Чего ждёт от нас грядущая эпоха Водолея

В новогоднюю ночь Земля шагнёт в новую космическую эпоху — эпоху Водолея. Она принципиально иная, чем та, в которой мы все привыкли жить.
Астрологи предупреждают: матрица новой эры отсеивает тех, кто под неё не подходит.
И эта матрица предполагает, что человек станет более любящим, более прощающим, более человечным. А поскольку мы пока в большинстве своём ей не соответствуем, на нас сыпятся болезни и катаклизмы, чтобы мы пришли в себя, подумали и как-то изменили свой образ жизни, чтобы соответствовать человеку будущего.
Что всё это значит? Об этом читателям "Правды.Ру" рассказала астролог Татьяна Борщ.
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— Дело в том, что уходящую эпоху Рыб (Рыбы — двойной знак) астрологи считают — очень справедливо — эпохой двойной морали. Когда человек говорит одно, а делает совершенно другое, подразумевая, возможно, и третье.
Я видела много людей в церкви, которые там стоят с благообразными постными лицами, тут же, выходя оттуда, совершают все те грехи, в которых только что как бы каялись.
Вот эта двойная мораль пронизывает наше общество, она делает человека очень раздвоенным:
В эпоху Водолея человек должен становиться более целостным, более духовным, если можно так сказать, более справедливым и более человечным.
Дело в том, что сейчас многие люди судят других по тому количеству денег или материальных ценностей, которые те имеют.
Новые правила новой эпохи будут совершенно другими. Это не случится завтра-послезавтра. Вполне возможно, в ту пору чудес "жить не придется ни мне, ни тебе". Но этот процесс идет.
Более того, это мощнее разделение людей на религии, которые существуют сейчас, тоже будет постепенно уходить в прошлое, люди поймут, что это чрезвычайно глупо, что какая-то нация присваивает себе своего Бога.
Если вдуматься, это вообще глупость невероятная.
То есть пути к Богу могут быть разными, но сам Всевышний един. Он не может быть одним для мусульман и другим для христиан. Потому что мы живем на одной земле, у нас одна великая Вселенная, мы подчиняемся все ее законам.
И говорить о том, что ты не прав, потому что ты мусульманин или христиан, или буддист, это глупо. И к этому простому осознанию вроде бы так просто прийти, но почему-то из-за этого идут войны, разные распри и так далее.
И сейчас люди придут к единой религии.
Да, они могут ходить в мечети, да, они могут ходить в православные или каталитические церкви — кому как удобно. Но спорить из-за того, кому принадлежит истина, видимо, это уйдет в прошлое.
Все религии появились в эпоху Рыб — она длилась 2160 лет.
Эпоха Водолея — совершенно другое время. Она принесет свои ценности. Декларирование свободы, равенства и братства.
— Прогноз, конечно, отличный. Вы так думаете, что Россия будет впереди тех наций, которые поднимутся?
— Да. Дело в том, что с точки зрения астрологии очень потрясающий гороскоп у Индии, замечательный гороскоп у нашей страны.
Там есть позиция жертвенности, она всегда была.
— А кстати, какой? Я знаю, что гороскоп составляется, когда известна дата рождения. У России дата рождения какая?
— Дело в том, что есть единственный гороскоп России. Его очень здорово сделал астролог Левин.
А есть отдельные гороскопы.
Это другая дата. Мы все работаем согласно этим гороскопам.
— То есть вы берете начало рождения Российской Федерации — 1992 год? С независимости?
— Да. И все республики — это некие точки отсчета. Вот так составляется гороскоп стран. Уже очень давно я предсказывала, может быть, лет 10 назад, что к 2020 году Соединенные Штаты начнут медленно, но верно терять свое могущество. И все это действительно стало происходить.
Если говорить о гороскопе России, мы, безусловно, пойдем вперед, потому что есть некие циклы, которые указывают на это. И я вам скажу, что сейчас те перемены, о которых люди мечтали, начались.
И как бы не замечать этого, я думаю, очень странно.
И это только начало.
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