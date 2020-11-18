Ещё не всё мы знаем о Великой той войне

В сборнике "Здесь кровью полит каждый метр…" собрано много интересных рассказов участников освобождения Крыма. Они записывались сразу после боёв. Это — война глазами рядовых бойцов и младших командиров. Как десантники только что захватившие плацдармы в оккупированном немцами Крыму переговаривались с "ночными ведьмами"?

Как нынешней молодёжи лучше понять, что и как происходило во время Великой Отечественной войны? Чего мы ещё не знаем или плохо знаем об её истории? Об этом и многом другом рассказал доктор исторических наук Сергей Журавлёв, руководитель составителей сборника "Здесь кровью полит каждый метр…"

Читайте начало интервью:

"Здесь кровью полит каждый метр…": рассказы участников освобождения Крыма

Крымская операция повлияла на исход всей Второй Мировой войны

— Сергей Владимирович, ваш сборник показывает, что до сих пор ещё не в полной мере изучены очень важные и продолжительные этапы Великой Отечественной войны. Чем особенно важны опубликованные документы?

— Да. Ценность этих материалов в том, что в официальных документах не отражены бытовые подробности и повседневная жизнь простых бойцов. Особенно рассказы по горячим следам позволяют показать и эмоционально понять как происходило всё это?

Современному молодому человеку, которого отдаляют от войны многие десятилетия подчас очень сложно представить себе, как его деды, прадеды воевали.

А когда он читает эти живые строки, где все рассказывается простым языком такого же молодого человека, то это становится намного понятнее, война воспринимается уже совершенно по-другому.

Мы публикуем в этой книжке рассказы морских пехотинцев. Они первыми высаживались на берег. Их задачей было подавить огневые точки на берегу. Следом за морской пехотой шла обычная пехота. Стрелки захватывали плацдарм, обустраивались там. В книге есть и их рассказы.

"Ночные ведьмы" в освобождении Крыма

А дальше мы публикуем рассказы авиаторов, которые перебрасывали на этот плацдарм подкрепление, продовольствие, боеприпасы, а обратно забирали раненых. Иного пути снабжения не было, потому что немцы блокировали с моря этот участок баржами и не позволяли по морю ничего перебрасывать. Десантники были блокированы.

Поэтому главную работу по снабжению этих войск, оказавшихся в окружении фактически, провел женский авиационный бомбардировочный полк.

Оказывается, во время войны у нас был один-единственный полк, который целиком был сформирован из женщин. Там не было вообще ни одного мужчины. Летчики, штурманы и весь обслуживающий персонал — все были женщины.

Летали они на самолетах По-2 — так называемые кукурузники, которые из фанеры были сделаны. Очень тихоходные и вообще ничем не вооруженные, только в конце войны на эти самолеты пулеметы поставили.

Кабины летчика и штурмана даже не были закрытыми. Они летали и в дождь и в снег. Кошмар просто. За ночь летчицы совершали до 10 боевых вылетов.

Использовали эти самолеты, потому что их трудно было обнаружить. Они шли тихо. И они могли очень точечно сбросить продовольствие, боеприпасы и всё остальное, что нужно.

Если необходимо было сбросить бомбу, чтобы подавить огневую точку, они и это делали. Это, конечно, был удивительный героизм.

Эти женщины слышали, что им кричали солдаты, удивлялись, что это девчонки делают — им же тоже по 20 лет было всем. Так они перекрикивались между собой — одни из окопа, а другие с самолета. Такие подробности войны больше я нигде не видел, поэтому, конечно, книжка у нас получилась уникальная.

— Наверное, есть и ещё неизвестные широкой публике материалы? Например, про Аджимушкайские каменоломни. Что там произошло, и насколько это было целесообразно?

— По поводу Аджимушкайской каменоломни в этом сборнике нет материалов, мы их не публиковали.

Ещё мы плохо знаем о войне…

К сожалению, не удалось тогда всё, что необходимо, застенографировать. Но мы знаем, что практически все каменоломни в этом районе использовались для подпольной партизанской борьбы.

Более того, когда наши регулярные части отступили из Крыма, то в каменоломнях остались некоторые воинские подразделения, которые как партизаны стали вести борьбу, оказывая сопротивление захватчикам.

История Аджимушкайских каменоломен и других каменоломен вокруг Керчи — это отдельная история, пока не написанная. В некоторых случаях все партизанские отряды, которые были в каменоломнях, к сожалению, погибли. В других случаях людям удалось выжить.

Там осталось ещё очень много неясного, потому что много погибших было. Это действительно — одновременно очень трагическая и героическая история.

В комплексном плане роль партизан, которые боролись с врагом из этих каменоломен и в других местах Крыма пока еще недостаточно описана в исторической науке. Это требует дальнейшего изучения.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев