Алиса Метелина: у многих наших женщин жертвенная позиция

Как облегчить боль после измены партнера, что такое нарциссическая травма и как она влияет на отношения мужчин и женщин, рассказала ведущей "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой психолог Алиса Метелина.

Читайте начало интервью: Психолог Алиса Метелина: изменой может быть что угодно

Измена — это боль

— Как облегчить свою боль после измены партнера?

— В первую очередь я бы порекомендовала обратиться к психотерапевту, к психологу.

Во-первых, это поможет справиться с болью,

а во-вторых, поможет понять, могу ли я с этим дальше жить.

Нет универсального решения. У меня был клиент, который обратился спустя два года после того, как изменил своей женщине. Она с ним два года прожила, плакала, сильно переживала и ушла от него со словами "я не могу тебя простить, я не могу с этим жить". Она два года пыталась простить, но эта обида была настолько сильна, что она ничего не смогла с этим сделать. И он пришел, чтобы вернуть ее.

После измены семья либо распадётся, либо переходит на другой уровень.

Это не значит, что уровень лучше или хуже. Это значит, что я смотрю на тебя и понимаю, что ты можешь это сделать.

Будет естественное желание у женщин, которые склонны к мазохизму, — это "вернись, я все прощу", хотя порой мужчина и прощения-то не просит. Ты только вернись, а я сделаю вид, что ничего не было, но когда измены начинают повторяться, жизнь превращается в ад.

Если вы решили разойтись, то обязательно должны быть точки опоры, которые вас поддерживают:

друзья,

работа,

хобби.

Потому что человек, когда мы вместе, заполняет очень много места в сердце, душе, и когда мы расходимся, то место освобождается и на нас накатывает огромная тоска, пустота, которую может заполнить только этот человек.

Многие не выдерживают такого "карантина" после измены и пытаются снова сойтись.

В результате чаще всего ситуация повторяется, ни к чему хорошему это не приводит, поэтому надо выдержать время, посмотреть, что готов сделать тот, кто изменил, и снять с себя любую ответственность, потому что ответственность лежит на том, кто изменил. Хотя бывает ситуация, что жена ужасная, пилит мужа, всем недовольна, и вот он нашёл женщину, которая принимает его таким, какой он есть, и там любовь.

— Жена не может простить, что он изменил, пилит мужа. А зачем тогда она с ним живёт?

— Ситуации разные, люди разные. Вы описываете пример советского воспитания, что семья — это ячейка общества, один раз и на всю жизнь. Есть женщины, у которых есть убеждения глубинные, что она не может развестись.

Она пилит, потому что болит. У нас выходит изнутри то, чем мы наполнены. То есть мы наполнены радостью, любовью, мы говорим: я люблю тебя, я рада тебя видеть; мы смеёмся, шутим. А если мы наполнены болью…

Нарциссическая травма

— Допустим, мужчина полюбил, а уйти из семьи он попытался, но не смог, потому что его шантажировали тем, что с детьми не дадут видеться, или "а как же дети?" И он возвращается, ради того чтобы у детей была полная семья.

— Я не верю в такую историю. Мужчина, который говорит, что возвращается ради детей, на самом деле лукавит. Он возвращается не ради детей, он живет в семье, потому что ему удобно. У мужчин и женщин бывает нарциссическая травма — травма в возрасте 1-3 лет, когда мама себя вела определенным образом, не будем сейчас разбирать каким, но в результате этой травмы у ребенка мама делится на две: маму злую и маму добрую.

Он не в состоянии понять проявление агрессии или холодности от самого близкого человека, от которого он зависит, он не может сказать, что мама меня не любит. Это расщепление во взрослом возрасте выражается в том, что он женится на женщине, она может быть прекрасной хозяйкой, доброй, послушной, ласковой. И он находит в качестве постоянного объекта или объектов сменяющихся прямую противоположность жене.

Таким образом у него мама хорошая и мама плохая реализуются в жене и любовнице. Нельзя сказать, что он виноват, потому что он ищет противоположность того, что у него есть.

В принципе, мы все в отношениях отчасти ищем маму тоже, то есть человека, который нас будет любить безусловной любовью (это любовь родительская), будет нас полностью принимать.

Людей с расщепленной психикой, если мне не изменяет память, около 30% среди мужчин и женщин. Например, муж ищет в противоположность жене развратную, всю в коже, агрессивную, с красной губной помадой девушку в качестве любовницы, но если его жена наденет кожаное белье и шпильку 12 сантиметров, накрасит губы красной помадой и будет вести себя как распутница, то он скажет: что ты вырядилась, ты этими губами детей целуешь, что ты себе позволяешь. Если любовница-вамп ему испечёт пирожки, он просто ее поменяет на другую, скажет: спасибо, все свободны.

— А что женщине делать в такой ситуации?

— Женщине единственное, что можно делать, — с открытыми глазами, без розовых очков, которые, как известно, бьются стеклами внутрь, вступать в отношения.

Если мужчина изменял в предыдущих отношениях, то, скорее всего, он продолжит это делать.

Хотя очень хочется верить, что я такая единственная. Но вы ничего с этим не сделаете, потому что дело не в вас, а в нем. Он не изменится. Это травма психическая в базовый сенситивный период развития.

— Только если он сам захочет над этим работать, так?

— Да. Но я не встречала мужчин, которые приходят и говорят: у меня любовница и жена, как мне избавиться от любовницы. Мужчины ко мне обращались: как сделать так, чтобы все члены треугольника остались в треугольнике, мне и та нужна, и эта.

— Но это очень унизительная ситуация для человека, которому изменяют.

— Конечно, унизительно. Но у нас у многих женщин такая жертвенная позиция, у воспитанников Советского Союза. К счастью, нынешнее молодое поколение этого лишено.

Мы должны развивать эмоциональный интеллект и понимать, что на кону стоит моё счастье или привычка быть с этим человеком, но если тебе изменяют, о тебя вытирают ноги, то надо задуматься, правильно ли ты оцениваешь ситуацию.

Иногда стоит обратиться к друзьям: "Слушай, я в этом живу, у меня взгляд замылился, что ты мне скажешь?" Иногда со стороны люди действительно видят лучше. Не все, не всегда, но если вам 10 человек одинаково сказали "уходи", то есть повод задуматься.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Марина Севастьянова