Лейся, песня: почему Валерий Меладзе так всех разозлил

Вот уже несколько дней певец Валерий Меладзе остается в центре общественного внимания. Звучит как штамп, но ведь действительно остается… Его пост в Instagram спровоцировал весьма резкую реакцию. И сам певец, скорее всего, уже пожалел о написанном. Но это не точно, поскольку речь идет о человеке творческом.

Как все началось

Началось всё в минувшую субботу, когда Валерий Меладзе предположил, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах из-за запрета на массовые мероприятия.

"Представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах", — отметил Меладзе.

Он добавил, что это может привлечь внимание к проблеме того, что многие артисты остались без работы из-за пандемии. "Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", — написал артист.

Пост Меладзе вызвал весьма бурную реакцию. И комментарии, по большей части, были негативными. Понятно почему — артисты, по мнению многих наших соотечественников, не относятся к категории бедствующих слоев населения. По крайней мере, люди творческих профессий того же уровня, что Валерий Меладзе. И очевидно, что от пандемии пострадали не только они. И не сильнее, чем многие другие люди.

При этом, надо отметить, что Меладзе далеко не первый артист, кто жалуется на отсутствие заработка. И до него были комментарии о том, что люди сидят без работы из-за запрета на массовые мероприятия.

Попытка защиты артистов — и только?

Но Меладзе, если так можно выразиться, пошел дальше. Хотя сам он уверяет, что вовсе не призывал к бойкоту новогодних шоу. Но именно так это все и восприняли. Причем самые распространенная реакция: "Ну наконец-то!" Мол, бойкотируйте на здоровье, нашли чего лишить.

Конечно, делать выводы о востребованности новогодних "огоньков" по реакции в соцсетях было бы неправильно. Опросов на эту тему не проводили, но полагаем, что большинство населения страны подобные мероприятия вполне устраивают. Традиция все же. А ее содержание давно уже не на первом месте — все и так привыкли, что из года в год на телеэкранах в новогоднюю ночь одни и те же лица. Может быть, это повод для шуток, может быть, для некоего раздражения. Но в конце концов, это же не главное событие в новогоднюю ночь.

Едва ли стоит ожидать каких-то радикальных изменений в телевизионной сетке после выступления Меладзе. Сам он заявил, что может отказаться от участия в съемках новогодних передач из-за реакции на его пост. Но может и не отказаться — по его словам, персоной нон-грата он точно не станет.

Единственное, к чему стремился сам Валерий Меладзе, так это привлечь внимание к положению артистов: "Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш — пусть и в Новый год нас не заметят".

Трудно сказать, насколько Валерий Шотаевич помог своим коллегам. Судя по всему, не особо. Хотя к собственной персоне, безусловно, внимание привлек.