Как женщине обрести чувство собственного достоинства: совет психолога

Что делать женщинам, которые беспокоятся о своей красоте, у которых нет выдержки героини Анджелины Джоли в фильме "Турист"? Тем, кто остро реагирует на перешептывание, косые взгляды, сплетни, которые неизбежно распускают завистники?

Об этом ведущая программы "Популярное кино глазами психолога" на канале "Правды.Ру" Маргарита Кичерова поговорила с беллетристом, психологом Светланой Шарко.

Читайте начало интервью:

Эталон женского достоинства: Анджелина Джоли в фильме "Турист"

— Выдерживать и вкладываться в отношения. Окружать себя людьми, которые способны к взаимности. Всегда найдется кто-то, кто скажет гадость: "О, ты выглядишь прекрасно, боже мой, отлично, только сегодня синячки под глазами". Очень много пассивной агрессии. И тогда женщине важно выстраивать свое окружение на взаимности. Тех людей, которые завидуют, не должно быть в близком кругу.

— Избавляться от токсичных.

— Избавляться, не бояться, не скатываться на интриги, на что-то еще.

Это совет для всех. Потому что я смотрю на женщин вокруг меня и понимаю, что их самоощущение не слишком зависит от внешности. Я не видела по-настоящему уродливых женщин.

— У нас очень много привлекательных женщин.



Все остальное связано с запретами быть такой красивой, как наша героиня. Вспомните, как она шла, какое у нее платье.

— Светлана, я так пожалела, что у нас пошла мода на мешковатость, на отсутствие каблуков. Она шла вся такая прекрасная. Особенно этот пояс ее сзади красный, который просто привлекал внимание.

— У главной героини есть ощущение прекрасного, с которым стоит соприкасаться вообще всем женщинам. Потому что это что-то необыкновенное. Там все время был показан этот антураж, которым окружает себя женщина. Красота она не только в нас, она и вокруг нас.

И при этом она способна на поступки. Она не просто красиво раскрашенная кукла.

— У многих красавиц их глубина не замечается. Смотрят только на красивую внешность. Им трудно построить карьеру. Говорят, что через постель, так как она слишком хороша. Им трудно наладить личную жизнь. Боятся реально подойти, потому что слишком красива.



— Знаете, бывают красивые, но холодные. У них нет ни с чем проблем. Снежные королевы легко выбирают себе мужчин.

А если женщина тепла и привлекательна, красива, внутри у нее много женственности, той, что манит неописуемо, то, конечно, она будет встречаться с теми, кто захочет забрать ее себе. И мужчины, особенно обладающие властью и беспринципностью, могут очень сильно мешать красивой женщине. Ей приходится терпеть разочарования и многое другое.

Я сейчас радуюсь всем историям американским и европейским, когда разоблачают Вайнштейна и ему подобных. Я понимаю, что легко сказать: "Сама виновата". Но очень много женщинам достается в плане домогательств. Это правда. А красивой женщине часто приходится отстаивать себя и, конечно, терять. Считать, что ее красота и ее женственность — это наказание. Приходится "отбиваться от дураков". Но ведь дураки — это не совсем дураки. Это часто очень властные люди.

— Они обижаются на отказы.

— Вы знаете, если женщина собой занималась, она совершенно четко понимает, что не может отвечать за всякую эрекцию, которая возникает рядом с ней.

Мужчины привыкли сами с этим вполне справляться. И их обиды… Что тут поделать. Если женщина не сделала ничего специально, надо научиться справляться с обидой. Женщина не виновата, что испытывает кто-то рядом с ней: собственное несовершенство, желание обладать ею как игрушкой, просто чтобы утвердиться.

— А понимает ли это женщина, которая ревнует своих мужчин?

— Ревность — сложное чувство. Интересно будет нам с вами найти фильм про ревность и поговорить про это. Конечно, ревность присутствует, с ней очень трудно справляться. И женщинам сложно. И тем, кто ревнует, и тем, кого ревнуют.

— А почему мужчины так реагируют на красавиц, иногда забывая о своей второй половине?

— Такой интересный вопрос. Трудно на него ответить. Реагируют глазами все. Я, например, реагирую иногда, когда вижу красивых мужчин.

Я понимаю, что мой муж иногда это видит. Что тут поделать? Я по этому поводу совершенно не переживаю. Потому что красота наполняет нас.

Человек может полюбоваться, а все свое возбуждение отдать тому, кто рядом, партнеру.

Видите, я ведь не только сейчас себя хвалю. Я говорю о том, что у меня достаточно высокая самооценка, чтобы выдержать. При этом я могу позволить себе сказать своему мужу: "Дорогой, прикрой подбородочек. У тебя просто рот открылся". Важно уметь отстаивать себя. Ревность — нормальное чувство.

Оно может быть сигналом к чему-то. Это не значит, что если вы ревнуете — с вами плохо. Ревность — это отдельный разговор. Бывают ревнивые люди, которые могут разрушить нашу жизнь. И это надо смотреть. Если человек — ревнивец, если у него уже до уровня бреда, то уже надо в больницу. Поэтому красивой женщине очень важно не попасть в лапы безумца, который будет ее красоту гнобить. Который будет забирать, не справляться и унижать ее.

В этот момент ей надо понять, что с ней произошло. Понять, что она обесценена. В какой-то момент она подстроилась, потеряла себя ради чего-то или из-за страха, ужаса быть обвиненной. Или из-за того, чтобы сохранить близость.

Некоторые женщины, независимо от внешности, имеют такую проблему, как зависимость, самопожертвование. Они ищут одобрения. Тогда они теряют себя и становятся актрисами второго плана.

Беседовала Маргарита Кичерова

Материал подготовила Ольга Лебедева