"Роскосмос" в который раз продемонстрировал свое превосходство над компанией SpaceX — на сайте российской госкорпорации появились песни Рогозина.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин запустил на сайте госкорпорации раздел "Песни о космосе". В рубрике представлены композиции в исполнении:
Песни можно не только послушать, но и насладиться просмотром кустарных видеоклипов, размещенных на YouTube. Среди прочих на сайте размещены композиции "о космосе":
Особо тронула песня на стихи Дмитрия Рогозина "Не стреляй!". По замыслу автора, композиция должна вызывать острое неприятие охоты на диких животных. Дело — правильное, но не сразу становится понятно из текста, о чем, собственно, речь.
Посмотрев видеоклип, который промаркирован возрастным ограничением 16+, и вовсе теряешься в определении смыслов. Смонтированное "на коленке" видео изобилует сценами жестокого убийства лосей, включая и демонстрацию крупным планом отрубленной головы животного. Вся картина в целом оставляет впечатление не борьбы за отказ от охоты, а скорее смакования жестокости. Видимо, эта песня задумана как аллегорическая иллюстрация состояния дел в госкорпорации.
Автором большинства песен, представленных на сайте "Роскосмоса", стал сам Дмитрий Рогозин. Есть и песня его жены Татьяны. С творчеством Татьяны Рогозиной глава "Роскосмоса" стал знакомить западных дипломатов, когда еще был послом России при НАТО.
Надо отдать должное настойчивости Дмитрия Олеговича и выдержке послов иностранных государств при Североатлантическом альянсе, которые наслаждались музыкальным перфомансом его супруги на дружеском ужине. Тогда вниманию глав дипмиссий были представлены цыганские романсы в любительском прочтении статусной исполнительницы.
В то время в Facebook разгорелась бурная дискуссия с участием самого Дмитрия Рогозина, который стал продвигать в этой социальной сети домашнее музыкальное видео своей супруги. Если оставить в стороне продюсерский талант Дмитрия Олеговича, воплощенный в видеороликах, то от живого исполнения Татьяны Рогозиной вздрогнули бы даже бывалые менеджеры клубов караоке. Послы же стран НАТО проявили максимум учтивости и даже вежливо аплодировали.
Пользователи Facebook, среди которых было большинство, кто симпатизировал Дмитрию Олеговичу, попытались донести до Рогозина, что одно дело нежные чувства к собственной супруге, а другое — отстаивание интересов Российской Федерации.
Все-таки Дмитрий Олегович приехал в Брюссель не развлекаться и продюсировать творческие эксперименты своей жены, а представлять как дипломат свою Родину и ее граждан. Чиновник с дипломом журфака МГУ сильно осерчал и объяснил своим собеседникам, что они ничего не смыслят в настоящем искусстве и в профессии дипломата.
На отрезке в 500 метров скорость специальной капсулы, в которой находились технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан, достигла 172 км/ч. Проектируемая же скорость — 1223 км/ч.
Перспективность спутникого интернета очевидна, тем более что стоимость доступа к сети в $499 и абонентская плата $99 в месяц представляются на данном этапе весьма привлекательными. Пока предложение доступно лишь жителям США и Канады. Со временем, возможно и снижение стоимости услуг системы Starlink.
В "Роскосмосе" понимают отставание от американского конкурента. На создание сверхтяжелой ракеты "Енисей" и спутников "Сфера", которые смогут частично считаться элементом российского аналога системы Starlink, госкорпорация запросила у государственного бюджета триллионы рублей, о чем рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов:
"Под 1 триллион рублей просят на сверхтяжелый носитель, полтора триллиона на проект "Сфера". Госпрограмма вооружения скоро окажется меньше, чем запросы "Роскосмоса" на свои проекты".
"Русский космос", корпоративный журнал госкорпорации, поведал общественности, что к 2030 году "Роскосмос" запустит на орбиту около 600 спутников системы "Сфера", чтобы ответить на вызовы проектов Starlink и OneWeb. Нетрудно догадаться, насколько за 10 лет продвинется инженерная мысль компаний Илона Маска.
К сожалению, американские специалисты не черпают информацию из сюжетов российских федеральных телеканалов, потому и составили свое впечатление о деятельности Дмитрия Рогозина. Об этом, в частности, говорил и журналист Ars Technica Эрик Бергер:
"Важно отметить, что российский космический лидер Дмитрий Рогозин в последние годы анонсировал целый ряд амбициозных космических проектов, а затем не предпринял никаких действий для их реализации".
Не только Дмитрию Рогозину свойственно желание несколько отвлечься от производственных будней.
"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!"
В этом смысле понятно и желание Дмитрия Рогозина пытаться идти вровень с креативом Илона Маска.
Правда, у двух конкурентов высота орбит несколько разнится. Приколы Маска великолепно работают на репутацию его компаний, и шутки материализуются в конкретные изделия, поднимая маркетинговую привлекательность брендов. Да и Маск все-таки "гуляет" на свои, а не на средства налогоплательщиков и не только лишь анонсирует фантастические проекты, подменяя дело номенклатурным словоблудием, стихами и видеоклипами сомнительного качества.
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