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Автор Игорь Буккер

Иноагентов призывают к открытости и возможности их мониторить

Общество

Что такое НКО в наши дни в российских реалиях? Благотворители "от души" или последователи чуждой стране воли? Имеет ли смысл государству идти на сотрудничество с ними? Свое мнение "Правде.Ру" поясняет председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Игорь Буккер: Хотелось бы поговорить о некоммерческих организациях, о НКО. Что они сегодня из себя представляют?

— Тема НКО стала особенно популярна в этом году из-за очевидных попыток вмешаться в наши внутренние дела из-за рубежа. Но реально ситуация шире. У нас в стране около 300 тысяч общественных организаций. Из них большинство — "спящие", созданные под некий запрос и закончившие свое существование. Или они очень вяло живут, и их не видят.

Активны социально ориентированные НКО. Среди них еще более узкий класс исполняющих государственные услуги. Это работа с инвалидами, многодетными, алкоголиками, решение вопросов спортивного, патриотического воспитания детей. Правозащитные организации, включая агентов.

Жизнь показала, что в наших просторах НКО — это каркас гражданского общества. Советские общественные организации были совсем управляемые. Сейчас во всем мире НКО монополизируют мнение народа в широком плане, который ходит раз в пять лет на выборы и все. Они формируют позицию народа перед лицом власти и являются лоббистами, некоторыми теневыми структурами.

Когда мы говорим о глубинах государства, то речь опять идет об НКО. Вот недавняя история с изъятием детей из семьи. Если бы многочисленные родительские советы, объединения многодетных матерей не стали просто требовать от власти прекратить беспредел, то все бы и прошло. Но мы видим ряд других правозащитных НКО, которые заказывают музыку с другой стороны.

У нас в стране есть острейшая проблема. Если мы хотим, чтобы она спасалась не узким кругом чиновников и силовиков, а имела серьезный запас прочности, то это зависит от того, насколько будет активен народ и насколько активными будут НКО. А они должны быть даже активнее партий. По сути, задачи НКО более широкие, чем одна политическая цель.

То же волонтерство — люди жертвуют временем, здоровьем, а бывает, и жизнью, помогая тем, кому особенно тяжело сейчас. Прежде всего, это старики и многодетные семьи, кому особенно тяжко от истории с коронавирусом, кризисом и одиночеством. Мы заинтересованы, чтобы наши организации были максимально структурированы, не на словах, а на деле отстаивали социальные и патриотические ценности. Проходящие через них люди должны быть активом общества, в том числе социальными и политическими руководителями.

Поэтому мы заинтересованы в помощи государства этим организациям. Как по линии бюджета, так и тысячам небольших, многие из которых неугодны властям, которые не хотят давать деньги. Хотя последнее и разрешено — на работу с пожилыми, многодетными. Так что мы надеемся, что фонд "Президентский грант", через который проходит объем помощи более 10 миллиардов, будет именно им помогать, учить их и поддерживать.

К примеру, я помогаю организации "Дети войны", которых не поддерживают на уровне государства. Еще — спортивные организации, объединения глухих, которые в период кризиса не имеют физической возможности добраться до поликлиники. Хотя технически задача вполне решаема.

Мы хотим, чтобы в стране были максимально патриотические организации. Не идеологически, а в широком плане воспитывающие у детей чувство коллективизма и солидарности, милосердия.

В том числе религиозные организации, крупнейшая благотворительная организация у нас — это церковь. Среди священников больше всего заболевших и умерших. Несмотря на ситуацию, они помогают людям, которым в первую очередь нужно утешение. Одиноким старикам, матерям, особенно тем, кто в больницах.

Мы добились списания налогов за второй квартал, снижения налогов на фонд оплаты труда и так далее. Хотелось бы, чтобы меры были постоянными. Когда все заболевают, содержать храм и помогать священнику некому. Это касается и многих благотворительных организаций.

Но помощь должна быть не только государства. Я бы хотел, чтобы каждый человек, увидев объявление с просьбой о помощи тяжелобольному ребенку, будучи предпринимателем, мог оказать помощь не из прибыли, которую сейчас никто не получает, а за счет издержек, как в Европе. Чтобы эти расходы были узаконены на государственном уровне. Чтоб его за это никто не наказывал, не штрафовал, не брал за помощь детям дополнительные налоги.

Что касается агентов… По сути, наша страна превратилась в проходной двор. Мы хотим видеть социальную и справедливую страну, заботящуюся о детях, с эффективной экономикой, развивающимся здравоохранением, чтобы образование было среди лучших в мире, а не на задворках истории.

Поток денег поступает в нашу страну только открыто, а по факту, думаю, их куда больше. Средства направляются на то, чтобы некие активисты как бы от лица народа формировали у нас другое мнение о нашем будущем, настоящем, увы, даже о нашем прошлом.

Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали, что в нашей стране мы должны быть хозяевами. И все, кто получает средства на формирование мнения о том, что мы виноваты во Второй мировой войне, что мы нация разгильдяев, что мы алкоголики, что мы неправильно живем, распоряжаемся ресурсами, не то правительство, неправильные партии, неправильная вера, неправильные традиции — чтобы эти люди понимали свою ответственность, и что все-таки лучше проповедовать такие взгляды в какой-нибудь другой стране.

"Покажи, что тебе государство помогает не зря"

— Вопрос о финансировании. Помните, как во времена Ельцина афганцы получили особые преференции при торговле? Это привело к внутренним разборкам, взрыву на Котляковском кладбище. Тем более бывшие военные, вполне могут уметь эти мины закладывать. Сейчас возможна такая ситуация?

— Конечно, лучше человеку не сдавать в аренду кусок государственной границы. Надо предоставлять прозрачную и понятную помощь. Те же ветераны-афганцы распределяют путевки, которые выделяются на лечение, восстановление инвалидов. Каждая путевка строго закреплена.

Или средства, предоставляемые фондом президентских грантов. В России это единственная организация, максимально прозрачно работающая, помогающая в регионах независимо от мнения местных начальников. Ты эффективен — тебе дают. Нужно помочь с отчетностью — помогут.

Я считаю, что общество должно быть более широко представлено, мониторить, что происходит с 300 тыс. общественных организаций. Источники поступления, расходования средств. Покажи, что тебе помогает государство не зря! Мы же не запрещаем иностранных агентов, а просто говорим: "Не надо прятать. Заявите открыто, откуда деньги и на что вы их тратите. Занимайтесь политикой, но утверждайте свои планы и будьте готовы к отчетности".

Также правильна мера, что экстремистским организациям запрещают возглавлять НКО или религиозные общины. Если человек приехал из-за рубежа и под видом проповедника несет ненависть ближним, готовит теракты, мы должны его остановить. Или сказать ему: "Подтверди свое образование богословское у нас в России. И только после этого — пожалуйста". Такая практика есть в азиатских странах и многих европейских. По отношению к НКО наша страна, наверное, является одной из самых либеральных.

— Либеральны из боязни, что Запад скажет, или по своей натуре добрые?

— Наследие 90-х. Из-за Конституции, которую мы принимали после расстрела парламента. Наши руководители все время оглядываются: "А что скажут? А не наступаем ли мы на права?"

У американцев, как мы видим, в ходе выборов даже мысли не возникает: наступаем или не наступаем? Они говорят: "Нет". Не пускают в эти области наблюдателей. Сами решают, как считают нужным. Мое мнение, что если мы считаем себя суверенной страной, то мы должны сами принимать законы.

И это правильно, что они будут иметь приоритет над международным законодательством. Лучше ошибиться, исходя из национальных интересов нашей страны, чем все время плясать под чужую дуду. Жизнь показывает, что все-таки здесь рисков гораздо меньше.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы нко сергей гаврилов иностранные агенты благотворительность благотворительные организации
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