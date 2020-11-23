После пандемии наступит цифровой тоталитаризм?

Борьба с эпидемией коронавируса приобретает все новые формы, от которых периодически веет то ли Замятиным, то ли Оруэллом, то ли Олдосом Хаксли.

Пандемия – новый Гитлер: Почему Европа так быстро сдалась?

Так, сразу несколько государств предложили ввести в ближайшем будущем "паспорта здоровья" для населения собственных стран. Эти паспорта будут содержать оцифрованную информацию о прививках человека, его состоянии здоровья, о том, посещал ли он опасные с точки зрения коронавируса места.

Например, о возможности подобных нововведений в Великобритании пишет Times: "Обладатели нового документа смогут более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем те, кто откажется от вакцинации".

Аналогичная идея озвучивается и в Германии. Там предлагается на уровне министра здравоохранения ввести иммунологические паспорта.

При этом, ряд экспертов пишут, что, по сути, это может создать в стране "кастовое общество", когда переболевшие коронавирусом будут иметь больше прав на передвижение и прочую социальную активность, нежели те, кто ковидом не переболел.

К слову, в Китае, с которого эпидемия и началась, такие "паспорта здоровья" существуют и активно используются.

Более того, глава КНР Си Цзиньпин на саммите G20 активно продвигает идею повсеместного внедрения подобного рода документов во всём мире.

По словам китайского руководителя было бы полезно ввести "международный механизм взаимно признаваемых "кодов здоровья" с данными ПЦР-тестов. В самом Китае такая система в формате QR-кодов работает с весны".

К слову, если говорить о России, то в нашей стране все возможности для введения подобных механизмов уже есть. К примеру, уже несколько лет по стране проходит обязательная диспансеризация с теми же "паспортами здоровья". И если сотрудник организации по каким-то причинам от этой диспансеризации отказывается, то в итоге он просто не допускается к работе.

"Паспорт здоровья" — это пока бумажная книжица, но что мешает перевести её в электронный формат? К слову, даже планы такие есть. Например, в рамках московского глобального проекта "Умный город". Там к 2030-му вообще хотят всамделишно "чипировать" людей (это цитата из проекта на сайте мэрии).

Речь там идет не только о коронавирусе, а в принципе о генетическом паспорте, который будет определять степень мобильности и свободы человека, а также степень его "физиологической благонадежности". В общем, если со здоровьем не очень хорошо, то и страховку, и кредит оформить будет несколько сложнее.

Вообще же настоящим манифестом того, как может измениться жизнь во всем мире, стала недавно вышедшая книга "Covid-19: великая перезагрузка" за авторством директора Всемирного экономического форума Клауса Шваба.

Там в довольно бравурных тонах повествуется о том, что с приходом пандемии и мир, и мировой капитализм изменятся навсегда. При этом колоссально усилится роль транснациональных корпораций, которые, в том числе, будут следить и за здоровьем граждан. Методом внедрения все тех же цифровых паспортов здоровья.

Впрочем, обычным гражданам не будет особой разницы, какой именно Большой Брат следит за ними: корпорация или государство. В любом случае слежка будет тотальной. Да и контроль будет в итоге таким же.

Еще пару лет назад подобного рода предложения и идеи воспринимались бы как конспирологический бред или очередная "теория заговора". Поскольку невозможно было представить, что в системе демократических ценностей кто-то пойдет на такое вмешательство в личное пространство человека. Но коронавирус всё изменил. В том числе и на уровне массовой психологии.

И теперь такое вмешательство многими расценивается как обеспечение безопасности гражданам со стороны государства. Или корпораций. Тут уж все зависит от каждой отдельно взятой страны.

И да, до такой степени вмешательства не додумались даже в Северной Корее. Хотя и там есть паспорта благонадежности. Теперь именно "столпы демократии" типа Германии и Британии предлагают вводить тотальный надзор за состоянием здоровья людей и определять социальную политику в отношении этих людей на основании мониторинга их здоровья.

И, судя по всему, эти меры будут приняты. В течение пары ближайших лет нас ждёт такой "дивный новый мир", который не мог вообразить себе никто из авторов антиутопий прошлого века.