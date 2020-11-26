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Автор Василий Амирджанов

Российский политик рассказал о государственной идеологии

Общество » Практика » Как отстоять права

События 2020 года протестировали на прочность государственность и возобновили дискуссию о предпочтительных формах человеческого общежития.

Рогозин отправит американцев в космос на батуте

Родина слышит, Родина знает!

Президентская кампания в США, проходившая на фоне ковидных страстей, бушевавшего хайпа BLM и претензий действующего главы Белого дома, продемонстрировала устойчивость американской государственности. Даже несмотря на то, что некоторые российские политики и шоу-эксперты авторитетно предрекали США развал и гражданскую войну. Как и ожидалось, судебная система все расставила по своим местам.

Европа с трудом, но вполне эффективно справляется с ковидом и сопутствующими проблемами. Многие были приятно удивлены, что даже не имея гражданства страны пребывания, люди получали ощутимые выплаты, способные облегчить последствия введенных властями карантинных ограничений. Страны со "звериным оскалом капитализма" успешно материализовали советский мем авторства Евгения Долматовского "Родина, слышит, Родина знает!".

Приговор капитализму

Тем не менее, в России в который раз был вынесен суровый приговор западной цивилизации. Свой вердикт, который процитировали некоторые издания, огласил и поэт-песенник, кинопродюсер и по совместительству глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook:

"Я против капитализма. Это худшее, что создано людьми".

В логике Дмитрию Олеговичу не откажешь. Капиталисты считают свои деньги, в том числе и как налогоплательщики. Нетрудно представить реакцию общества и что случилось бы с руководителем американской космической программы, если бы вскрылось масштабное воровство уровня хищений на космодроме "Восточный", о котором рассказали в свое время в Следственном Комитете России.

Вряд ли бы американские или европейские правоохранители сочли бы смягчающим обстоятельством такие положительные для российских реалий характеристики как:

  • наличие духовных скреп;
  • публично декларируемая любовь к Родине;
  • стремление не раскачивать лодку;
  • неподдельная восторженность от обреченного движения по "особому" пути.

Возразил Путину

"Поэт в России — больше, чем поэт". Всегда любопытно изучать тезисы человека, от которого, к примеру, зависит судьба отечественной космической программы, которая вроде бы затевалась для улучшения жизни людей.

В то время как американец Илон Маск фактически уже решил проблему глобального доступа человечества к качественному интернету, Дмитрий Рогозин добавил свой мазок к картине будущего России:

"А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности… Страна не может развиваться без идеологии, без национальной цели".

По теме выбора целей весьма категорично высказался Фазиль Искандер:

"Народ не может и не должен жить дальней целью, ибо дальняя цель всегда служит оправданием ближайшему мошенничеству".

Призывать к принятию государственной идеологии вопреки статье 13 Конституции России — смело. Хотя по нынешним временам, как показывает практика 2020 года, урегулировать проблему — это дело пары месяцев. Что касается развития страны в идеологической парадигме, то и эту тему доступно раскрыл Фазиль Искандер, который обстоятельно изучил наследие недавнего советского прошлого:

"Идеологизированный человек при всей своей амбициозности перестает быть личностью ровно настолько, насколько он идеологизирован… Клюв идеологии всегда точно попадает, когда бьет по голове сограждан, и никогда не попадает в зерно истины".

А вот мнение главы госкорпорации о том, что патриотизм не может быть национальной идеей, "потому что Родину мы любим и так", — серьезная номенклатурная промашка. Тут глава "Роскосмоса" внезапно и решительно возразил президенту России Владимиру Путину, который как раз считает патриотизм достойной национальной идеей.

Неистребимая идеология

Дмитрий Рогозин, говоря об оппозиции, то есть о гражданах, которые критикуют власти и его деятельность, в том числе, заметил:

"Это современный вариант власовцев. Они за власть в России бороться не способны, да и нет у них такой цели. Главное — заработать на всем, что связано с унижением страны, ошельмовать ее государственных деятелей и ведущих политиков, вбить клин между властью и народом… Такие могут прийти к власти лишь на чужих штыках. Но мы уничтожим любого агрессора, кто попытается напасть на Россию".

Сравнение главой "Роскосмоса" людей, не разделяющих восторга от политики властей, с власовцами выглядит скорее героизацией коллаборационистов, нежели упреком так называемой внесистемной оппозиции. Немало граждан симпатизирует критикам действующей власти. Про унижение тут тоже не все так прямолинейно, если интересоваться жизнью соотечественников и представителей правящей политической элиты.

Разумеется, в том, что над планетой летают новейшие, но бездуховные капиталистические спутники Илона Маска, виноват парень в костюме бумажного стаканчика или девушка, нарисовавшая вагину. Вместо обещанных чудо-ракет, полетов на Луну и покорения Марса вовсю пиарится по "Первому каналу" кастинг для художественного фильма, который собираются снять на увядающей МКС. А в этом, наверно, виноват Навальный, который сам себя отравил или заставил это сделать немцев назло Рогозину и другим официальным лицам.

Некоторые политики, когда достигают ментального состояния пожилой героини "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина (автора, пока еще разрешенного на территории РФ), впадают в какую-то смысловую нирвану. Здесь, вероятно, и корни их беспощадного креатива, который поначалу не хочется замечать, но потом снова соглашаешься с мнением Фазиля Искандера:

"Глупость высмеивается не для того, чтобы истребить глупость — она неистребима. Это делается для того, чтобы поддержать дух разумных".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Людмила Айвар
Темы идеология патриотизм фазиль искандер дмитрий рогозин
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