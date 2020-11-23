"Узкие места" пенсионно﻿й реформы — стелем соломку

О ситуации и проблемах пенсионной системы РФ "Правде.Ру" рассказывает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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— Какой совет вы бы дали людям, желающим самостоятельно подобрать пенсионный фонд?

— Что до государственной пенсионной системы, мой совет един — "белая зарплата", а также контролируйте работодателя, проверяйте. Бывает, что он обещает, а не делает взносы в пенсионную систему, и это приводит в итоге к проблемам, потому что важны показатели не стажа, а именно объем взносов в пенсионную систему.

Здесь вы можете рассчитывать на пенсию на уровне заработной платы, с которой уходили на пенсию.

Что касается дополнительных накоплений, негосударственных пенсионных фондов, то надо обратить внимание на то, включен ли фонд в систему страхования вкладов.

Так как в этом случае даже если он вас и обманет, государство вам все равно будет гарантировать выплату накопленной пенсии по номиналу.

Второе — входит ли фонд в систему государственного страхования.

И, наконец, посмотрите, сколько начислено процентов по текущим выплатам.

Если выше, чем подсказывает здравый смысл, надо держаться подальше, потому что это может быть игра на повышении, а через год-другой вы потеряете еще больше.

Не руководствуйтесь сиюминутными интересами. Всегда все, что связано со средними показателями — более устойчивая система. Также выбор за вами — выбирать добровольное страхование пенсионных фондов либо копить средства на будущее в банке.

— Как в России обстоят дела с людьми, получающими пенсии по инвалидности?

— Их получает около 12 млн человек. В ряде случаев они выше трудовых пенсий. Есть категория пенсионеров, которая получает пенсию по инвалидности и продолжает работать. Они, конечно, чисто эмоционально чувствует себя получше, им приятно, что они востребованы на трудовом поприще. Зачастую предпочитают работать с коллективом, чем организовывать заказы на дому.

Пенсии детям-инвалидам — конечно, невысокие. Они получают доплату со стороны региональных бюджетов и доплачиваются обязательно до прожиточного минимума в регионах. Таких у нас пенсионеров порядка 4 миллионов человек. Те, кто получает чисто инвалидную социальную пенсию, то их индексация производится в соответствии с нормами закона каждое первое апреля года. Эти пенсии действительно невысокие. Как правило, кроме как на пенсию здесь мы рассчитываем на поддержку тех родителей, которые находятся рядом с инвалидами, и эта поддержка либо со стороны соцслужб, либо через выплаты опекунам. Это разделы скорее социального законодательства.

Так, в 22 регионах страны действует проект — длительный уход. Очень надеемся, что, начиная с 2022 года, это из пилотного режима выйдет как проект по всей стране и лицам, и семьям, которые имеют на руках инвалидов вот этот проект будет помогать, с точки зрения, опять же, не пенсионного законодательства, а социального.

Что построить и что разрушить

— Каких нововведений возможно ждать в ближайшее время в сфере пенсионного законодательства?

— Мы работаем, на наш взгляд, над важной темой.

Эта тема еще важна в силу того, что отражает социальную справедливость.

С 2019 года законодательство ввело понятие "длительный стаж", по достижении которого можно выйти на пенсию на 2 года быстрее, но не раньше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого надо отработать 37 и 42 года соответственно.

Если вы отработали 42 года и два года служили в армии, вы теоретически можете выйти на пенсию досрочно на два года. Но только в теории. Если у вашего соседа такие же два года, но нет службы в армии, а весь стаж является трудовым, то он получит право на досрочный выход, а вы нет, так как два года армии не зачтутся в трудовой страховой стаж. Потому что за это не платились пенсионные взносы.

Мы делали представление министру соцразвития Кобякову, он согласен с нашей точкой зрения, что это нужно исправить. Люди исполняют конституционную обязанность. Мы постоянно над этой темой работаем, просим министерство найти возможность, как поправить ситуацию.

Вторая тема — это индексация пенсии работающим пенсионерам.

Тема дошла до президента. Вопрос не простой — он требует сотен миллиардов рублей, которые нужно найти в бюджете страны. При том, что пенсия — то, что заработано раньше, и это не должно как-то ее ограничивать. У нас сложилась ситуация, когда мы индексируем не работающим пенсионерам, а работающим мы перерассчитываем пенсию каждое первое августа.

— Нас спрашивают: до какого года будет действовать программа переобучения пред- и пенсионеров.

— Предпенсионер — любой в пенсионном возрасте минус два года. То есть пенсионный возраст минус 2 года. У них никаких ограничений нет. Мне кажется, что когда ситуация с демографией поправится, будет лишний бонус для тех, кто захочет в эти два года заняться еще любимым делом и в то же время продолжать работать, может быть, уже в другом режиме. Так что это те плюс 2 года, которые можно прибавить к тому, чтоб заняться интересным содержательным делом.

Пенсия — не грустное время, хотя многие жалуются. Надо постараться уйти от одиночества, ни в коем случае не замыкаться в четырех стенах со своими мыслями и таблетками. Уходить именно в коллективную жизнь, постараться сделать, чтобы ты был нужен и полезен. А найти занятие по душе — для этого есть и общественные организации людей старшего возраста.

Я являюсь председателем Союза пенсионеров России — мы занимаемся и обучением компьютерным технологиям, и университетами для старшего возраста, организуем физкультуру и спорт. В той же Москве, мне кажется, просто стыдно было бы не воспользоваться программой общественного долголетия.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев