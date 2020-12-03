Что готовит для России грядущий год? Астролог ответила на вопросы читателей

Как всегда, в предновогодний период очень хочется хоть в щёлочку заглянуть: а как там, в ближайшем будущем?

Читатели "Правды.Ру" задали свои вопросы про 2021-й астрологу Татьяне Борщ.

Читайте начало интервью:

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Деньги

— Скажите, пожалуйста, что будет с нашими маленькими сбережениями в банках? Снимать или оставить на вкладе пенсионеру?

— Очень больших изменений в банковской системе не произойдет. Я бы сказала так: сейчас осторожнее надо быть людям, которые держат деньги в долларах.

Валютные сбережения именно в долларах вряд ли сейчас себя оправдают.

На мой взгляд, рубль немного недооценен, он будет продолжать расти на следующий год.

Пенсионерам, у которых не очень большие сбережения, можно хранить деньги на том же пенсионном вкладе, где небольшие проценты они получают. С этим ничего страшного не произойдет.

— Дефолтов не будет в России?

Я думаю, что дефолтов в России не будет, потому что мы уже много что пережили, даже уже в этом году. И ничего такого сверхъестественного, того, с чем мы не сталкивались, сейчас происходить не будет.

— Будут ли катаклизмы в России в 2021 году?

— Вы знаете, следующий год будет богат на катаклизмы. Причём по всему миру.

Из-за того, что земная ось меняет свой наклон, происходят все изменения: климата и так далее. Я думаю, что люди, которые живут в местности, где бывают наводнения или иные природные "сюрпризы", должны к ним подготовиться.

А глобальных катаклизмов, таких как, допустим, исчезновение городов, огромных землетрясений, в нашей стране не будет.

Самая главная опасность, которая подстерегает нашу страну, — это окружение нас враждебными государствами. То есть эта тенденция будет продолжена. Старый мир, о котором я говорю, ни на минуту не ослабнет в своей жесткой схватке, пока она не треснет окончательно у них.

Международная обстановка

- Как у вас там звезды предсказывают, Россия будет втянута в какой-то конфликт или все же..?

— Я, к сожалению, думаю, что да.

— Да? Скорее всего, это будет Украина?

— Я боюсь говорить. Есть несколько точек, которые мне очень не нравятся. Конечно, это Украина, это Приднестровье. Возможно, какие-то эксцессы будут в той же Армении, то есть в этой пограничной зоне.

Сейчас идет подготовка к чему-то более резкому и более военизированному.

Квадрат Сатурн-Юпитер — это нехорошее. Это показатель очень резких, неожиданных изменений.

И это плохо. Я думаю, что отчасти будет меняться наш дипломатический корпус, потому что он с этими задачами, которые были на него возложены в последние 20 лет, не справился, на мой взгляд, вообще никак. Проигрыш, допустим, той же Украины — это победа дипломатии американской.

— Кстати, с Белоруссией что будет происходить? Как там звезды?

— Лукашенко все свои 4 года, конечно, не досидит. Он еще посидит, мне кажется, немного, а потом его сменят. Нет, не Тихановская. Его сменит мужчина. Астрологи не говорят об именах.

И Белоруссия со временем все-таки станет нашим союзным государством. Возможно, это произойдет через какой-то очень большой кризис. Более того, я скажу так: пройдет время (но это нескоро, конечно, лет через 6-7), и Украина будет нашим союзным государством.

Я скажу еще даже больше, что в какой-то степени начнется возврат к бывшему Советскому Союзу, но это будет другой возврат, не то, что было.

И очень многие республики захотят с нами сотрудничать, заключат какие-то союзы и так далее. Но для этого у нас произойдут перемены, мы станем очень большой точкой притяжения.

— А что для этого должно произойти?

— Экономическое развитие. Сейчас разворот идет в сторону экономики. Слушала радио, там сказали, что для нас очень большой подарок — кредиты бизнесменам под 8%. Я скажу, что кредиты в Европе выдают под меньший процент. Ипотека там 2%. А для наших людей 8% — это уже подарок. Нас загнали в такой угол. По 30% были кредиты — это куда годится? Сейчас идет разворот в сторону нормальности.

Смена элит

В стране появится новая элита. Старая уйдет. Люди, которые живут старыми понятиями, как это было принято, исчезнут.

Либо их посадят, либо они уедут, но они не будут диктовать правила и условия. Не потому, что такое злое правительство или я злая, что такое предсказываю, а потому что таково веление времени, времени будущего.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовила материал Ольга Лебедева