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Автор Инна Новикова

Алексей Мухин: Общество должно само ориентироваться на то, как будет жить наша страна

Общество

С Нового года повысятся цены на многие продукты и товары, вырастут тарифы ЖКХ. В общем — всё как всегда. Плюс — продолжение трагическо-героической коронавирусной эпопеи. Какова в решении проблем должна быть роль государства, общества и человека? А как было раньше? И что будет дальше? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, с Нового года поднимутся цены и тарифы ЖКХ, хотя они и так уже высокие.

— А в прошлом году что было? То же самое. А в позапрошлом году что было? То же самое. Просто инфляция.

— В Советском Союзе часто с Нового года цены наоборот снижались.

— Что стало с Советским Союзом?… Такая система распределения — тупиковый путь. Советский Союз накрылся именно из-за дефектов системы распределения. Механизм был совершенно непрозрачный, неповоротливый, инертный, с громадной потерей ресурсов, распылением этих ресурсов и так далее.

Экономическая модель Советского Союза, конечно, была хороша в макроэкономике, по большому счету, в этом потенциале мы живем до сих пор, но в микроэкономике — ничего хорошего не было.

Большинство людей жили в разной степени плохо. Номенклатура действительно жила очень хорошо, замечательно довольно хорошо или очень хорошо жили люди, которые были причастны к распределению этих благ. Отчасти это относится и к сегодняшней ситуации.

В начале 1980-х годов у меня в семье был какой-то период, что не было даже еды достаточно. Хотя моя матушка работала в спецполиклинике, мама приносила с работы заказы.

При этом финансовое обеспечение было аховое. Я, будучи подростком, подрабатывал, чтобы купить себе джинсы, магнитофон и так далее. Я собирал и сдавал бутылки, занимался черновой и строительной работой.

— А вот это, кстати, правильно.

— Правильно. Нам теперь надо учить уроки и жить, выстраивая свое будущее в соответствии с нашими нынешними представлениями, как все должно быть, как сделать нашу жизнь лучше.

Давайте начнем с того, что необходимо повышать производительность труда, квалифицировать свой труд, работать настоящим образом, чтобы обеспечивать себе достойное существование. Я думаю, что это гораздо более эффективный способ повысить свое собственное благосостояние и благосостояние государства.

Мы же привыкли требовать и ждать чего-то от государственных органов, которые придут и все нам обеспечат, повысят зарплаты, дадут работу и так далее. Гражданское общество у нас — уже достаточно развитое, мы должны сами ориентироваться на то, как будет жить наша страна.

Там глядишь — и государство подтянется, скажет: слушайте, я что-то отстою, давайте я тоже буду в этом процессе участвовать. Давайте сначала просто повернем наше мышление и отношение к окружающей действительности.

Я думаю, Covid в этом смысле как раз и должен сработать таким образом, чтобы наше мышление повернулось. Не ожидать блага от государства, а самим работать.

У нас не очень хорошая ситуация с производительностью труда. У нас не очень хорошая ситуация с квалифицированным трудом. Давайте ее менять. Но это только мы можем сделать.

Правительство не может это сделать. Давайте лучше и больше учиться, откажемся от этой крайне вредной дистанционки. Потому что это — не обучение, а профанация просто.

— И самое ужасное, что дети к этому привыкают.

— Вот именно. Они привыкают лениться, они не привыкают учиться. Работать они в таких условиях тем более не научатся.

Забота и работа средств массовой информации — не создавать, а остановить панику, прекратить расслабленность, мобилизовать население, дать ему правильные ориентиры, в конце концов дать живительного пинка, как мы любим. На мой взгляд, это будет правильно.

— Часто для того чтобы сделать большой шаг вперед, нужен хороший пинок взад.

— Это точно.

— Тем не менее, хотелось бы, чтобы были социальные программы. Совершенно верно было сказано, что государство должно не мешать сильным работать и зарабатывать, должно заботиться о слабых. Наше государство нередко мешает зарабатывать и не заботиться о тех, кто не может себя обеспечить. Хотя это, конечно, не только у нас.

— Да. Это — повсеместное явление.

— Мы можем ругать свое здравоохранение, но в Америке и Западной Европе ситуация с коронавирусной инфекцией — вообще ужасная.

— Потому что в Америке — медицина, а у нас — здравоохранение. Здравоохранение разрушать нельзя. Это — не последняя пандемическая угроза, которая ожидает человечество.

Поэтому нам нужно серьезно работать над реконструкцией и развитием именно здравоохранения. Медицина — это хорошо, это здорово, но она может быть частной. Лучше, конечно, если она все-таки бесплатная.

Бесплатное образование, бесплатная медицина и обеспечение работой — достижение человечества. Это — социальные завоевания цивилизации, мы не должны от этого отказываться, это нужно развивать дальше.

Когда наши либералы говорят, что надо сделать всю медицину и образование сделаем частными, мне, честно говоря, хочется втащить, простите за такое выражение. Это будет даже не шаг, а просто прыжок назад — на сотни лет.

Что делает сейчас президент Российской Федерации? Он говорит, что вакцина от коронавируса — это достояние человечества.

— Но сначала надо все-таки всех своих граждан обеспечить.

— Своих обеспечиваем. Мы не можем сразу произвести тот объем вакцины. Поэтому договорились с другими странами делать это вместе. Плюс Путин декларировал, что для россиян вакцина будет бесплатной. Она уже поступает, вакцинирование началось. И оно — бесплатное для россиян. Мне кажется, это крайне важным и правильным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Куратор: Наталия Красовская
Темы работа общество коронавирус образование рост тарифов алексей мухин здравоохранение
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