Светлана Викторовна, есть ли сейчас реальные возможности сэкономить на отоплении наших домов?

— Единственным нормальным способом регулирования подачи тепла является установка автоматической регулирующей аппаратуры на общедомовых сетях. Такая система регулируют поступление тепла и повышает энергоэффективность.

Принцип его действия основан на обратке. Вода должна выходить в обратку не горячей. Небольшой по размерам прибор устанавливается на выходе. Если вода, которая уже прошла через дом, еще достаточно теплая, то она не уходит из дома, а используется дальше.

Эта аппаратура может быть разной степени сложности и разной стоимости — где-то порядка 400-500 тысяч рублей, на большой многоквартирный дом это — немного. Но чтобы установить этот прибор, надо, конечно, провести общее собрание и принять решение об установке. Каким образом это оплатить.

Можно жильцам сразу скинуться и приобрести его за свой счет.

Можно сделать это по типу энергосервисного контракта.

Сейчас есть организации, которые могут поставить не только эту установку, но и могут сделать целую систему мер, направленную на то, чтобы твой дом потреблял меньше тепла.

Такая регулирующая аппаратура, конечно, прямо самый минимум-минимум. Чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность, нужны циркуляционные насосы, теплообменники.

Хорошо также стены утеплить и окна заменить, чтобы были меньше теплопотери, но это — уже следующий, более дорогой этап. Зато в результате у вас потребление тепла и оплата за это существенно уменьшится.

Если это делается за счет компании, то какое-то время жильцы платят примерно столько же, сколько раньше платили, чтобы компания могла компенсировать свои затраты, а потом счета становятся меньше.

С капитальным ремонтом дом надо модернизировать

Второй путь — это сделать все эти работы в рамках капитального ремонта. Тем более, что через Фонд содействия реформированию ЖКХ можно получить компенсацию, компенсировать те затраты, которые собственники понесли.

Там получаются довольно приличные компенсации — до 80 процентов всех затрат, до 5 миллионов рублей можно на дом получить. Процедура — не совсем простая по той причине, что заявку надо подавать, к сожалению, не напрямую в Фонд.

Сначала должно быть проведено собрание и подана коллективная заявка в муниципалитет, муниципалитет должен обратиться в регион, и только регион уже обращается непосредственно в Фонд. Но многие ее проходят, надо только поставить такую цель и набраться терпения.

Стоит ли овчинка выделки

На сайте Фонда, описано, как все это надо делать. Первым шагом для начала этого пути должен быть расчет потенциала энергоэффективности дома.

На сайте Фонда есть калькулятор. Если ввести в него технические характеристики дома, показания счетчиков за последнее время, еще некоторую информацию, то можно прикинуть, какая будет экономия, и что надо сделать, чтобы эта экономия получилась.

У нас в НП "ЖКХ контроль" есть Центр энергоэффективности многоквартирных домов. Мы на безвозмездной основе помогаем людям:

во-первых, рассчитать этот потенциал, если они сами не справляются,

во-вторых, если потенциал есть, что и как лучше они могут сделать.

Многие, кстати, это уже это сделали. В таком случае за эти прошлые ремонты, если они не раньше 17-го года сделаны, жильцы тоже могут сделать заявку в Фонд и получить компенсацию.

Фонд, конечно, регионы стимулирует на проведение всех этих мероприятий, очень большую работу проводит. К сожалению, местные и региональные власти не особенно заинтересованы в этой программе, для них это — геморрой лишний.

Но мы пытаемся общими усилиями все-таки сделать так, чтобы эти заявки проходили побыстрее. Ведь это — реальная возможность улучшить свою жизнь и сократить затраты. Пока деньги есть, надо пользоваться этой возможностью.

— Есть ли возможность получить какие-то компенсации в связи с карантином и самоизоляцией, болезнью, потерей работы, какими-то еще сложностями?

— Если у людей трудная жизненная ситуация, они не могут платить за ЖКХ, то можно существенно снизить плату. У нас давно существует институт субсидий на оплату жилищно-коммунальных платежей.

Если расходы на ЖКХ у семьи превышают какой-то определенный предел, установленный на уровне региона, то все, что сверх этого предела, они могут это компенсировать и получить субсидию.

В большинстве регионов этот порог — 22 процента, в некоторых регионах — меньше. В Москве, например, если вы платите больше 10 процентов от совокупного дохода семьи, соответственно, то можете претендовать на субсидию.

И, конечно, в связи с пандемией коронавируса разные истории возможны. Как раз недавно от Общественного совета Минстроя и Общественной палаты мы направляли предложения в правительство, что надо пересмотреть и как дополнить в принципах выплаты субсидий.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев