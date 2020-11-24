Полиции предложили разрешить стрелять по ковид-диссидентам

В России агрессивным ковид-диссидентам дадут отпор с помощью оружия? В Ассоциации адвокатов России за права человека сообщили, что необходимо дополнить УК РФ правом на его применение.

Молчать в тряпочку: Помогают ли маски от коронавируса?

Речь идет о правомерности применения оружия во время пандемии в ситуации опасности заражения.

Как пояснили в ассоциации, в России растет количество жалоб на действия людей, отрицающих коронавирус (COVID-19) и посещающих общественные места без масок и перчаток.

Сообщается, что в Москве и регионах уже заявили о себе организованные группы "антимасочников". Они нападают на людей в масках и респираторах, требуя снять средства индивидуальной защиты (СИЗ), и ведут себя агрессивно.

Соответственно, по мнению адвокатов, для полицейских, носящих СИЗ и препятствующих распространению коронавируса, должны быть закрепленные в УК РФ основания для применения оружия во время пандемии в ситуации опасности заражения.

Фактически радикальные "антимасочники" намеренно не соблюдают дистанцию, подходят вплотную, специально увеличивая угрозу заражения. С этим можно бороться, только устранив законодательно препятствия для адекватной самообороны.

То есть если человек в СИЗ, если он подвергается нападению и с него пытаются сорвать или повредить СИЗ, то он должен иметь право на адекватную оборону — стрелять или бить на поражение, считают правозащитники, уже озвучившие это предложение субъектам законодательной инициативы.

Угроза, кстати, не надумана — на днях ковид-диссиденты напали на полицейских в Челябинской области. В ситуации с распространением коронавируса в РФ по большому счету видна несостоятельность либеральной модели здравоохранения как у нас, так и на Западе.

Как пишут в телеграм-канале "Кремлевская прачка", успешно справиться с пандемией смогли только страны, пошедшие по пути объявления жесточайшего карантина невзирая на финансовые издержки и риск для экономики.

В российских реалиях ситуацию усугубило легкомысленное отношение граждан:

не носящих маски, когда ситуация была еще не так серьезна,

не испытывающих желания прививаться противокоронавирусной вакциной,

предпочитающих лечиться на дому антибиотиками, которые разработаны только против бактерий, а против вирусов бесполезны.

"Также отмечу халатное отношение к своим обязанностям руководства ряда регионов, особенно за Уралом, почти не затронутых весенней волной заражений и до которых пандемия в полную силу добралась только сейчас",- добавляет один из экспертов.

"Напрашивается сравнение с Москвой, где невзирая на негатив ковид-диссидентов против Сергея Собянина соблюдение масочно-перчаточного режима позволяет держать ситуацию под контролем. Наилучшим методом борьбы с ковидом для всего населения страны было бы закрыться дома на две недели и ни с кем не встречаться.

Однако, поскольку это невозможно, остается до следующего лета уповать только на помощь федерального центра, вакцину "Спутник 5", коллективный иммунитет и личные меры предосторожности", — резюмирует эксперт.

Скорее всего, разрешение открывать огонь по антимасочникам останется инициативой для хайпа (полиция и так имеет право стрелять, если на сотрудника бежит заведомо зараженный тяжелой инфекцией), подчеркнули полицейские специалисты.

Однако в самое ближайшее время, по данным СМИ, полиция получит указание "максимально жестко" предотвращать нарушения санитарных требований, то есть штрафовать поголовно, без скидки на возраст, мнение и иные причины отсутствия масок или их неправильного ношения.

"Маски не спасают носящего, они спасают других от возможного носителя вируса. Если люди не понимают — они получат карантин с остановкой экономики, но без прощения их долгов и выплат", — подытоживают аналитики.