Чего ждёт от нас грядущая эпоха Водолея

В новогоднюю ночь Земля шагнёт в новую космическую эпоху — эпоху Водолея. Она принципиально иная, чем та, в которой мы все привыкли жить.

Астрологи предупреждают: матрица новой эры отсеивает тех, кто под неё не подходит.

И эта матрица предполагает, что человек станет более любящим, более прощающим, более человечным. А поскольку мы пока в большинстве своём ей не соответствуем, на нас сыпятся болезни и катаклизмы, чтобы мы пришли в себя, подумали и как-то изменили свой образ жизни, чтобы соответствовать человеку будущего.

Что всё это значит? Об этом читателям "Правды.Ру" рассказала астролог Татьяна Борщ.

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— Дело в том, что уходящую эпоху Рыб (Рыбы — двойной знак) астрологи считают — очень справедливо — эпохой двойной морали. Когда человек говорит одно, а делает совершенно другое, подразумевая, возможно, и третье.

Я видела много людей в церкви, которые там стоят с благообразными постными лицами, тут же, выходя оттуда, совершают все те грехи, в которых только что как бы каялись.

Вот эта двойная мораль пронизывает наше общество, она делает человека очень раздвоенным:

мы боимся в чем-то признаться, поэтому это греховно;

не признаваясь, мы это делаем.

В эпоху Водолея человек должен становиться более целостным, более духовным, если можно так сказать, более справедливым и более человечным.

Дело в том, что сейчас многие люди судят других по тому количеству денег или материальных ценностей, которые те имеют.

Если ты такой умный, почему такой бедный?

Новые правила новой эпохи будут совершенно другими. Это не случится завтра-послезавтра. Вполне возможно, в ту пору чудес "жить не придется ни мне, ни тебе". Но этот процесс идет.

Более того, это мощнее разделение людей на религии, которые существуют сейчас, тоже будет постепенно уходить в прошлое, люди поймут, что это чрезвычайно глупо, что какая-то нация присваивает себе своего Бога.

Если вдуматься, это вообще глупость невероятная.

Бог един, как едина Вселенная

То есть пути к Богу могут быть разными, но сам Всевышний един. Он не может быть одним для мусульман и другим для христиан. Потому что мы живем на одной земле, у нас одна великая Вселенная, мы подчиняемся все ее законам.

И говорить о том, что ты не прав, потому что ты мусульманин или христиан, или буддист, это глупо. И к этому простому осознанию вроде бы так просто прийти, но почему-то из-за этого идут войны, разные распри и так далее.

И сейчас люди придут к единой религии.

Да, они могут ходить в мечети, да, они могут ходить в православные или каталитические церкви — кому как удобно. Но спорить из-за того, кому принадлежит истина, видимо, это уйдет в прошлое.

Все религии появились в эпоху Рыб — она длилась 2160 лет.

Мы на пороге глобальных перемен

Эпоха Водолея — совершенно другое время. Она принесет свои ценности. Декларирование свободы, равенства и братства.

СССР — это была первая проба новой эпохи, первое её государство. И его обязательно повторят в более улучшенном варианте.

— Прогноз, конечно, отличный. Вы так думаете, что Россия будет впереди тех наций, которые поднимутся?

— Да. Дело в том, что с точки зрения астрологии очень потрясающий гороскоп у Индии, замечательный гороскоп у нашей страны.

Там есть позиция жертвенности, она всегда была.

— А кстати, какой? Я знаю, что гороскоп составляется, когда известна дата рождения. У России дата рождения какая?

— Дело в том, что есть единственный гороскоп России. Его очень здорово сделал астролог Левин.

А есть отдельные гороскопы.

Есть гороскоп Советского Союза, рождение Советского Союза. Это общеизвестная дата. Есть гороскоп Российской Федерации, с которым сейчас астрологи работают.

Это другая дата. Мы все работаем согласно этим гороскопам.

— То есть вы берете начало рождения Российской Федерации — 1992 год? С независимости?

— Да. И все республики — это некие точки отсчета. Вот так составляется гороскоп стран. Уже очень давно я предсказывала, может быть, лет 10 назад, что к 2020 году Соединенные Штаты начнут медленно, но верно терять свое могущество. И все это действительно стало происходить.

Если говорить о гороскопе России, мы, безусловно, пойдем вперед, потому что есть некие циклы, которые указывают на это. И я вам скажу, что сейчас те перемены, о которых люди мечтали, начались.

И как бы не замечать этого, я думаю, очень странно.

И это только начало.