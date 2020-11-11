Нападки Александра Дворкина на индуистов России. Рассказ потерпевшего

Подлинная история гонений на индуистское меньшинство в России Александром Дворкиным, и как один молодой индуист остаивает свое право на свободу вероисповедания.

Россия и Индия — две великие державы, которые, как отмечено в декларации стратегического партнерства, подписанной в 2000 г. двумя странами, заинтересованы и впредь укреплять традиционно тесные и дружественные связи.

В этом году Россия и Индия как раз отмечают 20-ю годовщину подписания этой декларации, в которой также идет речь о дальнейшем содействии развитию сотрудничества в области культуры.

Если говорить о культуре Индии, то стоит обратить внимание на ее тесную связь с индуизмом в целом. Индуизм для жителей Индии — это не просто религия, а скорее образ жизни.

Как обстоят дела у индуистов в России?

В России проживает чуть больше 140 000 индуистов. При этом в нашей стране за ними закреплен статус меньшинства. Этим фактом пользуется сектовед А. Л. Дворкин, который открыто поливает грязью религию, которую исповедуют 15 % жителей земли.

Один из представителей индуистского меньшинства, Сергей Кевшин, уже более года отстаивает свое право исповедовать индуизм вопреки угрозам А. Л. Дворкина и его людей. Им написано более десяти заявлений в отношении экстремистской деятельности Александра Дворкина, которая, по мнению Сергея, направлена на разжигание религиозной розни.

При этом Сергею сопутствовала удача во многих инстанциях. Как отмечает сам Кевшин, многие люди понимают важность решения данной проблемы в виде прекращения радикальной деятельности А. Л. Дворкина.

"Правоохранительные органы РФ относятся с большим вниманием к проблемам российских меньшинств. Я написал немало заявлений о неправомерной деятельности Александра Дворкина в различные властные структуры и отовсюду получил позитивные ответы", — говорит Сергей Кевшин.

В своих заявлениях Сергей касается таких тем, как экстремистские высказывания Дворкина, дестабилизация конституционного строя Российской Федерации, финансовые махинации, клевета и оскорбления, угрозы в адрес меньшинств и даже создание картели в медицинской сфере.

"Во время изучения темы финансовых махинаций Дворкина мне довелось встретиться с людьми, которые заявляют с полной уверенностью, что Дворкин уже несколько лет руководит многомиллионной картелю в медицинской сфере. Про это написана не одна статья в СМИ", — отмечает Сергей Кевшин.

Недавно начала набирать обороты петиция (https://www.change.org/p/президенту-российской-федерации-путину-в-в-привлечь-религиозного-экстремиста-александра-дворкина-к-уголовной-ответственности), опубликованная Сергеем на change. org, призывающая правоохранительные органы России провести уголовное расследование деятельности Александра Дворкина. Эту петицию подписали уже более 3000 человек.

"Власти России и Индии делают все возможное и даже больше для поддержания и развития дружественных связей между двумя державами. Индуисты Индии также поддерживают нас и проводят традиционные индуистские молитвы для безопасности своих единоверцев в России", — рассказывает Сергей Кевшин.

Как передает издание "Русская Планета", 1 ноября в столице Индии Нью-Дели была проведена традиционная индуистская молитва у огня в поддержку лидера индуизма в России Шри Пракаша Джи.

Сергей Кевшин также отметил, что Александр Дворкин жил долгое время в США и имеет американское гражданство, поэтому есть опасение, что его там обучили проводить дестабилизирующую деятельность.

"У Дворкина одна схема — запутать СМИ и органы для того, чтобы натравить их на индуистов под предлогами, не имеющими правового фундамента. Суть одна — это все разжигание религиозной розни и грязная религиозная политика. Руководство всеми акциями осуществляют сам Дворкин и его "адепты", которых он держит путем обмана и угроз", — сказал Сергей Кевшин.

Сергей Кевшин уверен, что истории нападок на индуистов обязательно придет конец, так как Россия и Индия не просто стратегические партнеры, но и две дружественно настроенные друг к другу страны.