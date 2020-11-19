Как предупредить дедовщину в армии

Очередная трагедия не так давно произошла в отечественной армии. В Воронеже солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев. Как предупреждать трагедии с дедовщиной? Есть ли места, где этого явления вообще нет? Свое мнение ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру сообщил психиатр Александр Федорович.

Читайте начало интервью:

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— На фоне историй о расстрелах в армии появляются вот такие сообщения: девушка из Екатеринбурга с подружкой поехали в гости к незнакомым ребятам, и один из них из "Сайги" застрелил друга, сам застрелился — в общем, девушка только выжила. Молодые люди. Никакой армии, никакой дедовщины.

— А сколько случаев, когда школьник из папиного шкафа оружие вынул? Огромное ведь количество. Возможно, нужно что-то менять в системе хранения, перемещения оружия — это вопрос к нашим законотворцам. Но если вопрос четко ставить "можно ли избежать" — на мой взгляд, однозначно да. Здесь много вопросов к понятию совершеннолетия. В 14 лет дают паспорт. Вам, честно скажите, он нужен?

— Он у меня уже последний, до конца жизни.

— Часто ли вы им пользуетесь? А в 14 лет нужен паспорт подростку? В 16 лет он может частично нести уголовную ответственность — а до этого он не может вести себя преступно? И этот механизм используют преступные группировки и отдельные нечистые на руку граждане. В 18 лет — совершеннолетие, можно жениться, разводиться, но в отдельных случаях можно в 16. Вступать в интимные отношения можно в 16, а купить кассету с эротическим содержанием…

И таких коллизий много. Они оставляют огромные белые пятна в законоприменительных механизмах. Идеи у нас в принципе все прекрасные, все взвешено в плане законотворчества. У нас проблемы в исполнительных ветвях, особенно когда докатывается до какого-то региона.

Тут не надо на Камчатку ехать, в Московской области это сплошь и рядом. В Москве это чуть-чуть сложнее, потому что ротация кадров. Вот в Советском Союзе была миграционная ротация. Москвичи разъезжались по всей стране. Стройки народного хозяйства — это было расширение понятия "родина".

— Говорят, что феномен "дедовщина" появился уже в советской армии. Нет? Выдумка?

— Считаю, что это неправда. Понятие "дедовщина" — неконкретное. Речь идет о том, что в любом коллективе, мужском или женском, всегда бывает некое напряжение. Это полуролевой инстинкт, стремление к альфе. Вы думаете, что где-то в учебке в ВДВ дедовщина и там бьют в кровь — а в шахматном кружке все добрые и ласковые? Да я видел, как они досками друг друга бьют по голове. А сколько во дворе? А любая спортивная секция? Но везде рыба гниет с головы, и мы знаем воинские части, где дедовщины нет. Это части, где командир включен в личный состав. Может, и живет с ними, ест в одной столовке, себя не дистанцирует.

Это особенно ярко проявляется в тюрьме, где есть красные зоны. Вот там как через лупу видно, что если начальник включен в процесс, ничего такого не будет. А если он отдает на потребу определенным кругам свои властные полномочия… В армии то же самое.

Предупреждать заранее

— Я служил военным переводчиком в пятом разведбате, в западной группе войск. Спросил у немца из народной армии ГДР, есть ли дедовщина, он говорит: "Есть. Но самое, что я помню — извините — голой задницей посадить на каску и спустить по лестнице". Вряд ли он и другие умалчивали, потому что были в хороших отношениях, общались. Но это в 80-х.

— Я разговаривал тоже с людьми из разных родов войск, в том числе горячих точек. И выяснили, что есть структуры, где дедовщины вообще нет. Угадаете? На подводных лодках. Кто в ВМФ служил, говорят, где угодно, а на подлодках нет. И мне кажется, в этом глубокий смысл.

— В общем, да.

— Как не крути, бывает по-разному. И где-то попустительствуют, а где-то это можно и нужно отслеживать. Не требует колоссальных усилий. Но молодые парни — это дети. Это как на дороге — едешь, видишь патруль, и все как-то уже вежливее становятся.

— Тебе вначале моргают навстречу.

— Уже дорогу уступают. А он ничего не делает, стоит себе с палочкой, думает о своем. Но это само по себе уже дисциплинирует. Воздействие — подходишь к двери, а там написано: "Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера". Повесьте камеру в расположение части, пусть она пишет на сервер.

Еще я всегда голосую за тестирование. Пришел ребенок в детский сад — его же нетрудно протестировать специалисту. Посмотрите ребенка, сделайте пометки. Пошел в школу — все то же самое. Пошли какие-то экзамены, контрольные работы ежегодные — дай ты какой-то тест на 10-20 вопросов. Можно анонимно сделать, обрабатывать машинно за 30 секунд. За 10 лет школы наберем десять тестов — уже будет понятно, что с ребенком происходит. Будет лучше всем и понятнее родителям.

— А не будет ли это как "большой брат смотрит за тобой" — вот эти камеры?

— Пусть смотрит. Мы ведь что? Мы же не изучаем органы ребенка, которые должны потом пойти на продажу.

— Тестирование на наркотики — только с согласия родителей…

— Да. А как? А потом мы удивляемся: пилот в наркотическом опьянении уронил самолет. Поэтому здесь тестирование полезно для всех: для ребенка — мы понимаем, что с ним, для родителей — они могут с ним взаимодействовать, для педагогов — возможно, особое внимание нужно малышу уделить.

Это потом и пойдет в военкомат, когда оружие получать, права, устраиваться на работу. На мой взгляд, даже если большой брат за тобой следит, то что мы кладем на весы? Даешь этому человеку водительское удостоверение. А он потом ездит и сбивает людей в алкогольном опьянении или наркотическом.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев