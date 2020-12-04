Как научиться быть человеком первого плана в собственной жизни: советы психолога

Каждый из нас, мужчина это или женщина, может быть человеком первого плана в своей жизни.

Как этому научиться? Об этом ведущая программы "Популярное кино глазами психолога" на канале "Правды.Ру" Маргарита Кичерова поговорила с беллетристом, психологом Светланой Шарко.

Читайте начало интервью:

Эталон женского достоинства: Анджелина Джоли в фильме "Турист"

Как женщине обрести чувство собственного достоинства: совет психолога

— Есть замечательный фильм, где играют Кейт Уинслет и Кэмерон Диас. Он называется "Отпуск по обмену". Я очень рекомендую его посмотреть. Он про то, что мы теряем себя.

А красивую женщину, правда, многим хочется взять, обладать ею. И человек через красоту может наполнить свою жизнь. Но ведь счастливым делает нас не внешность, а то, что есть внутри. А если то, что у нас есть внутри, хрупкое и зависимое, то мужчина нас разрушит, а потом скажет:

"В чем дело? Ты была куколка-милашка, а превратилась в какую-то коровищу".

Часто у него цель видеть рядом с собой того, о ком будут говорить: "Ну, ты никакая".

Таким образом, он поднимает самооценку. Взял красавицу, превратил ее в ничтожество. Женщина не смогла сопротивляться, и тогда его самооценка поднялась. Надо понимать, что есть партнеры токсичные.

— Какой выход? Бежать? Трудно.

— Это отдельная тема. От таких партнеров надо бежать, подобрав высоко юбку. Надо спасаться, потому что всякое может быть.

В моей профессиональной практике есть примеры, когда после таких отношений годами женщины реабилитируются.

Годами собирают себя, свою самооценку, как расколотую шкатулку. И не всем удается. Это не проблема пола. Мужчинам, порой, тоже достается. А красивой женщине, если говорить просто про красоту без силы внутренней, особенно сложно.

Девочкам много достается. Красивым, юным девочкам без опыта. Обладающим и внешностью, и необыкновенной притягательностью, им, конечно, трудно бывает отбиться. Если их дома не обучили тому, что…

Это не про мораль и не про то, что в подоле принесешь, что ты должна быть невинна.

Нет. Это про собственное достоинство. Что ты имеешь право сказать: "Нет". Ты можешь быть собой. И даже если ты красива, ты не должна ублажать кого-то. Это про внутреннюю силу и позволение женщине пользоваться своей силой.

— А как им потом выстраивать коммуникацию? Сложно снова начать доверять людям. После того, что ты пережил. После игнорирования тебя женщинами, например. После сплетен. После домогательств мужчин.

— Сложно. Бывает очень сложно.

Давайте вспомним героиню Анджелины Джоли в фильме "Турист". Что она нам показывает? Что мы можем взять свой дар, привлекательность и красоту, сделать из него не яичницу, а так и оставить божьим даром. И даже украсить им мир вокруг. Потому что это не то, в чем мы виноваты. Это не то, что делает нас укором для других.

Если внутри есть тепло и доброта к людям, все равно сложится окружение, которое относится к тебе с любовью. Бывают красавицы и дуры, злые дуры. Они сами бесконечно конкурируют. Это истеричные натуры.

— Они постоянно вертятся у зеркала.

— Они не только у зеркала вертятся. Они вообще очень конкурентные. Я думаю, вы встречали таких женщин. И мы понимаем их начинку.

Вспомним о королевском достоинстве. Мой любимый фильм "Римские каникулы". Его наверняка все видели. Она красива, аристократка, принцесса.

Но как она тепла и открыта к людям. Сколько уважения. То есть если красота сопряжена с нашей внутренней начинкой, люди очень быстро понимают, что и умная, и добрая, и красивая. И тогда это просто счастье. Формирование в себе женщины, которая близка этому миру, мне кажется, интересной задачей.

Скажу про себя честно, я вообще не конкурирую с женщинами. Легко схожусь и очень понимаю, какие женские начинки внутри. И если у нас есть такое качество, как сострадание, тогда отсеиваются только совсем глупые.

Это не про интеллект, это про непонимание мира. И тут ничего сделать нельзя.

Мир несправедлив. Это правда. И есть что-то в этом мире, что мы можем контролировать. Мы можем выстраивать отношения, в которых есть взаимность. И это, мне кажется, уже и не про внешность.

И даже если вы красивы, вам важно понимать, что невозможно быть в отношениях, где из вас только пьют, как из чашки. Как раз важно и в женском, и в мужском окружении аккумулировать тех людей,

которые ценят твое время;

которые уважают тебя;

которые принимают тебя;

которые понимают, что это нормально, если ты актриса первого плана в этой жизни.

И не пытаются определить твое место: "Вот это моя красивая жена".

— Светлана, а как выдерживать свою красоту женщинам? Мы много сегодня говорили об этом.

— Выдерживать свою красоту — это очень интересное состояние.

Это про то, какие у самой женщины внутри есть комплексы. Я называю это деструктивными сценариями и схемами. Это одно и то же.

Иногда у женщины внутри сидит очень сильный критик, который ей говорит о том, что она плоха, что ее внешность вообще наказание. У нее есть программы, связанные с зависимостью. Она красивая, но зависимая. Я встречала таких женщин в своей практике, которые умудрялись свою красоту настолько заесть, поправиться, чтобы никто не трогал. Тогда женщине нужно просто в себя заглянуть.

Что с ней?

Что ей мешает быть той, какая она есть?

И тут я тоже вспоминаю фильм, про который мы уже говорили. Мою любимую, великолепную Кейт Уинслет в роли портнихи от-кутюр. Вот красавица, которая отстаивала себя.

И здесь то же самое. Нам хорошо показаны очень мотивирующие образы женщин, которые сохраняют тепло, несмотря на то, что происходило.

Беседовала Маргарита Кичерова

Материал подготовила Ольга Лебедева