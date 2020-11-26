"Секс - занятие для взрослых". О ранних браках и не только

О ранних браках и ювенальной юстиции "Правде.Ру" рассказывает психотерапевт, сексолог Александр Полеев.

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То, о чем не говорят. Почему сексуальная тема все еще во многом табу

Харассмент в Европе и продажная любовь

Игорь Буккер: Вуди Аллен, замечательный американский режиссер, сказал, что мастурбация — секс с человеком, которого больше всего любишь. Сейчас, когда осуждают Дзюбу, как с этой ситуацией поступить?

— Его ведь осуждают не за мастурбацию, а за то, что он это снимал. Мне кажется, что это не совсем по-мужски, хотя никакого особого осуждения не заслуживает. Взрослые люди уже мастурбации не стесняются, но не афишируют этого. Правда, он не сам афишировал, кто-то другой выставил напоказ. И за что его отстранять от участия в матче? Я понимаю, если бы был секс с несовершеннолетней или он партнершу паяльником прижигал.

— У маркиза де Сада паяльника еще не было, но вот были 120 дней Содома… По поводу малолетних. Браки в Средневековье были в 12-14 лет. И даже в некоторых советских республиках ранние браки позволялись…

— Ничего хорошего в этом нет. Для секса организм должен созреть. Восточная традиция не признает женского наслаждения. Поэтому, когда говорят о свободе секса, сексологи всего мира сходятся в одном: чтобы заниматься сексом, девушка должна решиться на это сама и должна быть достаточно зрелой.

Во всех странах, если ей еще нет 16 лет, пусть она на коленях просила вас о сексе и не писала никаких жалоб и заявлений — все равно ваше место на нарах. Пусть сначала достигнет возраста согласия и потом занимается чем хочет — хоть сексом, хоть в монастырь уходит. Секс — занятие для взрослых.

— А мальчики в этом же возрасте?

— Им лучше не заниматься, потому что бывает преждевременное семяизвержение. Но это еще не так страшно. А девочки в итоге ничего, кроме боли, не чувствуют, и они приходят к мысли, что вот это и есть секс. Потом ее не вылечишь, я таких от синдрома "немых гениталий" лечил годами, чтобы они хоть что-то чувствовали.

— Настолько запущенный случай?

— Дело не в том, что запущенный. Не надо начинать сексуальную жизнь, пока не созрели. Все равно что посадить мальчика без навыков вождения в скоростную машину — пусть он неглупый, он в ней просто разобьется. Могут быть психологические травмы. Поэтому, конечно, любое общество должно стеной стоять против секса с несовершеннолетними.

О ювенальной юстиции

— Помню, в 14 лет видел, как играют свадьбу мои ровесники-цыгане. А мы голодные ходим, смотрим и облизываемся.

— В южных народах можно сделать скидку до 16 лет — не больше. Ваши же цыгане законы государства нарушают. Разница может быть год, два, но явно не 3-5 лет. И наши органы надзора хлопают ушами, сидят у себя в кабинетах. Французские психологи из ювенальной юстиции в кабинете только в пятницу. Все остальное время они в школах, семьях, на спортплощадках — там, где неблагополучные подростки.

А наши из кабинетов не вылезают, только чай пьют в больших количествах. А дома они у своих подопечных не бывали. Кто мать, кто отец, как они живут — понятия не имеют.

— Может, есть и хорошая сторона? Меньше ювенальной юстиции, когда отбирают детей у нормальных родителей, особенно когда денег не хватает якобы ни на обучение, ни на здоровье.

— Это крайности скандинавских стран.

— И у нас встречается. Но реже.

— У нас делают за деньги все. В Скандинавии — без взяток и по идейным соображениям. В континентальной Европе этого нет. Ювенальная юстиция занимается не этим, а работой с малолетними правонарушителями.

— Это как ВЧК при Дзержинском, когда беспризорников брали в дома.

— Речь идет о том, что парень нарушил закон в 12-13 лет. А дальше за ним надо наблюдать, как он живет в семье, как учится, чем увлекается. Наши же зафиксировали правонарушение и ждут следующего. Парень пойдет в колонию, состоя у нее на учете, но она у него ни разу дома не была. Наша ювенальная юстиция существует для того, чтобы красивые девушки в красивой полицейской форме украшали участки.

Слова бывают разные

— Такой вопрос: почему вместо "гомосексуалист" сейчас говорят "гомосексуал"? Это новый тренд?

— Это всегда было в науке. Окончание -ист относится все же к политическим движениям, марксист там… Как будто это получается, что гомосексуалист — это принадлежность к какому-то идейному сообществу. Это не является идейным сообществом абсолютно. Есть масса гомосексуалов, которые вообще никогда не вступали в гомосексуальный контакт.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев