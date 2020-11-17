Российским артистам отказали в льготах на продукты

После призыва певца Валерия Меладзе к коллегам бойкотировать "Новогодние огоньки" на ТВ, развернулась дискуссия о положении артистов под прессом ковидных ограничений.

Ковидная удочка

На своей странице в Instagram популярный певец Валерий Меладзе возмутился ограничениями властей, которые фактически свели на нет концертную и гастрольную деятельность. Артист предложил выступить с солидарным протестом:

"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев".

В Москве с 13 ноября по 15 января введены дополнительные ограничительные меры в связи с распространением ковида:

ресторанам и клубам запрещено работать по ночам;

в театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное количество зрителей (не более 25% от общей вместимости зала);

отменены культурные, развлекательные и просветительские мероприятия с участием зрителей, кроме тех, которые организованы властями.

Позднее, когда уже пошли отклики коллег по цеху на идею проявить "солидарность трудящихся", Валерий Меладзе признался, что просто "гипотетически закинул удочку" и "лишь высказал таким способом свое возмущение".

Скептический бойкот

Тем не менее, в дискуссии приняли участие некоторые представители отечественной эстрады:

Лев Лещенко;

Анита Цой;

Андрей Григорьев-Апполонов;

Иосиф Пригожин;

Елена Воробей;

Владимир Винокур.

Артисты солидаризировались с Валерием Меладзе в оценках сложившейся ситуации, но саму идею бойкота не поддержали. Владимир Винокур отнесся к подобному демаршу скептически и высказал мнение, что зрителей не следует лишать Новогоднего телевещания, но при этом признал:

"Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь".

Владимир Винокур, как и многие его коллеги, несколько месяцев продолжает выплачивать зарплату сотрудникам, занятым в его шоу. Певица Анита Цой полагает, что отказ от съемок мог бы привлечь внимание государства, но этого не стоит делать ради своих же поклонников. Андрей Григорьев-Апполонов подтвердил, что в отрасли "полная катастрофа". Под замес попали не только сами артисты, но и весь технический персонал, включая гардеробщиц.

Слово Воробей

Известная пародистка Елена Воробей потребовала от властей предоставить деятелям культуры льготы на продукты. Артистка посетовала, что в условиях ограничений, введенных из-за ковида, ей и многим ее коллегам пришлось столкнуться с большими трудностями.

Правда, на фоне краха немалого количества предприятий малого бизнеса и тяжелого положения самозанятых граждан ситуация Елены Воробей, вроде бы, выглядит не столь катастрофической. Однако, все — относительно, на что артистка и обратила внимание:

"У тех, кто раздражается по поводу жалоб артистов, присутствует ложное мнение, что мы — небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем".

Елена Воробей призналась, что концерты с заполнением зала на 25% — убыточны. При любых раскладах, не получается покрыть затраты на шоу. Еще в мае 2020 года артистка поделилась своими оценками развития ситуации:

"На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива — угнетающая".

Поддержки не будет

В Кремле услышали мнение деятелей отечественной культуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал артистам:

"Насколько я знаю, какие-либо меры поддержки сейчас не рассматриваются… Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, но, к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии".

Исследование одного из отечественных изданий, возможно, подсказало властям, что меры государственной поддержки сферы развлечений нецелесообразны. Журналисты прознали о гонорарах звезд российской эстрады за новогодние корпоративы:

Сергей Шнуров — 11,5 млн рублей;

Филипп Киркоров — 6 млн рублей;

Моргенштерн — 4 млн рублей;

Сергей Жуков (бывший солист группы "Руки вверх!") — 3,5 млн рублей;

Ольга Бузова — 2,5 млн рублей.

Двойные ковид-стандарты

Несмотря на твердое мнение некоторых граждан, что артисты "зажрались", стоит обратить внимание и на двойные стандарты. Ограничения не коснулись мероприятий и концертов, которые организованы властями.

Хотя федеральные телеканалы с помощью первых лиц государства и убеждают граждан, что перед ковидом все равны, концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации прошел при полном зале.

Судя по видео, никаких там 25% заполняемости. Никто даже и не подумал потребовать от правоохранителей и тем более высокопоставленных чиновников, присутствовавших на концерте, соблюдения масочного режима и требуемой Роспотребнадзором дистанции. Видимо, первое слово в словосочетании "социальная дистанция" относится к классовой принадлежности, а не к соблюдению положенного безопасного расстояния между людьми.

Наполнять залы более чем на четверть — нельзя, но набиваться в вагоны метро — пожалуйста! Артистам на гастроли нежелательно, но массово рвануть в путешествия по стране с кэшбеком от властей — в добрый путь!

Подобные противоречия замечают граждане, включая и известных артистов. Вот тут люди и задаются вопросами по поводу возможной фейковости пандемии, когда на многомиллионную аудиторию транслируется парад-алле фактически ковид-диссидентов.

Дифференциация подходов властей к ковидным ограничениям вызывает резкое неприятие в обществе, особенно на фоне посылов, наподобие "нерабочих дней с сохранением зарплаты". Пока с солидарностью трудящихся в России слабовато, но все может измениться, если власти добьются фундаментальных успехов в приумножении противоречий и игнорировании сигналов от граждан.