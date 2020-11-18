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Автор Олег Артюков

Дело на 700 миллионов: в чем подозревают экс-губернатора Ивановской области

Совет Федерации в среду разрешил задержать аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. Запрос генпрокуратуры был поддержан единогласно, голосовавших против или хотя бы воздержавшихся не было.

Дело на 700 миллионов: в чем подозревают экс-губернатора Ивановской области

В чем подозревают Михаила Меня

По словам генпрокурора Игоря Краснова, по результатам предварительного расследования было установлено, что Михаил Мень может быть причастен к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

"Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний (…) в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", — сказал Краснов на заседании Совфеда.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Меню вменяют часть 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Следствие планирует оставить его на свободе под запрет определенных действий.

Сам Михаил Мень заявил агентству "Интерфакс", что в первый раз слышит о том, что его в чем-то подозревают. "Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять", — сказал он.

Впрочем ситуация прояснилась довольно быстро — спустя час после этого заявления стало известно, что Михаила Меня задержали и отвезли на допрос в Следственный комитет.

Ход делу дали показания бывших чиновников

По словам генпрокурора, показания против Меня дали его бывший первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники. Именно Коньков сменил Меня на посту губернатора Ивановской области в 2013 году. Сначала он был временно исполняющим обязанности главы региона, а с сентября 2014-го по октябрь 2017 года был губернатором.

Коньков был задержан в июне 2019 года. По данным следствия, бывший губернатор и управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин похитили около 700 млн рублей путем необоснованного перечисления бюджетных средств на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".

Что касается карьеры Михаила Меня, то он вот уже два десятка лет занимает достаточно значительные посты: в 1999–2002 годах был вице-губернатором Московской области, в 2002–2005 годах — заместителем мэра Москвы. С 2005 года по октябрь 2013 года Мень был губернатором Ивановской области. Затем возглавил федеральное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 года аудитор Счетной палаты.

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Темы губернатор михаил мень игорь краснов павел коньков счетная палата ивановская область
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