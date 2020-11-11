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Автор Василий Амирджанов

Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви

Духовное управление мусульман России (ДУМ) решило запретить межконфессиональные браки. В РПЦ сочли идею креативной.

Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви

Брак в заключении

В богословском заключении Совета улемов (старейшин — ред.) Духовного управления мусульман России религиозные деятели определили свое отношение к межконфессиональным бракам. В документе, в частности, говорится:

"Межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания (христиане и иудеи — ред.), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая".

Такое решение, по мнению религиозных деятелей, вызвано заботой о мусульманках, которые никак не могут найти себе спутника жизни:

"Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено".

Исключением может считаться брак мусульманина с немусульманкой, если женщина готова следовать предписаниям Корана. В ДУМ убеждены, что соблюдение этого условия необходимо для упрочения союза двух людей на основе единых духовных ценностей. Атеисты, буддисты и язычники вообще не рассматриваются как потенциальные кандидаты.

Ремарки муфтиев

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев поддержал решение ДУМ. Духовный лидер республики полагает, что запрет на межконфессиональные браки направлен на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение числа разводов и разногласий. Муфтий считает, что такое положение вещей является общеизвестной истиной в исламе:

"Нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет".

Муфтий Альбир Крганов считает, что межконфессиональные браки возможны, об этом упоминается в Коране. Религиозный деятель озвучил мнение Духовного собрания мусульман России (ДСМР):

"Всевышний разрешает браки с людьми Писания".

О подобном исключении по решению местного муфтия говорили и в ДУМ. Тем не менее Альбир Крганов уточнил, что по законам ислама женщина-мусульманка не может выйти замуж за немусульманина, потому что "мужчина отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим".

При этом, по мнению представителя ДСМР, мужчина-мусульманин может принять самостоятельное решение о женитьбе на иноверке:

"Но мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспитаны в исламе, он несет за это ответственность, за своих детей и супругу. Он также призван сподвигнуть женщину на то, чтобы она приняла ислам".

Альбир Крганов считает, что к предписанию совета улемов можно относиться как к рекомендации, а не как к правилу.

Забытый Исаак Ньютон

Идея запрета заключать межконфессиональные браки вызвала живой интерес в Русской православной церкви (РПЦ). Протоиерей Андрей Ткачев считает, что было бы неплохо применить креатив муфтиев в православии, тем более в давние времена подобный запрет действовал и в РПЦ:

"Сейчас мы стали мягковатыми, как растаявшее мороженое. Возможно, нам тоже с брачным вопросом следует так же поступить, вернуться к строгости и твердости. Почему бы нет? По крайней мере, над этим стоит подумать".

Думать — всегда полезно. Да и вспомнить историю ХХ века не мешало бы. Хотя бы для того, чтобы оживить память о традициях, переданных нам предками, когда набожное население Российской империи, пресыщенное вниманием духовенства, истово принялось истреблять священнослужителей, превращая храмы в:

  • склады;
  • дома пионеров;
  • стойла для скота;
  • в музеи атеизма.

Третий закон Ньютона (закон равенства действия и противодействия) применим не только в физике. Это концептуальное открытие ровно таким же образом способствует весьма точному прогнозированию реакции граждан на любые решения и действия как светских властей, так и религиозных сообществ.

Загс не отменят

Согласно статье 14 Конституции страны, Российская Федерация является светским государством, поэтому никакие решения религиозных сообществ не могут иметь в стране юридической силы. Гражданское состояние в России регулируется законом, и никто не вправе кому бы то ни было диктовать дополнительные условия. В загсе поженят и не поинтересуются вероисповеданием. В данном случае речь идет только лишь о религиозном ритуале, который не порождает правовых последствий.

При всем при этом в современной России, теперь и с Богом в основном законе страны, решение религиозной организации еще сильнее влияет на умонастроения граждан и в особенности на мусульманскую общину. Так уж сложилось, что самыми дисциплинированными в исполнении решений религиозных начальников являются именно последователи ислама.

Помимо дискуссии в обществе о ползущем реанимировании средневековых порядков, вполне возможно и возникновение теологических споров и конфликтов. Об этом в свое время предупреждал и Марк Твен:

"Человек — религиозное животное; единственное животное, которое любит ближнего своего, как самого себя, и перерезает ему глотку, если расходится с ним в богословских вопросах".

Священные грабли

За последние десятилетия в России усилилась клерикализация общества. Причем процесс активно поддерживается правящей политической элитой, всячески подчеркивается ее приверженность избранному тренду.

С исчезновением в России советских парткомов образовался вакуум смыслов, который, видимо, было решено заполнить религиозным содержанием. Должны же быть эффективные структуры, способные без спросу:

  • заглядывать в мозги и спальни граждан;
  • корректировать гардероб и прическу;
  • решать — кому и на ком позволено жениться.

Возможно, и не далек тот час, когда появится модифицированный вариант вопроса, который опасались услышать многие советские граждане:

"Ты кого больше любишь, жену или партию?"

Ведь кто-то же должен, по мнению идеологов нынешней политической системы, иметь бесспорное право прощупать гражданина на наличие духовных скреп. В этом смысле ничего удобнее, чем религиозные сообщества, и не придумать.

Да, пока радикальное решение о межконфессиональных браках принято лишь на уровне одной религиозной организации, но идея уже подхвачена другой и не менее влиятельной. Полет креативной мысли может без труда найти понимание и "наверху", чтобы не оскорблять чувства верующих.

Историческая память, о которой много говорят и которую даже записали в Конституцию страны, к сожалению, воспринимается избирательно и пока так и не обрела практического смысла, предупреждающего об опасности серьезного конфликта в обществе.

Правда, священные грабли, которые стали в России национальным символом, всегда наготове и ждут тактильной связи с высокодуховными лбами. Вот и отметили День народного единства!

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Темы мусульмане альбир крганов салах-хаджи межиев
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