Соловьевские трели от "армянского радио"

После окончания войны в Нагорном Карабахе и возвращения Азербайджану его законных территорий, население региона более всего нуждается в мире, спокойствии и в восстановлении нормальной жизни. Достичь этого без участия России невозможно. Именно Москва своими миротворцами обеспечивает возвращение и безопасность беженцев и соблюдение прекращения огня. Она же будет прилагать все усилия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему региону.

Благодаря такой политике равноудаленности от сторон конфликта, Кремль рассматривается как объективный посредник между Баку и Ереваном. Недаром влияние и авторитет России на Кавказе возросли — в условиях когда страны НАТО и Евросоюза ничего не могли сделать по урегулированию кризиса.

Однако из Москвы одновременно исходят противоречивые сигналы. Небезызвестный телеведущий Владимир Соловьев выступая в своей передаче, раз от раза повторяет достаточно прямолинейную антитурецкую и антиазербайджанскую пропаганду. О чем бы он не вещал — хоть об Америке, хоть о Молдавии, мэтр неизбежно съезжает на тему Азербайджана и Турции.

Так, он позволил себе сказать: "Несмотря на очень хорошее отношение к Азербайджану, есть понятие "национальных интересов". Турция является страной НАТО и мы об этом не будем забывать ни на секунду".

Что это, как не выпад в сторону суверенной республики, которая, кстати, помимо прочего противостоит всевозможным "цветным революциям"? Каким образом сотрудничество между Баку и Анкарой может угрожать России, которая сама стремится поддерживать хорошие отношения и с Азербайджаном и с Турцией?

Во время войны Соловьев четко проводил курс на поддержку обанкротившейся политики Армении, об этом говорят не только его заявления, но и состав приглашенных "экспертов", достаточно вспомнить эпатажного армянского пропагандиста Семена Багдасарова. Односторонними были и неоднократные его эфиры с представителем проекта Wargonzo Семеном Пеговым, якобы "журналистом", а на самом деле, примитивным поставщиком фейк-ньюс. Пегов упорно передергивал факты, вводя в заблуждение своих зрителей в репортажах из Шуши и Ханкенди, в которых он убеждал, что азербайджанцы разбиты, что Шуша никогда не будет ими взята, что армяне сильны как никогда.

И этого человека Соловьев приглашал к себе в передачу для введения в заблуждение своих зрителей об истинном положении на фронте! Для чего нужно было телеведущему обманывать миллионную российскую аудиторию? Мы не говорим, что он должен был вести пропаганду в пользу Азербайджана. Но с какой целью Соловьев пытался ссорить Кремль с Анкарой и Баку, да еще в критический момент военных действий, когда так было необходимо взаимопонимание и доверие во время переговоров и консультаций для прекращения боевых действий?

Но дело даже не в том, что Соловьев не учитывал всех политико-дипломатических последствий своих демаршей или, даже, специально нагнетал обстановку и провоцировал ссору России с этим странами — ключевыми игроками в регионе Кавказа.

Он, видимо, забыл, что в России около 10 процентов населения (шестнадцать миллионов) являются представителями тюркоязычных народов. Это и такие ключевые субъекты российской федерации как Татарстан и Башкортостан, и ряд республик Северного Кавказа. Кроме того, татары живут по всей России, равно как и два миллиона азербайджанцев, многие из которых являются гражданами Российской Федерации. Тюркоязычными являются соседи России в Центральной Азии — Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан. Для чего взрывать межнациональное и конфессиональное согласие в стране, а последнее неизбежно, ибо выпады против Турции и Азербайджана неизбежно ведут к антиисламской истерии? Тридцать три миллиона российских мусульман — это не такой уж малый процент населения страны. А ведь Соловьев, говоря прямо, сеет междоусобицы, подливая масло в остывший было огонь межэтнических и межрелигиозных противоречий. Не забудем, что именно национальный вопрос стал тем фактором, который развалил СССР. Соловьев хочет повторить подобное уже в России?

Вызывает недоумение и тот факт, что Владимир Соловьев вещает на общероссийском государственном телеканале. Кто дал ему право превратить в частную лавочку средство массовой информации, которое во многим содержится на средства налогоплательщиков? Почем он решает свои частные интересы на государственном телевидении? Кроме того, подобная позиция телеведущего дает повод зрителям думать, что правительство одобряет то, что он говорит в эфире принадлежащей государству телекомпании.

Если Соловьев — лицо телеканала "Россия-1", то его руководство должно задуматься о своем имидже и о том, какой ущерб происходит от самодеятельности ведущего в эфире. То, что творит Соловьев, можно прямо назвать закладкой мины замедленного действия под миротворческую политику и дипломатию России как в регионе Южного Кавказа, так и в российско-турецкие отношения.