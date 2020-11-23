О ситуации и проблемах пенсионной системы РФ "Правде.Ру" рассказывает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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— Какой совет вы бы дали людям, желающим самостоятельно подобрать пенсионный фонд?
— Что до государственной пенсионной системы, мой совет един — "белая зарплата", а также контролируйте работодателя, проверяйте. Бывает, что он обещает, а не делает взносы в пенсионную систему, и это приводит в итоге к проблемам, потому что важны показатели не стажа, а именно объем взносов в пенсионную систему.
Здесь вы можете рассчитывать на пенсию на уровне заработной платы, с которой уходили на пенсию.
Так как в этом случае даже если он вас и обманет, государство вам все равно будет гарантировать выплату накопленной пенсии по номиналу.
Если выше, чем подсказывает здравый смысл, надо держаться подальше, потому что это может быть игра на повышении, а через год-другой вы потеряете еще больше.
Не руководствуйтесь сиюминутными интересами. Всегда все, что связано со средними показателями — более устойчивая система. Также выбор за вами — выбирать добровольное страхование пенсионных фондов либо копить средства на будущее в банке.
— Как в России обстоят дела с людьми, получающими пенсии по инвалидности?
— Их получает около 12 млн человек. В ряде случаев они выше трудовых пенсий. Есть категория пенсионеров, которая получает пенсию по инвалидности и продолжает работать. Они, конечно, чисто эмоционально чувствует себя получше, им приятно, что они востребованы на трудовом поприще. Зачастую предпочитают работать с коллективом, чем организовывать заказы на дому.
Пенсии детям-инвалидам — конечно, невысокие. Они получают доплату со стороны региональных бюджетов и доплачиваются обязательно до прожиточного минимума в регионах. Таких у нас пенсионеров порядка 4 миллионов человек. Те, кто получает чисто инвалидную социальную пенсию, то их индексация производится в соответствии с нормами закона каждое первое апреля года. Эти пенсии действительно невысокие. Как правило, кроме как на пенсию здесь мы рассчитываем на поддержку тех родителей, которые находятся рядом с инвалидами, и эта поддержка либо со стороны соцслужб, либо через выплаты опекунам. Это разделы скорее социального законодательства.
Так, в 22 регионах страны действует проект — длительный уход. Очень надеемся, что, начиная с 2022 года, это из пилотного режима выйдет как проект по всей стране и лицам, и семьям, которые имеют на руках инвалидов вот этот проект будет помогать, с точки зрения, опять же, не пенсионного законодательства, а социального.
— Каких нововведений возможно ждать в ближайшее время в сфере пенсионного законодательства?
— Мы работаем, на наш взгляд, над важной темой.
С 2019 года законодательство ввело понятие "длительный стаж", по достижении которого можно выйти на пенсию на 2 года быстрее, но не раньше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого надо отработать 37 и 42 года соответственно.
Если вы отработали 42 года и два года служили в армии, вы теоретически можете выйти на пенсию досрочно на два года. Но только в теории. Если у вашего соседа такие же два года, но нет службы в армии, а весь стаж является трудовым, то он получит право на досрочный выход, а вы нет, так как два года армии не зачтутся в трудовой страховой стаж. Потому что за это не платились пенсионные взносы.
Мы делали представление министру соцразвития Кобякову, он согласен с нашей точкой зрения, что это нужно исправить. Люди исполняют конституционную обязанность. Мы постоянно над этой темой работаем, просим министерство найти возможность, как поправить ситуацию.
Тема дошла до президента. Вопрос не простой — он требует сотен миллиардов рублей, которые нужно найти в бюджете страны. При том, что пенсия — то, что заработано раньше, и это не должно как-то ее ограничивать. У нас сложилась ситуация, когда мы индексируем не работающим пенсионерам, а работающим мы перерассчитываем пенсию каждое первое августа.
— Нас спрашивают: до какого года будет действовать программа переобучения пред- и пенсионеров.
— Предпенсионер — любой в пенсионном возрасте минус два года. То есть пенсионный возраст минус 2 года. У них никаких ограничений нет. Мне кажется, что когда ситуация с демографией поправится, будет лишний бонус для тех, кто захочет в эти два года заняться еще любимым делом и в то же время продолжать работать, может быть, уже в другом режиме. Так что это те плюс 2 года, которые можно прибавить к тому, чтоб заняться интересным содержательным делом.
Пенсия — не грустное время, хотя многие жалуются. Надо постараться уйти от одиночества, ни в коем случае не замыкаться в четырех стенах со своими мыслями и таблетками. Уходить именно в коллективную жизнь, постараться сделать, чтобы ты был нужен и полезен. А найти занятие по душе — для этого есть и общественные организации людей старшего возраста.
Я являюсь председателем Союза пенсионеров России — мы занимаемся и обучением компьютерным технологиям, и университетами для старшего возраста, организуем физкультуру и спорт. В той же Москве, мне кажется, просто стыдно было бы не воспользоваться программой общественного долголетия.
Беседовал Игорь Буккер
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
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