Жители поселка под Смоленском обижены пустыми обещаниями губернатора

Жители поселка Игоревское из Смоленской области требуют от губернатора Алексея Островского восстановить работу градообразующего предприятия ООО "Игоревский завод ДСП". В 2019 году Островский пообещал не допустить закрытие предприятия и найти ему достойного инвестора. Спустя полгода завод был закрыт, свыше шестисот его сотрудников потеряли работу. Местные жители считают, что во всем виновата австрийская компания Kronospan, а губернатор всячески способствовал ее появлению в Смоленской области.

Поселок возле станции Игоревская расположен в Холм-Жирковском районе в 70 км от трассы "Москва-Минск". Магистраль является "окном в Европу" для западных регионов России. В ближайшее время жильцы Игоревской намерены выйти на акцию протеста и, возможно, даже перекрыть федеральную трассу, чтобы привлечь внимание к своей беде. Об этом они сообщили в своем обращении на имя губернатора Алексея Островского в открытом письме, опубликованном в соцсети ВКонтакте.

Восставший из пепла

В "нулевые" в Игоревском проживало около двух тысяч человек, и почти все они были так или иначе связаны с заводом ДСП. Предприятие было запущено в 1981 году, хотя лесопилка в этих краях работала еще с царских времен.

"Я сам присутствовал на этом пуске еще будучи наладчиком монтажной организации. Пуск был тяжелый. Но когда предприятие поставили на колеса, оно выпускало 10 тыс кубов гостовской мебельной плиты. Вся продукция была высокого качества и игоревская плита считалась одной из лучших. Потом наступили 90-е. Завод остановился, но нашелся инвестор в лице "Русского ламината", который провел реконструкцию оборудования и завод заработал снова. В 2003 году завод был приобретен компанией "Русский ламинат", которая заменила оборудование на новое и более современное немецкое, часть оборудования была модернизирована. Было заменено технологическое оборудование, построен цех ламинирования, увеличилась производительность линии в два раза".

Люди начали возвращаться в поселок с "колыма", в Игоревской начала работать социальная сфера.

В августе 2011 года на предприятии произошел крупный пожар. Сгорел пресс, произошло обрушение кровли одного из цехов. Ущерб предприятию составил почти 1 млрд рублей. И еще столько же было вложено в восстановление производства собственником.

"На тот момент уже шло строительство завода МДФ, — вспоминает бывший главный технолог завода Евгений С. — Мы вышли из ситуации достойно, хотя у предприятия к тому времени уже были кредиты, взятые на строительство завода МДФ. Имущество Игоревского завода ДСП было залоговым имуществом. Из-за девальвации рубля денег не хватило на завершение строительства. Оборудование закупалось в евро, услуги немецких специалистов также оплачивали в евро, и рублей не хватило. Сбербанк собирался дофинансировать проект и одобрил кредит, чтобы был достроен завод. Но денег до 2020 года так и не дал".

Понимая свою зависимость от завода ДСП, жители Игоревского начали обращаться к губернатору Алексею Островскому. В декабре 2019 года в ходе прямой линии с представителями СМИ Смоленской области губернатор обнадежил жителей Холм-Жирковского района.

Администрация Смоленской области рассчитывает найти нового собственника Игоревского деревообрабатывающего комбината и не допустит закрытия предприятия", — заявил губернатор и добавил — региональные власти последние годы фактически боролись за комбинат, но собственники не смогли "вытянуть" долги.

"Администрация участвует в торгах деревообрабатывающего комбината и рассчитывает, что совместно со "Сбербанком" найдёт собственника, который сохранит профиль предприятия и рабочие места", — заявил Островский.

Сегодня, когда губернатор говорит о том, что предприятие находилось в долгах, он фактически вводит людей в заблуждение: должником являлся исключительно завод МДФ, который строился в Игоревской. Завод ДСП, имущество которого было в залоге у банка, являлся преуспевающим предприятием, которое на сегодняшний день разграбляется. С наступлением холодов без тепла и электроэнергии оборудование может окончательно выйти из строя.

Рыночные отношения или рейдерский захват?

Как "Кроношпан" появился в Смоленской области? Решающую роль в сделке отводят именно смоленскому губернатору, который в ходе встреч в Москве говорил о "Кроношпане" как о своей креатуре. В СМИ появилась информация о том, что банк провел переговоры с большим пулом российских и зарубежных потенциальных интересантов, предложения разослали примерно 200 игрокам рынка, но кроме Кроношпана интереса к сделке не проявил никто. Его представители прибыли в Игоревскую на завод для проведения частного аудита компании, а затем тихо покинули Смоленскую область, чтобы вернуться. Но уже не как долевые участники бизнеса, а в качестве фактического собственника, которому Среднерусский банк "Сбербанка" с солидной скидкой продал и завод ДСП, который к тому моменту был полностью восстановлен после пожара и наращивал объемы производства, оснащен современным оборудованием, и строящийся завод МДФ.

К февралю 2020 года главный кредитор предприятия "Сбербанк" имел право заменить директора на собственного. На самом деле события стремительно развивались и, по мнению работников завода, были похожи на рейдерский захват. Вот как описывает события тех дней работник завода Сергей Нестеренко:

"Директор от "Сбербанка" Гаврилюк И. В. приехал в сопровождении ЧОП "Альфа-Эксперт" и представителями компании "Кроношпан". Охрана ООО "Игоревский завод ДСП" была удалена с завода и уволена. Новый директор сразу же уволил главного инженера, начальника производства и начальника охраны. Представители "Кроношпана" получили полный доступ к коммерческой информации, ко всему оборудованию, компьютерам и документам завода. В течение нескольких дней производство было остановлено и не работает по настоящее время. Это ведет к преждевременному банкротству предприятия с последующей продажей его за бесценок. 12 февраля 2020 года сделку по приобретению ОО "ИЗ ДСП" компанией "Кроношпан" заблокировала Федеральная антимонопольная служба. Однако представители немецкой компании продолжают находиться на предприятии, а управляющий от Сбербанка фактически работал в интересах "Кроношпана". В связи с тем, что "Кроношпан" начал становиться монополистом, он разослал своим партнерам письмо с информацией о том, что значительно повышает цену на продукцию. Моя жена работала в отделе службы качества. Им такая служба была не нужна, потому что выпускать они тут ничего не собирались, они ее сразу уволили. Уволили всех контролеров, лаборантов и прочий персонал. Оставили только тех, кто необходим для банкротства, человек 20".

По мнению работников предприятия, австрийская компания и не собиралась заниматься оздоровлением ООО "Игоревской завод ДСП". Ее целью была монополизация рынка и устранение конкурентов. Более того, использует торговую марку "Русский ламинат" для продвижения своей продукции.

Островский: обманывается или обманывает?

"Когда-то в Игоревской было 4 детских сада, остался один. Поликлиника есть, но в ней принимает один врач. А раньше врачей было много. Педиатр, стоматолог, невропатолог, флюрографию делали. Кого только тут не было. Теперь остался один врач. Приезжает из Холм-Жирковского три раза в неделю. В единственный детский сад ходит очень много детей. В поселке много молодежи. Но скоро все разъедутся. Теперь как в 90-е годы — мужчины все поехали на колым. Жить то надо на что-то. Люди платят ипотеку. Это же не как в советские годы, когда квартиры раздавали бесплатно. Надо детей кормить", — рассказывает местная жительница.

Жители поселка считают, что стали разменной монетой в большой бизнес-схеме. Что касается роли в этой истории губернатора Алексея Островского, то мнения на этот счет разнятся. Одни игоревцы считают, что стали жертвой некомпетентности губернатора, который должен был проконтролировать сделку со "Сбербанком" и вовремя оценить возможные последствия от поглощения "Кроношпаном". В пользу этой версии говорит и другая история, которая возникла на заре губернаторства Островского в паре десятках километров от Игоревской. Тогда Алексей Островский анонсировал строительство крупнейшего в европейской части России завода по производству сжиженного газа. На поверку идея оказалась фикцией, а смоленские власти о ней сегодня предпочитают не вспоминать.

Есть и другая точка зрения. Согласно ей Островский находился чуть ли не в сговоре с немецкой компанией, и, якобы, получил от банкротства Игоревского завода ДСП "гешефт" за помощь в уничтожении конкурента и монополизацию рынка. Так или иначе, австрийской компании при поддержке "Сбербанка" удалось значительно увеличить свою долю на рынке. Вслед за Игоревским заводом ДСП "Кроношпан" по аналогичной схеме завладел заводом "Русского ламината" в Сергиевом Посаде Московской области. Имущество обоих преуспевающих заводов ДСП также было заложено под кредиты игоревского производства МДФ. Несмотря на то, что сделке по фактическому поглощению "Кроношпаном" "Русского ламината" воспрепятствовала ФАС, которая усмотрела в ней очевидные признаки монополизации рынка, австрийской компании, совместно со "Сбербанком" удалось обойти решение ФАС, раздробив сделку на составные части, и получить контроль над компанией.

О проблемах Игоревской Островский старается не вспоминать.

"Я заметила, что перед выборами губернатора он проводил онлайн-конференции с разными районами. Когда коснулось дело Холм-Жирковского района, он его не подключил. Вызвал нашего главу Ашота Егикяна и отчитал его. Сказал, что мы должны заниматься сельским хозяйством. А деревообрабатывающего завода как будто не существует", — рассказывает Мария Нестеренко.

И она, и ее муж Сергей летом были уволены с предприятия. Сегодня семья с четырьмя детьми вынуждена платить ипотеку за "трешку" в Игоревской, проедать последние выплаты, сделанные на заводе, и надеяться, что жителям поселка как-то получится образумить губернатора Алексея Островского и запустить предприятие в работу.