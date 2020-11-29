Депутат посетовал на скромные запросы граждан

Настоящим изумлением для депутата Госдумы Вячеслава Лысакова стал вывод, что россияне не умеют мечтать о достойной пенсии.

Почему малый и средний бизнес в России на дне?

Депутатские "Елки-палки!"

Член фракции "Единая Россия" Вячеслав Лысаков ознакомился с результатами опроса, который провёл сервис по подбору кадров "Работа.ру", и поделился впечатлениями в своем Telegram-канале:

"Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии".

Исследование обозначило приемлемый уровень будущей пенсии для россиян с разбивкой по профессиям:

программисты, финансисты и строители — свыше 100 тысяч рублей в месяц;

медики, учителя, водители, работники кафе и ресторанов — от 40 до 50 тысяч рублей в месяц;

"работяги, зашуганные государством" (в определении депутата. — Ред.) — от 30 до 40 тысяч в месяц.

Депутат не скрывал своего удивления:

"Но, елки-палки! Людей попросили, фактически, помечтать и назвать любую сумму, при которой им было бы комфортно жить. И кроме финансистов, программистов и строителей, обозначивших более-менее нормальную сумму, лишь каждый пятый (!) замахнулся, понимаете, на 30-40 и 40-50 тысяч рублей!"

Предпенсионные генерации

Возможно, парламентарий еще сильнее удивится, если узнает, что даже в сытой Москве зарплата в 40 тысяч рублей по нынешним временам считается вполне сносной. Счастье, когда заработанное еще и выплачивается, а уж бонус — когда вовремя. И это на фоне роста цен, о котором на федеральных телеканалах не принято говорить. Важнее же обсуждать в прямом эфире:

козни и бездуховность коллективного Запада;

назначения гомосексуалистов и трансгендеров в администрацию Джо Байдена;

очередное дистанционное совещание президента России;

победу над ковидом на фоне новых рекордов заболеваемости.

Нынешние поколения 50+, хотя и задумываются о размере своей будущей пенсии, но, памятуя о внезапности и сокрушительности законотворческого креатива правящей политической элиты, не сильно рассчитывают на безмятежную и обеспеченную старость.

К сведению депутата, старшее поколение уже на пенсии, а вот несколько предыдущих генераций, благодаря "Единой России", оказались задвинуты с пенсионным возрастом. Причем со всеми вытекающими последствиями в виде нежелательности пребывания "предпенсионных" граждан на предприятиях. Не говоря уже о том, что и молодым устроиться на работу сейчас сложно, а про 40+ и говорить не приходится.

Откровение биоэнерготерапевта

Вячеслав Лысаков высказался довольно смело для члена фракции "Единая Россия" и получившего в 2012 году благодарность Владимира Путина "За активное участие в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации":

"Скромность опрошенных, а это было, несомненно, старшее поколение, — это, на мой взгляд, последний оплот нынешней Системы… И не надо успокаиваться относительно небольшими цифрами протестных настроений в обществе… Идущее на смену нам поколение не будет столь смиренно, покорно и управляемо. Времени до этого осталось не так уж и много…"

Тут даже не надо быть провидцем, чтобы сделать такие выводы. Достаточно чаще приземляться и узнавать, чем в реальности живут люди, что думают и говорят. Для выводов, лежащих на поверхности, депутату даже не потребуется применять свои навыки биоэнерготерапевта, как в пору своего сотрудничества с Джуной Давиташвили.

В поисках мечты

Мечты никуда не делись. Во все времена, даже в самые лютые, люди мечтают и умеют быть счастливыми в предлагаемых обстоятельствах. Опрос говорит лишь о том, что люди адекватно смотрят на перспективу и не питают иллюзий.

Примерно, как и владельцы предприятий малого бизнеса, и самозанятые, которым глава государства сообщил весной, что они в обязательном порядке должны добровольно самоизолироваться "с сохранением заработной платы".

Люди мечтают, иначе они бы просто сгинули под катком проблем. А фантазии — это больше к креативщикам агитпропа и парламентариям, которые живут в ином социальном измерении и пользуются недоступной для обычных граждан системой координат.

Потому и совершенно идиотское событие, как снятое на видео рукоблудие форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы, вызвало небывалый ажиотаж как в массмедиа, так и в социальных сетях. Появилось что-то живое и повод улыбнуться или даже неприлично поржать. Просто отвлечься от неумной и назойливой пропаганды, сродни аутотренингу, что все хорошо, а будет еще лучше.

Лайфхак Марии-Антуанетты

История с пикантным роликом оказалась с продолжением. Помимо проецирования фривольного видео на игру сборной России по футболу (РФ вчистую продула Сербии 0:5), началась задорная акция в поддержку права гражданина на свободу самоудовлетворения.

11 ноября 2020 года Артема Дзюбу поддержал и экипаж самолета авиакомпании "Победа" во время рейса из Екатеринбурга в Москву. Пилот начертил в небе огромный фаллос, чем тут же прославился на весь интернет и среди членов комиссии Росавиации, которая активно взялась за разбор полета.

Тем временем, в Новосибирске на фоне реакции на перфоманс известного футболиста возобновил работу каток, который уже не первый год удерживает статус интернет-мема из-за своих очертаний в виде первичного мужского полового признака. Мэр города Анатолий Локоть снова объяснился:

"В летнее время никому ничего не приходит в голову… А как только появляется лед, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение".

Если летом никому и ничего не приходит в голову, это может и недоработка, но отчего же "не совсем здоровое"? Как раз наоборот. Интерес к половым органам как традиции, переданной нам предками, не только признак понимания ответственности граждан за демографическое будущее страны, но и, возможно, некий знак свыше. Эдакий вечный символ взаимоотношений правящей политической элиты и обычных граждан.

Чередой фаллических знамений (видео, каток и траектория полета авиалайнера), вероятно, Вселенная именно сейчас активно намекает, что сколько бы ты, товарищ, ни мечтал, наместники Судьбы очередного созыва все равно материализуют пикантный силуэт и, как юная Мария-Антуанетта, предложат тебе в отсутствие хлеба питаться пирожными.