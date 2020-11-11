Вакцина против паники

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой: ежедневный прирост заболеваемости составляет более 20 тысяч случаев, в больницах, где лечат больных COVID-19, занято 82% коечного фонда, и лишь в двух регионах страны кривая пандемии пошла на убыль. Между тем, кандидат психологических наук Наталия Красовская убеждена, что мало внимания уделяется немедикаментозным аспектам борьбы с коронавирусом.

— Наталия Рудольфовна, разве непосредственно медицинские мероприятия по борьбе с COVID-19 не должны являться первоочередными?

— Без сомнения, должны, и российские медики предпринимают все возможные меры для того, чтобы сбить темпы распространения болезни. Однако ситуация с коронавирусом является уникальной потому, что она явно выходит за рамки непосредственно медицинской проблемы.

Наше общество находится сегодня в условиях непрерывного психологического стресса: люди имеют недостаточное представление о заболевании, они страшатся неизвестности и не представляют себе, как долго может продлиться пандемия. В итоге у граждан начинает расти уровень тревожности и наблюдается склонность к паническому поведению, что лишь усугубляет ситуацию.

— Неужели это настолько опасно для нашего общества?

— Вспомните, как в первую волну пандемии население лихорадочно бросилось в магазины, массово скупая гречневую крупу и туалетную бумагу, хотя никаких объективных предпосылок к этому не было. Но состояние неопределённости и пустые полки супермаркетов, ежедневно демонстрировавшиеся в соцсетях, а порой даже и на экранах телевизоров, привели к тому, что граждане поддались потребительской панике.

Это само по себе очень заразно: человек, впадающий в подобное состояние, неадекватно оценивает положение вещей и совершает всё более хаотичные поступки, накручивая себя.

Хорошо, что государству своими оперативными действиями удалось ликвидировать панические настроения в зародыше, но повышенная тревожность в обществе сохраняется по-прежнему.

— Чем это вызвано, на ваш взгляд?

— Краткий период между первой и второй волнами пандемии привёл к тому, что граждане начали испытывать своего рода социальный пессимизм и недоверие к официальным каналам информации.

Это тоже объяснимо, поскольку тревога и депрессия не позволяют воспринимать ситуацию реально: некоторые начинают считать, что от них скрывают истинное положение вещей, принимаются верить в различные фейки и конспирологические теории. А как вести себя иначе, если интернет и СМИ соревнуются в том, кто пострашней напишет о коронавирусе?

Практически всё информационное поле занимают новости о COVID-19, причём сообщения эти подаются в настолько мрачном свете, что человеку в моральном плане не на что опереться, и он всё глубже погружается в состояние депрессии, которая опасна не только в психологическом отношении: наукой доказано, что длительный стресс ведёт к физиологической разбалансировке всего организма, следствием чего становится снижение иммунитета и обострение хронических заболеваний, а это ещё больше раскручивает маховик пандемии.

— Что должны предпринимать власти для того, чтобы уровень панических настроений населения снизился?

— Человек всегда опасается неизвестности, а паника рождается при недостатке объективной и достоверной информации.

Поэтому, очень важное значение, на мой взгляд, имеет официальная информация о COVID-19, которая максимально широко должна распространяться по всем доступным каналам, будь то мнения авторитетных врачей-экспертов или ежедневные сводки о том, сколько больных коронавирусом выписались из больниц и полностью выздоровели. Необходимо постоянно объяснять людям, что эта инфекция, хоть и отличается от прочих, не является фатально смертоносной, а вполне излечима, и доказывать это фактами.

Никто не отменял эффективности санитарного просвещения:

нужны пошаговые инструкции о том, как защищаться от коронавируса,

какие профилактические средства использовать,

как действовать при первых симптомах заболевания.

А публикации в СМИ должны перестать походить на сводки о боевых потерях во время войны: лучше шаг за шагом показывать, как непрерывно ведётся борьба с коронавирусом, и профессионализма российских медиков достаточно для того, чтобы победить пандемию.

Сегодня нужен, как воздух, диалог власти с обществом, чтобы граждане смогли ощутить некую точку опоры и начали планировать свою жизнь не сиюминутно, а уже на ближайшие месяцы и годы.

Поэтому необходимо на языке, понятном каждому, рассказать о перспективах отечественной экономики на постковидном этапе и привести перечень мер, с помощью которых будут решаться проблемы, возникшие в период пандемии. Если информировать россиян о том, реализация каких программ намечается, сколько рабочих мест и с каким уровнем зарплаты появится при их запуске, это задаст людям ориентиры на будущее и понимание того, что власть не оставила их на произвол судьбы в трудную минуту.

Я хочу подчеркнуть, что Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье человека не как отсутствие у него болезней, но ещё и как состояние его полного физического, душевного и социального благополучия. Вот о чём нам надо помнить постоянно.