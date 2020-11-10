"Роскосмос" начал продвигать песни Дмитрия Рогозина

"Роскосмос" в который раз продемонстрировал свое превосходство над компанией SpaceX — на сайте российской госкорпорации появились песни Рогозина.

"Роскосмос" представляет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин запустил на сайте госкорпорации раздел "Песни о космосе". В рубрике представлены композиции в исполнении:

Николая Расторгуева;

Дениса Майданова;

Эдварда Хачаряна;

Андрея Ктитарева.

Песни можно не только послушать, но и насладиться просмотром кустарных видеоклипов, размещенных на YouTube. Среди прочих на сайте размещены композиции "о космосе":

"Без тебя на душе нет покоя";

"Не стреляй!";

"Танцы в небе";

"Рвем небо мы в клочья".

Особо тронула песня на стихи Дмитрия Рогозина "Не стреляй!". По замыслу автора, композиция должна вызывать острое неприятие охоты на диких животных. Дело — правильное, но не сразу становится понятно из текста, о чем, собственно, речь.

Посмотрев видеоклип, который промаркирован возрастным ограничением 16+, и вовсе теряешься в определении смыслов. Смонтированное "на коленке" видео изобилует сценами жестокого убийства лосей, включая и демонстрацию крупным планом отрубленной головы животного. Вся картина в целом оставляет впечатление не борьбы за отказ от охоты, а скорее смакования жестокости. Видимо, эта песня задумана как аллегорическая иллюстрация состояния дел в госкорпорации.

Творческий путь

Автором большинства песен, представленных на сайте "Роскосмоса", стал сам Дмитрий Рогозин. Есть и песня его жены Татьяны. С творчеством Татьяны Рогозиной глава "Роскосмоса" стал знакомить западных дипломатов, когда еще был послом России при НАТО.

Надо отдать должное настойчивости Дмитрия Олеговича и выдержке послов иностранных государств при Североатлантическом альянсе, которые наслаждались музыкальным перфомансом его супруги на дружеском ужине. Тогда вниманию глав дипмиссий были представлены цыганские романсы в любительском прочтении статусной исполнительницы.

В то время в Facebook разгорелась бурная дискуссия с участием самого Дмитрия Рогозина, который стал продвигать в этой социальной сети домашнее музыкальное видео своей супруги. Если оставить в стороне продюсерский талант Дмитрия Олеговича, воплощенный в видеороликах, то от живого исполнения Татьяны Рогозиной вздрогнули бы даже бывалые менеджеры клубов караоке. Послы же стран НАТО проявили максимум учтивости и даже вежливо аплодировали.

Пользователи Facebook, среди которых было большинство, кто симпатизировал Дмитрию Олеговичу, попытались донести до Рогозина, что одно дело нежные чувства к собственной супруге, а другое — отстаивание интересов Российской Федерации.

Все-таки Дмитрий Олегович приехал в Брюссель не развлекаться и продюсировать творческие эксперименты своей жены, а представлять как дипломат свою Родину и ее граждан. Чиновник с дипломом журфака МГУ сильно осерчал и объяснил своим собеседникам, что они ничего не смыслят в настоящем искусстве и в профессии дипломата.

Отставание в "Сфере"

Тем временем, американская Virgin Hyperloop в рамках реализации проекта Hyperloop, который запустила компания SpaceX Илона Маска, провела испытания нового подземного поезда.

На отрезке в 500 метров скорость специальной капсулы, в которой находились технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан, достигла 172 км/ч. Проектируемая же скорость — 1223 км/ч.

В октябре 2020 года SpaceX начала публичное бета-тестирование глобальной спутниковой системы Starlink.

Перспективность спутникого интернета очевидна, тем более что стоимость доступа к сети в $499 и абонентская плата $99 в месяц представляются на данном этапе весьма привлекательными. Пока предложение доступно лишь жителям США и Канады. Со временем, возможно и снижение стоимости услуг системы Starlink.

В "Роскосмосе" понимают отставание от американского конкурента. На создание сверхтяжелой ракеты "Енисей" и спутников "Сфера", которые смогут частично считаться элементом российского аналога системы Starlink, госкорпорация запросила у государственного бюджета триллионы рублей, о чем рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов:

"Под 1 триллион рублей просят на сверхтяжелый носитель, полтора триллиона на проект "Сфера". Госпрограмма вооружения скоро окажется меньше, чем запросы "Роскосмоса" на свои проекты".

"Русский космос", корпоративный журнал госкорпорации, поведал общественности, что к 2030 году "Роскосмос" запустит на орбиту около 600 спутников системы "Сфера", чтобы ответить на вызовы проектов Starlink и OneWeb. Нетрудно догадаться, насколько за 10 лет продвинется инженерная мысль компаний Илона Маска.

К сожалению, американские специалисты не черпают информацию из сюжетов российских федеральных телеканалов, потому и составили свое впечатление о деятельности Дмитрия Рогозина. Об этом, в частности, говорил и журналист Ars Technica Эрик Бергер:

"Важно отметить, что российский космический лидер Дмитрий Рогозин в последние годы анонсировал целый ряд амбициозных космических проектов, а затем не предпринял никаких действий для их реализации".

Гуляет на свои

Не только Дмитрию Рогозину свойственно желание несколько отвлечься от производственных будней.

После первоапрельской шутки Илона Маска в 2018 году о том, что его компания Tesla обанкротилась и бизнесмен был обнаружен пьяным у своего электроавтомобиля в окружении пустых бутылок "Tesla Tequila", компания в 2020 году на самом деле выпустила небольшую партию своего алкогольного напитка. "Tesla Tequila" стали разливать в бутылки специальной формы, имитирующей молнию, а ее стоимость составила $250.

Илон Маск прикалывался и раньше. Так в 2016 году он запустил транспортный стартап The Boring Company (название переводится с английского языка как "бурильная" и "скучная"). Предприятие стало специализироваться на строительстве подземных тоннелей.

Годом позже, в 2017-м, его новая компания стала продавать черные кепки с белой надписью "The Boring Company". Тогда Илон Маск пообещал, что если у него получится продать 50 тысяч кепок, то он выпустит огнемет. В 2018 году уже было объявлено о начале продаж этого изделия по $500 за экземпляр. Американский бизнесмен пообещал:

"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!"

Недавно глава SpaceX объявил о запуске своего музыкального лейбла Emo G Records и записи рэпа о почившей горилле Харамбе.

В этом смысле понятно и желание Дмитрия Рогозина пытаться идти вровень с креативом Илона Маска.

Правда, у двух конкурентов высота орбит несколько разнится. Приколы Маска великолепно работают на репутацию его компаний, и шутки материализуются в конкретные изделия, поднимая маркетинговую привлекательность брендов. Да и Маск все-таки "гуляет" на свои, а не на средства налогоплательщиков и не только лишь анонсирует фантастические проекты, подменяя дело номенклатурным словоблудием, стихами и видеоклипами сомнительного качества.