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Автор Маргарита Кичерова

Не стремитесь стать лучшей версией себя. Почему - рассказала психолог

Общество

Успех в жизни — штука важная. Можно сказать, необходимая. Почему у одних получается его достигать, а у других — нет?

Об этом в эфире "Правды.Ру" Маргарита Кичерова поговорила с психологом, психотерапевтом, ведущим психологических тренингов и курсов Ольгой Батуевой.

— Какой он — путь к успеху? Как стать лучшей версией себя?

— Каждый человек рождается и формируется в каких-то определенных условиях, и наша базовая настройка закладывается в детстве. И есть такие параметры, такие качества личности, которые мы изменить не можем.

Черты характера — да. Они формируются в том социуме, в котором мы растем. К этому прикладывают руку наши родители, бабушки, дедушки, наша семейная система, страна, в которой мы живем, наши культурные особенности. И это в нас как бы вшито. Знаете, у нас уже много чего есть на подкорке.

И когда говорят о том, что стань лучшей версией себя, это как бы предполагает, что мы должны заново родиться и стать кем-то другим.

А это невозможно, ведь мы уже такие, какие мы есть. Правильнее будет говорить: стань собой, стань таким, какой ты есть.

Надо отметить, что обычно люди задумываются где-то к тридцати: а какая я, например, на самом деле.

— Почему именно в этом возрасте?

— Да потому, что до этого времени в большей степени мы отрабатываем те программы, которые в нас были заложены нашим родом, нашими родителями.

И понимаем: то, что нам говорили, то, что нам предрекали, какие надежды на нас возлагали, — не все у нас получилось.

Вот тут-то мы задумываемся: а что же с нами может быть не так.

Вот в этом моменте начинается истинное знакомство с собой. Когда начинаешь себя понимать, видеть в себе сильные качества и слабые места, слепые зоны.

— Слепые зоны?

— Именно. Ну, например, сегодня тренд на лидерство — все говорят, надо быть лидером. Прямо бум тренингов по лидерству.

Установка такая: всем надо быть лидерами. А на нас ведь тренды влияют, мы же живем в каком-то сообществе, с которым нам важно себя соотносить.

— Это как мода была на шапки норковые.

— Точно! И человек, например, понимает, что ничегошеньки у него не получается — ну не лидер он.

Он говорит себе: "А что со мной не так?" И начинает в эту сторону пытаться развиваться. А у него все равно не получается.

И вот это есть слепая зона: лидером он быть не может.

Наступает момент знакомства с собой, когда пытаешься понять свои границы, свои возможности, чего я не могу и что мне, может быть, вообще никогда не будет доступно.

Новая версия себя — это про то, что делается фокус на то, что "мне недоступно".

Это как девушка, которая по телосложению больше похожа на баскетболистку, а ее отправляют быть балериной. И вот что бы она ни сделала, есть некая данность физическая — она все равно никогда не станет балериной, но зато может стать прекрасной баскетболисткой.

Задача не переделать себя, а найти свои таланты, потому что у каждого человека есть какой-то талант.

И очень важно в себе открыть что-то. Кто-то талантливо вяжет шапки, кто-то хорошо готовит, кто-то мастерски ведет интервью.

Талант — это не обязательно то, что у нас на поверхности лежит.

Как у нас говорят, занимайтесь творчеством. И у среднестатистического человека под творчеством сразу понимается: петь, танцевать, рисовать, не знаю, стихи писать… Но это не так. Творчество есть в каждой профессии.

Выходит, что

  • не надо становиться лучшей версией себя;
  • надо становиться собой, искать свои сильные стороны, а слабые стороны делать своими союзниками и использовать их себе во благо.

— Давайте вернемся к нашей теме. В связи с уже сказанным возникают вопросы эффективности. Как стать эффективным?

— В психологии понятия эффективности нет. Это, наверно, экономическое понятие.

Если говорить с этой точки зрения, то это соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Например, человек делает блог. И работает 24/7.

Достигаторство его одолевает. И вроде бы блог развивается, и результат приносит, и даже популярность растет. Сил только нет.

Выгорел. А когда человек выгорает, он может начать болеть, и через какое-то время его начинает тошнить от блага собственного, которого он так хотел. А всё потому, что он не соотнес с собой свои ресурсы.

Не обозначил границы своих возможностей.

— И как понять, когда нужно остановиться?

— Здесь поможет умение соблюдать баланс в своей жизни. Тело же очень умное, и если человек занимается достигаторством, то как раз тело может это и остановить болезнью.

Беседовала Маргарита Кичерова

Материал подготовила Ольга Лебедева

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы психолог ольга батуева
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