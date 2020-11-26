Историк: Прокопий Ляпунов создал в Смуту первое ополчение

Почему история умалчивает об организаторе ополчения Прокопии Ляпунове, но помнит Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, кем мог быть Иван Сусанин и что ждало Россию без победы над Речью Посполитой, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Васильевич Беляков.

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Забытый герой

— Андрей Васильевич, жители России, благодаря памятнику на Красной площади, назовут имена Минина и Пожарского. А вот Прокопия Ляпунова, третьего человека, который там присутствовал, мало кто вспомнит. Почему так?

— Зачастую и историки не так часто его вспоминают, хотя это абсолютно несправедливо. Прокопий Ляпунов — это рязанский сын боярский, который в начале XVI века был самым известным человеком в Рязанской земле. Кроме Прокопия, были еще его братья, он опирался на них — это был целый клан Ляпуновых. Прокопий захватил фактически власть в Рязани, тогда город назывался Переславль-Рязанский, и получил большой рычаг давления. Дело в том, что границы Русского государства в то время значительно отличались от тех границ, которые сейчас. Рязанские земли были самыми южными землями Русского государства. В рязанских землях по-прежнему было много хлеба. Ведь одним из спусковых крючков Смуты стал многолетний голод. И перекрывая провоз хлеба из южных регионов в более северные, можно было диктовать свои условия. Ляпунов смог подняться над возможностью личного обогащения, понимая, что нужно наводить порядок в стране.

Прокопий Ляпунов стал инициатором создания первого ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский — это лидеры второго ополчения, но учебники зачастую молчат, что ополчений было два.

Первое было собрано на несколько лет раньше, оно сражалось, стояло под Москвой и осаждало Москву, пытаясь захватить город.

Когда в конце 1612 года второе ополчение подошло к Москве, то значительная часть первого ополчения органично влилась в состав второго ополчения.

Спустя 9 лет после этих событий племянница Прокопия Ляпунова от старшего брата Григория становится царицей. Ее мужем стал астраханский царевич Михаил Кайбулин, а по существовавшей в то время практике жена царевича в русских документах именовалась царицей.

— Самый известный персонаж хроники — Иван Сусанин. А были ли у нас в Смуту аналоги Жанны д'Арк или Василисы Кожиной?

— Проблема в том, что историю творят мужчины, и долгое время о роли женщины в мировой истории не говорилось. Более того, эта роль была сострадательной. Женщинам приходилось терпеть, выносить на своих хрупких плечах все тяготы войн, холода, голода, эпидемий.

Именно женщины чаще всего заботились о том, чтобы семья выжила в страшных условиях.

Одна из таких сильных женщин — это мать будущего царя Михаила Федоровича Романова, инокиня Марфа, великая старица, как ее стали называть. В эти годы она должна была заботиться о семье, опекать малолетнего сына, чуть ли не последнего ребенка в семье, потому что при Борисе Годунове фактически весь мощный клан Романовых оказался уничтоженным.

— Об Иване Сусанине масса споров. Это фигура историческая или вымышленная?

— Человек этот, по-видимому, существовал. Очень странно его прозвище — Сусанин. Такое прозвище, как правило, давали незаконнорожденным детям. Если принять во внимание, что Сусанин проживал в поместье Романовых, то можно сделать очень осторожное предположение, что Сусанин — это потомок кого-то из незаконнорожденных детей бояр Романовых. Но его заслуга не в этом, а в том, что он совершил подвиг, пожертвовал собой, чтобы не допустить сюда польский отряд.

Сложные вопросы

— Какие самые сложные вопросы об эпохе Смуты? Много ли документов сохранилось?

— С документами ситуация сложная. Здесь нам очень здорово "помог" Московский пожар 1626 года, когда сгорели фактически все архивы, поэтому документы до этой даты весьма редки. Но даже с этим можно работать.

Но возникают проблемы, решить которые достаточно сложно сейчас. Лет 30 назад их просто не существовало. Например, одним из основных крючков Смутного времени были события в Угличе 1591 года, убийство царевича Дмитрия. До сих пор ученые спорят: Лжедмитрий I был чудом спасшийся царевич или нет? На это легко ответить, если вскрыть гробницу царевича, которая находится в Успенском соборе Московского Кремля и провести ДНК-тест, сравнить с другими Рюриковичами. Технически это возможно, но царевич Дмитрий был канонизирован, и если мы начнем вскрывать его раку, то православные будут против, поэтому этот научный инструментарий у нас исчезает.

Очень важно разобраться, как в эпоху Смуты принимались решения конкретным человеком, потому что именно из-за этих решений получалось то, что мы видим.

Почему именно Дмитрия Пожарского было решено пригласить, чтобы он возглавил своим авторитетом второе ополчение? Как Кузьма Минин собирал деньги, чтобы второе ополчение могло существовать?

Проблема финансов очень важна. У нас из школьных учебников сложилась такая картинка: бояре, дворяне все разрушили, пришли поляки, все завершили. И тут поднялся простой русский человек, от сохи пришел, выбрал лидером князя Пожарского и освободил Русскую землю. Но на самом деле в отрядах были профессиональные воины, дети боярские. Но для того чтобы дети боярские ушли из своих разоренных поместий, им нужны были средства, чтобы вооружиться, знать, что семья не умрет с голоду, самим что-то есть.

Это действительно подвиг Кузьмы Минина, который нашел деньги. Возникает вопрос, как он их искал.

— При Лжедмитрии католицизм был бы? Наше-то дворянство тогда поглядывало на Речь Посполитую, многое бралось оттуда в культурном плане.

— Культурных заимствований из Речи Посполитой было много. Весь XVIII век мода Речи Посполитой оказывала большое влияние на то, что носили русские бояре и дворяне-модники. О Франции рубежа XVI-XVII века среднестатистический россиянин просто не знал.

Если допустить, что Русское государство перестало существовать, и мы вошли бы в состав Речи Посполитой, что тогда? Тогда бы наше государство называлось Речь Посполитая. Только поляки бы растворились среди русского населения. Возможно, мы бы назывались поляками, но Польши в том виде, как она существует сейчас, никогда бы не существовало. Это была бы Россия, но под другим названием.

— Противодействие было довольно сильным, раз этого не случилось?

— Да, это главная заслуга тех, кто смог объединить все лучшие силы для борьбы с противником. Но когда мы говорим "борьба с противником", почему-то чаще вспоминаем польскую и шведскую интервенцию, но ведь в отрядах Лжедмитрия II было много русских, татарские и мордовские отряды. Это была настоящая гражданская война. Да, к 1612 году она все больше напоминала интервенцию, но гражданской войной быть не перестала.

Главная заслуга братьев Ляпуновых, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского и многих других в том, что они смогли победить разруху в своих головах, победить противника и убедить народ в своей правоте. История показала, что они действительно были правы.

К публикации подготовила Марина Севастьянова