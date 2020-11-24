Историк Андрей Беляков: Иван Грозный передал власть Симеону

Когда началось и закончилось Смутное время, кто такой Симеон Бекбулатович и почему в народном ополчении были люди разных национальностей и религии, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Андрей Васильевич Беляков.

Смутный вопрос

— Андрей Васильевич, насколько велика роль Ивана Грозного в том, что началась Смута?

— Обвинять в событиях Смутного времени одного Ивана Грозного, конечно, нельзя. С тем, что Смутное время длилось 15 лет (1598-1613 годы), тоже можно поспорить. Одни говорят, что оно начинается с 1598 года, другие — с 1603-го. Одни заканчивают его 1612 годом. Другие историки утверждают, что Смута завершилась только в 1619 году, когда отец нового царя Михаила Романова вернулся из польского плена и был провозглашен патриархом всея Руси.

— Это время все однозначно трактуют, как появление разных Лжедмитриев. Мы это помним по "Борису Годунову" А. С. Пушкина, по экранизациям.

— Конечно, наиболее яркое проявление Смуты — появление лжецарей. Но лжецари будут появляться и позднее. В России с конца XVI по XIX век насчитывают до 200 лжецарей. Многие, правда, из них имели локальное значение.

Страшнее было другое: с каждым годом в Смуту срывались все новые пласты населения Русского государства.

Если вначале это была просто борьба за власть, то с каждым следующим периодом туда включались крестьянство, посадское население, купечество, хотя оно в меньшей степени было заинтересовано в этом. Когда идет война, торговать тяжело, но самое главное — это служилые люди, московская аристократия. Когда возник взрывоопасный коктейль, приправленный вмешательством в русские дела Речи Посполитой и Шведского королевства, то появилось ощущение, что государство может прекратить свое существование.

— Вы упомянули аристократию Московского царства XVI-XVII веков, там довольно много татарских фамилий. Почему?

— Русское государство с момента возникновения Киевской Руси было полинациональным. Представители разных национальностей могли мирно сосуществовать друг с другом. Московское государство унаследовало лучшие черты своих предшественников, и великие князья московские, а потом и цари всячески приветствовали переход на свою службу людей из соседних государств. Много было выходцев из Польши: Пильские, Мстиславские.

Было много и татар, но когда мы называем кого-то татарином сейчас, то подразумеваем национальность.

Когда мы говорим слово "татарин" по отношению к XVI-XVII веку, то это не этноним, а конфессионим, указание на то, что человек является мусульманином.

Выходцев из мусульман вокруг царского трона было много. Здесь были и крещеные люди, как князья Черкасские, которые появились в середине XVI века и заняли видное положение, благодаря тому, что являлись родственниками второй супруги Ивана Грозного Марии Темрюковны, черкешенки. Чуть позднее появляются выходцы из Крыма, как Сулищевы. Много выходцев из Ногайской Орды:

Урусовы,

Кутумовы,

Юсуповы,

князья Третьяковы,

Тюменские.

Они благодаря своему положению детей и внуков природных государей легко встраивались в государственную структуру Московского государства и при принятии православия вольготно ощущали себя в составе государева двора.

Загадочная личность

— А что происходило с Симеоном Бекбулатовичем?

— Симеон Бекбулатович — это одна большая загадка. Чтобы понять, кто он такой, нужно обратиться к событиям 1560-1570-х годов, когда Русское государство было сильно, захватывало Ливонию, теснило Речь Посполитую, Литву и Польшу. Второй брак Ивана Грозного с Марией Темрюковной. Мария Темрюковна, тогда еще Гуашанэ, в Москву вместе с собой привозит сестру, по-видимому, старшую, Алтынсач и ее мужа, царевича Бекбулата. Вместе с Алтынсач и Бекбулатом приехал их сын, царевич Саин-Булат, который позднее превратился в Симеона Бекбулатовича. Как племянник русской царицы, он занял в государстве видное положение. Волей Ивана Грозного ему суждено было стать вначале касимовским царем, а в 1575 году он становится великим князем всея Руси. Часто его называют царем. На самом деле таковым он не был. Точно так же, как не было обряда венчания.

По каким-то причинам Иван Грозный формально от власти отказался. Он сохранил за собой только титул князя Московского, а все прерогативы власти отдал Симеону.

Симеон как бы возглавил правительство, при этом в судьбе Симеона ничего не изменилось. Потому что после того, как его сделали касимовским царем, мы регулярно видим его во главе русской армии. Он значится в разрядных книгах как большой воевода, воевода большого полка. То есть это главнокомандующий. У него в подчинении находились люди из Боярской думы. Когда же его поставили великим князем всея Руси, то в думе, которую он возглавлял, находились его соратники в Ливонской войне. Иван Грозный поступил здесь очень мудро. Понятно, что Симеон Бекбулатович был во многом технической фигурой, но Иван Грозный на протяжении нескольких лет, по-видимому, готовил его к этим событиям, поэтому он справился достойно.

Прошло время, но Симеон Бекбулатович не затерялся. С другими лицами, которые так высоко поднимались в этот период, Иван Грозный зачастую расправлялся жестоко: пострижение в монастырь, смертная казнь, опала.

Здесь этого нет, Симеон Бекбулатович сохраняет за собой привилегии, которые были у него с 1575 года. В Ливонском походе 1577 года у Ивана Грозного, его старшего сына Ивана Ивановича и у Симеона Бекбулатовича присутствуют рынды. Это молодые люди, которые носили по полю боя его оружие и доспехи парадные.

Интересный факт: число рынд у Симеона Бекбулатовича было на два больше, чем у самого царя. Это говорит о высоком статусе Симеона и о том, что именно на Симеоне обкатывались новые идеи, которые после этого либо приживались в политическом и придворном быте Московского государства, либо отметались.

"За землю Русскую!"

— Расскажите о религиозном вопросе в эпоху Смуты. Тут не только мусульманский фактор, но и католики из Речи Посполитой.

— Дело в том, что в Речи Посполитой в это время продолжали существовать православные. Литовцы в значительной своей части оставались православными, и когда сюда приходили польские отряды, то среди них можно было встретить и православного, и католика. На войне религиозный вопрос уходил зачастую на задний план. Это мы видим на примере отрядов, которые занимались простым грабежом. Там мог найти себя любой человек, независимо от конфессии, главное, чтобы он умел обращаться с оружием.

Если мы возьмем более широко, первое или второе ополчение, большие воинские подразделения, то видим не только татар и русских, но и язычников (чуваши, мордва). Они мирно сосуществуют между собой. Часто задают вопрос: если по документам первой половины XVI века русские люди, православные, сражались за веру русскую, русского царя, Русское государство, то за что сражались татары и язычники?

Документы дают однозначный ответ: за "земское дело", за дело всей Русской земли. Смута — это страх, что ты завтра можешь умереть, потерять близких, все имущество. В таких условиях людям необходимо договариваться, идти на компромиссы, чтобы выжить, победить и через эту победу восстановить привычный образ жизни, при котором ты уверен, насколько это возможно, в завтрашнем дне.

К публикации подготовила Марина Севастьянова