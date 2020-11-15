"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом

Госкорпорация "Роскосмос" решила расширить маркетинговую линейку и, возможно, станет торгово-развлекательным холдингом широкого профиля.

Запах Рогозина

Полет фантазии руководства главного космического предприятия России ломает стереотипы и изумляет размахом. Не успел SpaceX, главный конкурент госкорпорации, отойти от сокрушительного успеха песен на стихи Дмитрия Рогозина, как тут же подоспел очередной "удушающий прием".

Российская космическая госкорпорация подала заявку на регистрацию товарного знака "Поехали!". Охват заявки затрагивает внушительный перечень разделов международной классификации товаров и услуг, в которые входят:

парфюмерно-косметическая продукция;

лекарственные средства;

электронно-бытовая техника;

драгоценные металлы;

одежда;

игрушки;

алкогольная продукция.

Помимо нового товарного знака, "Роскосмос" планирует застолбить за госкорпорацией другие "исторические обозначения", связанные с отечественной космической тематикой, чтобы "оградить себя от недобросовестной конкуренции". Представитель Роспатента подтвердил:

"Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг".

Пока Илон Маск занимался созданием подземного высокоскоростного поезда и нового космического корабля, пытливый ум главы "Роскосмоса" совершил технологический прорыв. Видимо, именно о нем и рассказывал президент России, говоря о грядущем светлом будущем. Одним словом, опоздал американец — не достанутся теперь Tesla и Space X:

собачий корм "Белка и Стрелка";

набор сатиновых трусов "Первая ступень";

водка "Дядя Митя";

духи "Запах Рогозина".

Когда-то делали ракеты

После заявления главы "Роскосмоса" о создании госкорпорацией своего телеканала "Первый космический" логичным продолжением развлекательного направления деятельности компании стало объявление о съемках художественного фильма на МКС.

Когда Илон Маск стал говорить об участии Тома Круза в кинопроекте SpaceX на МКС, Дмитрию Рогозину ничего не оставалось, как решительно принять вызов. Первым каналом и "Роскосмосом" был объявлен кастинг. Реклама кинопроекта заполонила эфир Первого канала и внушает преданным его зрителям ощущение инновационного успеха отечественной космической отрасли.

Российская актриса Зоя Бербер, известная среди любителей отечественных сериалов по картине "Реальные пацаны", решилась подать заявку на участие в проекте. При этом она возмутилась требованием прочитать отрывок из "Евгения Онегина":

"Узнала, что один продакшн проводит кастинг среди актрис: нужна героиня, которую по сюжету отправят в космос… Необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину. Натурально и на полном серьезе".

Хорошо хоть не "в натуре", как говорят реальные пацаны. А в "Роскосмосе" вообще все натурально и на полном серьезе. Не успели граждане насладиться песнями на стихи Дмитрия Рогозина, размещенными на сайте госкорпорации, высокопоставленный поэт-песенник объявил о намерении "после пандемии" организовать музыкальный конкурс среди работников предприятий ракетно-космической промышленности.

Возможно, со временем космический смотр песни и пляски станет межпланетным, как шахматный турнир в Васюках. Правда, о вероятном названии музыкального состязания пока ничего не известно, но можно предложить рабочие версии:

"Космовидение";

"Голос космодрома";

"Роскосмос" ищет таланты";

"Поехали!"

Будь жив Юрий Визбор, он, наверное, счел бы правильным сочинить версию 2.0. стихотворения "Рассказ технолога Петухова":

Когда-то делали ракеты Перекрывали Енисей И были в области балета Мы впереди планеты всей.

Гандбол с засекреченным бюджетом

Может быть, уже настало время реализовать и другие идеи Дмитрия Олеговича, не связанные с профильной деятельностью "Роскосмоса", о которых глава госкорпорации как-то упомянул:

"Считаю, что гандбол обошли вниманием незаслуженно. Ему необходимо внимание и административная поддержка, которую я постараюсь организовать. Все должны играть в гандбол!"

Спорт и правда нуждается в эффективных менеджерах. Возможно, и в таких творчески окрыленных, как Дмитрий Рогозин. Да и зарифмовать слово "гандбол" совсем нетрудно. Раз уж в "Роскосмосе" решили заняться алкоголем и духами, то и в исполнении других желаний руководству госкорпорации негоже стеснение иметь.

Судя по внушительным суммам хищений в "Роскосмосе", которые периодически озвучивает Следственный комитет России, недостатка в средствах госкорпорация не испытывает. Вот и триллионы рублей уже запросили у государства на создание сверхтяжелой ракеты "Енисей" и спутников "Сфера".

Обещают вывести их на орбиту где-нибудь к 2030 году. Ну, чтобы в очередной раз Дмитрию Рогозину посрамить выскочку Илона Маска с его проектом Starlink, утилиты которого уже вовсю тестируются обычными пользователями США и Канады.

Вроде бы правительство России решило засекретить траты "Роскосмоса", чтобы враги не прознали не только о том, во что обходится стране освоение космического пространства по методу Рогозина, но и о госзакупках, связанных с:

созданием космических материалов и технологий;

затратами на ремонт;

обслуживанием и утилизацией космической техники.

Разумеется, космическая отрасль, как и вся оборонная промышленность, это — сплошная секретность. Конечно же, если речь идет о профильной деятельности. Хотя, может, есть смысл засекретить и расходы на продюсерские проекты главы "Роскосмоса". Все-таки это лишнее — вводить граждан в смущение суммами, предназначенными на развлекательные перформансы руководства госкорпорации.

Сама же медийная имитация технологической погони за деятельным американским конкурентом выглядит несколько неубедительно и не особо прилично. Люди же видят, что Илон Маск "гуляет" на свои, если какая-либо идея его вдруг неимоверно зацепит.

Миллиардер не перекладывает финансовую нагрузку от своих творческих закидонов на налогоплательщиков. Ну, чтобы американские правоохранители ненароком не нарушили авторские права "Роскосмоса" на торговую марку, настоятельно предложив Илону Маску:

"Поехали!"