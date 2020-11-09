Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной

Ярким медийным событием, которое оживило российскую новостную повестку, стало "горячее" видео с футболистом Артемом Дзюбой.

Избавили от негатива

7 ноября 2020 года через Telegram распространилось видео Артема Дзюбы весьма пикантного свойства. Хит сезона записан спортсменом, предположительно, в 2019 году. На нем звезда российского футбола сосредоточено занимается самоудовлетворением.

Интимный перфоманс известного российского футболиста заметно разбавил новостные ленты многих авторитетных массмедиа и вызвал внушительный отклик в социальных сетях. На второй план ушли даже такие привычные новостные доминанты:

электоральное состязание Трампа с Байденом;

телевизионные совещания президента России;

хроники бушующего COVID-19;

разбор "звездных" скандалов имущественного и сексуального свойства.

Всю серьезность авторского контента форварда "Зенита" и сборной России оценили футбольные начальники. В тренерском штабе сборной России по футболу даже приняли решение не вызывать Артема Дзюбу на ноябрьский сбор команды. Руководство сборной посчитало, что именно таким способом наиболее эффективно оградить нападающего "от излишнего негатива и предоставить ему время для нормализации ситуации".

Лишение повязки

В родном футбольном клубе так впечатлились глубиной сюжета, что Артема Дзюбу лишили капитанской повязки. В матче "Зенит" — "Краснодар" игроков питерского клуба уже выводил на поле защитник Деян Ловрен.

Весьма жесткая реакция руководства ФК "Зенит" несколько обескураживает. Подобное дисциплинарное взыскание было бы хоть в какой-то мере оправдано, если бы речь шла о гандболе. Спортсмен же нисколько не уронил высокий статус команды и не опозорил шпиль Адмиралтейства, что и подтверждено кадрами нашумевшей короткометражки.

Как с гуся вода

Известный актер и преданный поклонник "Зенита" Михаил Боярский, комментируя исход матча "Зенит" — "Краснодар", который состоялся 8 ноября 2020 года на стадионе "Газпром-Арена", протянул руку помощи любимому футболисту:

"Зенитовцы устроили настоящий праздник, а Дзюба — герой! Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые!"

Михаил Боярский при этом осудил решение тренерского штаба сборной России провести сборы без участия главного форварда, назвав Дзюбу энерджайзером и мотором команды:

"Кто заменит Артема? Думаю, кто-то может заменить Черчесова, так будет толковее. Я не на месте Черчесова, но я бы так не поступил".

И ведь прав Михаил Боярский — заменить форварда это не руку сменить. Тем более, что Дзюба не подкачал и забил решающий гол в матче, который принес "Зениту" уверенную победу.

Все делают это

Генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки не осталась в стороне и высказала в Instagram свое авторитетное мнение по поводу интимного видео Артема Дзюбы:

"Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, "что уж мы-то такого никогда не делаем". Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался. В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео. Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся".

Известная украинская певица Светлана Лобода эмоционально отреагировала в Instagram на преследования футболиста:

"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах… Кто из парней этим не занимается? А девушки? Почему все молчат?"

Популярная исполнительница посетовала, что проблема права на частную жизнь до сих пор не поднята на государственном уровне:

"Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню".

Услышав о разразившемся скандале, не смолчала и телеведущая Анфиса Чехова:

"Каждый среднестатистический мужчина подзюбливает (новый интернет-мем от фамилии футболиста — ред.) оставшись наедине с самим собой… Ненормально, когда интимности другого человека становятся достоянием общественности, его лишают работы, и подвергают осуждению!"

Рука Дзюбы

Помимо доброго стеба в социальных сетях, наверняка найдутся и граждане, которых искренне задело содержание скандального видео. Кто-то может и просто позавидовать спортивной форме Артема Дзюбы. Утверждения же, что "все делают это" от медийно известных людей могут подвязать к обсуждению темы и руководство страны. Нетрудно даже навскидку обозначить подводные камни заступничества за форварда российской сборной по футболу:

оскорбление власти;

публичное глумление над традициями, переданными нам предками;

оскорбление чувств верующих;

покушение на семейные ценности.

В советское время, особенно в период коллективизации, с Дзюбой миндальничать бы не стали. Как миленький загремел бы за растрату семенного фонда и связь с кулаками. А пока же в соцсетях до массового флешмоба недалече и все множатся хэштеги по теме:

"спасемКапитанаДзюбу";

"ЯМыДзюба";

"ДзюбитьНезазорно";

"отДзюбьМеняЕслиСможешь".

Руководство российского футбола уже обозначило свое отношение к видео, но дуальность ситуации может сыграть злую шутку с государственной властью, если та выступит с поспешным заявлением. Неудивительно, если, помимо ставшей символом побед отечественного футбола "Ноги Акинфеева", страна начнет гордиться и "Рукой Дзюбы".

Пока же Кремль никак не отреагировал на задорное видео футболиста. Возможно, на неудобные вопросы придется отвечать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову или представителю МИД России Марии Захаровой.

Дзюба же, как ни крути — представитель России на международных соревнованиях. Дело-то может стать и политическим. Тогда надо будет обозначить мировому сообществу позицию страны по вопросу свободы мастурбации и несанкционированного распространения видеоматериалов в публичном пространстве.