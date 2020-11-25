Психолог: в любовном треугольнике человек предает себя

Почему супруги изменяют друг другу, как образуется и на чем держится любовный треугольник, а также как из него выйти, рассказала ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

"Дневник его жены": трагический рассказ о любви и одиночестве... о неизвестной частной жизни великого русского писателя Ивана Бунина. Запутанная любовная история, участниками которой являются сам Бунин, его жена Вера, молодая поэтесса Галина Плотникова, оперная певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров.

Созависимые отношения

— Сегодня мы поговорим о любовном треугольнике на основе фильма "Дневник его жены". Это история Ивана Бунина, его жены Веры и девушки Галины. Светлана, почему возникают любовные треугольники?

— Любовные треугольники возникают вследствие того, что кто-то изменяет. Причиной измены может быть то, что человек:

старается повысить самооценку,

имеет потребность в заботе,

ищет возбуждение, которое не получает в семье,

боится излишней привязанности,

боится поглощения себя партнером,

ищет на стороне то, что придаст смысл его браку.

— Жена Бунина считалась чуть ли не святой. Все удивлялись ее жертвенности. Но она преследовала своей любовью.

— Да, она преследующая. Она вместо супруги была, скорее, мать родная, курочка-наседка. С мамами не спят. Любовь безусловна, а уважение и доверие — вещи не безусловные. Их надо заслужить. Бунин не заслуживал доверия и уважения как супруг. Мне даже странно о нем так говорить. Я сама поклонница Бунина. Его проза для меня идеальна. И меня некоторые вещи коробили в фильме. Но тут надо отделить личность от творчества. Такого мужа, как Бунин, я бы терпеть не стала ни дня.

— А Вере муж нужен был именно такой?

— С Верой они были идеальной парочкой. И ее святость вызывает у меня сомнения. На ней корона святой, но слишком много крови течет из-под короны. Ее святость причиняет много боли и Бунину, и влюбленному в нее Гурову, который до психбольницы дошел. Но у них есть внутри то, что позволяет им быть вместе. Как только появилась женщина, которая не могла быть с ними вместе, она забрала Галину и уехала.

— Бунин — подавляющий человек. Как ему удалось создать треугольник?

— Треугольник создается с согласия всех участников. Бунин доминирует над Верой. Как только появилась Марга, все легко разруливалось. И Бунин превращался в совершенно другого человека.

Бунин забирает у Веры ее ценность регулярно поступками, действиями. Она не контролирует финансы. Они огромную Нобелевскую премию промотали очень быстро. Показана жизнь созависимых людей.

Если в ваших отношениях появляется кто-то третий, и вы это терпите, то вы вступаете в зависимые отношения.

— К примеру, жена знает, что муж гуляет. Это считается треугольником?

— Да, конечно. По каким причинам она может терпеть? Финансовая зависимость. Страх быть оставленной, ощущать свою дефективность. Мол, я ничего не могу без него.

Страх внутренний пересиливает уважение. И человек предает себя. Я не видела треугольников, в которых все были довольны.

Часто треугольник удивительным образом укрепляет брак по договоренности, где мы уже точно друг друга не любим, все роли понятны. И якоря крепят на сторонах. Такое бывает. Но там счастья нет, а есть спокойные отношения, когда отношения на стороне снимают потребность в возбуждении. А Бунин пылал страстью до конца. У него хорошая половая конституция была.

— Бывает так, что в семье один недооцененный идет налево, образуя треугольник, а второй начинает его ценить?

— Да, одна из причин неверности — это повышение самооценки. Как Вера, когда Гуров ее увидел первый раз и сказал: "О, у вас красивая жена". Она это оценила, и ее отношения с Гуровым — это то же самое, что у Бунина с Галей, только без секса.

— Возможно в реальной жизни, не говоря о таких исключительных парах, как Бунин и Вера, мирное существование двух женщин на одной территории в любовном треугольнике?

— В любовном треугольнике мирно существование, наверное, невозможно. В мусульманских семьях нет любовного треугольника. Там есть четкое понимание, что ты первая жена, ты вторая жена. А любовный треугольник предполагает некую ноту страдания сам по себе. Там всегда есть:

кто-то, кому лгут,

кто-то, кто обманывает,

кто-то, кто участвует в обмане.

В жизни бывает все, когда обманутая часть терпит. У меня в практике много лет назад была клиентка, она знала про измены мужа, но он все нес в дом. То есть если он не ночевал дома, значит, у нее появлялось новое украшение. Он платил за то, что делал. Но при этом сохранял статус семейного. Для него было важно, чтобы детям было комфортно. Было ли ей больно? Было. Были ли выгоды от того, что семья оставалась? Были. То есть она сама не смогла бы так жить. И там тоже были договоренности, связанные именно с тем, что воспитываем детей. Что будет, когда вырастут дети, не знаю.

Доверяйте себе

Любая измена — это когда в ваш дом залез вор. Можно кричать и звать на помощь, но первое, что нужно сделать, — найти уязвимость, через которую пробрался вор.

Редко бывает совершенно невинная жена, которая страдает.

Если брать статистику, 70% пар сохраняют отношения после измены.

— Это очищение через страдания?

— Очищение через страдания возможно у тех, кто сможет пережить, разобраться, почему это произошло. А некоторые останутся и в отношениях, и в своей боли. Некоторые разведутся, потому что не смогут простить. А кто-то восстановит доверительные отношения.

— У меня есть знакомая пара, которая не просто создала отношения. Мужчина был женат, женщина была в разводе. Они полюбили друг друга. Мужчина попытался уйти к ней, потом вернулся назад, потому что жена страдала. Немного пожил там и все равно ушел. Что это может быть?

— Здесь тому, кто полюбил, нужно взять ответственность за то, что происходит, и перед своей женой, и перед теми, кто будет, потому что все равно всем больно. Нужны правильные слова, выдержка. Нужна стратегия, как минимизировать боль у всех.

Многим парам нужна поддержка со стороны. Раньше такую поддержку люди получали через веру. Сейчас некоторые идут в терапию.

Говорят, что любовь — это визуальные помехи: что хотим видеть, то и видим. А когда мы вступаем в брак, то это лечение нарушения зрения, и мы видим, рядом с кем мы на самом деле.

Терапия тоже лечение нарушения зрения. Чтобы мы не создавали образы, а были в отношениях с реальным человеком.

— Как обратно превратить любовный треугольник в пару?

— Бунинская история кажется мне безысходной. Если говорить про реальную жизнь, то кому-то становится так больно, что он решает понять, что со мной и почему я в этом треугольнике. Треугольник нельзя разрулить агрессией, местью, увеличением любви безусловной, как Вера.

Нужно заняться собой. Хороший вопрос задала Марга: "Но Галина же не игрушка, Иван Алексеевич, она человек".

Надо понимать, что человек предает себя. Это вопрос не про мораль и поиски виноватых, а про ответственность перед собой.

Тогда ты понимаешь, что оставаться в треугольнике — какие в этом бонусы? Если у человека развитая мазохистическая часть, как у Веры, Галины, Ивана Алексеевича, тогда бонус — страдать. Но если человек не хочет страдать по этому поводу, тогда треугольник меняется. Здесь человеку помогает воспитание доверия к себе. Это то, во что стоит вложиться. И тогда приходят другие партнеры, которые не будут давить так, как уважаемый Бунин.

К публикации подготовила Марина Севастьянова