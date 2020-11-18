Совет Федерации в среду разрешил задержать аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. Запрос генпрокуратуры был поддержан единогласно, голосовавших против или хотя бы воздержавшихся не было.
По словам генпрокурора Игоря Краснова, по результатам предварительного расследования было установлено, что Михаил Мень может быть причастен к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.
"Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний (…) в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", — сказал Краснов на заседании Совфеда.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Меню вменяют часть 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Следствие планирует оставить его на свободе под запрет определенных действий.
Сам Михаил Мень заявил агентству "Интерфакс", что в первый раз слышит о том, что его в чем-то подозревают. "Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять", — сказал он.
Впрочем ситуация прояснилась довольно быстро — спустя час после этого заявления стало известно, что Михаила Меня задержали и отвезли на допрос в Следственный комитет.
По словам генпрокурора, показания против Меня дали его бывший первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники. Именно Коньков сменил Меня на посту губернатора Ивановской области в 2013 году. Сначала он был временно исполняющим обязанности главы региона, а с сентября 2014-го по октябрь 2017 года был губернатором.
Коньков был задержан в июне 2019 года. По данным следствия, бывший губернатор и управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин похитили около 700 млн рублей путем необоснованного перечисления бюджетных средств на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".
Что касается карьеры Михаила Меня, то он вот уже два десятка лет занимает достаточно значительные посты: в 1999–2002 годах был вице-губернатором Московской области, в 2002–2005 годах — заместителем мэра Москвы. С 2005 года по октябрь 2013 года Мень был губернатором Ивановской области. Затем возглавил федеральное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 года аудитор Счетной палаты.
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