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Автор Игорь Буккер

Как освобождали Крым в 1944-м: примеры героизма советских людей

Общество

В уникальном сборнике документов "Здесь кровью полит каждый метр…" опубликованы рассказы участников освобождения Крыма в 1943–1944 годах. Эти интервью были взяты сразу после боёв. Как всё это было? Какие чудеса героизма и самоотверженности проявляли наши бойцы. В чем была главная мотивация у советских солдат? На эти и другие вопросы ответил доктор исторических наук Сергей Журавлёв.

Читайте начало интервью:

"Здесь кровью полит каждый метр…": рассказы участников освобождения Крыма

Крымская операция повлияла на исход всей Второй Мировой войны

Ещё не всё мы знаем о Великой той войне

— Сергей Владимирович, что нового о боевых действиях по освобождению Крыма, о каких эпизодах войны, людях, неизвестных ранее подвигах можно узнать из книги, которая готовилась под вашим руководством?

— Прежде всего, хочу рассказать об одном потрясающем случае, который мы в этой книге попытались проанализировать на основе стенограммы интервью с одним рядовым, которого звали Василий Ершов.

Молодой 20-летний парень был призван на службу из Калининской (ныне — Тверская) области. Деревенский парень попал служить в отдельный мотоциклетный батальон, который входил в состав 19-й танковой армии.

Мобильные отряды преследовали врага

Когда была прорвана немецкая оборона на Перекопе и Сиваше, то из этой армии были составлены мобильные отряды. Они очень быстро на легких танках и мотоциклах продвигались вперед.

Эти небольшие отряды были пущены вперед за отступавшими немцами в сторону Севастополя и Симферополя для того, чтобы не дать немцам опомниться. В составе такого отряда из девяти человек был пулеметчик Василий Ершов.

Некоторые эти группы ехали даже быстрей, чем требовалось, они ушли далеко вперед и очень сильно оторвались от основных наших частей. К сожалению, некоторые такие отряды попадали в засады.

Группа с Ершовым тоже нарвалась на немецкую засаду. Их окружили и начался бой, он продолжался несколько часов. В результате, когда боеприпасы кончились, оставшиеся в живых пошли врукопашную. Несколько человек были взяты в плен.

Над ними издевались и глумились, а потом всех расстреляли. Причем для верности сделали контрольные выстрелы. Тех кто погиб в бою тоже еще раз пристрелили на всякий случай.

Единственный выживший

Потом местные жители пришли в овраг рядом с селом где это произошло. Они обнаружили, что один солдатик еще дышит. Удивительное дело! Вот этот Василий Ершов оказался единственным, кто выжил в этой потасовке.

Врачи потом тоже удивлялись, как он выжил-то вообще с такими ранениями?! В госпитале, куда он был доставлен, насчитали 10 огнестрельных ран в его теле. У него были сломаны обе руки, одна нога, переломаны все ребра.

У него практически не было челюсти, потому что она была снесена разрывом артиллерийского снаряда во время боя. Это был полуживой человек. Он потом целый год провел в госпиталях и вышел оттуда полным инвалидом.

Живой Герой, посмертно награждённый

А когда он еще лежал в госпитале, другие раненые, которые лежали с ним палате, прочитали газету. Там было написано, что его представили к званию Героя Советского Союза.

Командир батальона, в котором он служил, только через две недели после боя узнал об этом геройском поступке и сделал наградную — представил всех девятерых к званию Героя Советского Союза посмертно.

Только через некоторое время выяснилось, что один из них — Василий Ершов, жив и находится в госпитале. Удивительное дело! И он сам таким образом узнал из газеты, что он — Герой Советского Союза.

Рассказы и реконструкция

И вот сотрудники комиссии по истории Великой Отечественной войны решили взять у него интервью. Потому что им важно было зафиксировать, как этот геройский поступок совершался. К сожалению, он многое не смог рассказать.

Мы в этой книге представили не только его рассказ, но и другие материалы — наградные листы, показания местных жителей, которые нашли его полуживого и сдали в госпиталь.

На основе этого мы попытались максимально точно, насколько это возможно, реконструировать, как проходил этот бой. Мы сделали это впервые. Но многие детали этого боя до сих пор неизвестны, потому что человек настолько был изранен, что многие вещи просто стерлись из памяти.

Мотивация — говорят факты

Такие факты говорят красноречивее любых официальных документов, какой ценой нам далась победа, насколько действительно массовым был героизм и что было абсолютно искреннее желание как можно быстрее разбить врага.

В чем была их главная мотивация? Почему они действительно рвались в бой? — Они хотели как можно быстрее сломить врага, потому что хотели побыстрее закончить войну.

Весной 1944 года уже было ясно, что победа — не за горами. Значит, надо как можно быстрее добить врага, чтобы вернуться домой — к свои семьям и снова жить нормальной мирной жизнью. Такая главная мотивация была у советских солдат. Это очень хорошо прослеживается по книге "Здесь кровью полит каждый метр…"

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Куратор: Наталия Красовская
Темы крым книга история сергей журавлев великая отечественная война
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