Праздновать народное единство пока готовы не все

Россия отметила День народного единства традиционными духоподъемными сюжетами по ТВ и радостью граждан от выходного дня.

Утвержденная фабула

День народного единства учрежден Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ как альтернатива празднованию дня Октябрьской революции и отмечается с 2005 года. Праздник абсолютно вписывается в современную идеологическую парадигму. И это не важно, что история периода смены династического правления слабо изучена, если не сказать, что является белым пятном.

В конечном счете официальную историю пишут пиарщики. Вряд ли цари Романовы рассказали бы правду о причинах смутного времени и признали бы свои преступления. Закрыли же глаза и на фактическую самозванку Екатерину II, назвав ее Великой. Позднее толерантно приняли убийство императора Павла I, так и не объяснив, отчего это он "первый", когда в династии больше не было коронованных Павлов. Михаил Задорнов как-то заметил:

"Я часто больше верю легендам и мифам, чем официальной истории. Легенда всегда преувеличивает, но никогда не врет, а история меняется каждый раз со сменой власти".

История же со Лжедмитриями также весьма своеобразна в своей официальной версии, но главное в этом случае относиться к истории как к общественному договору, что "так решили", а не как к тому, "что было на самом деле". На подобный нюанс в свое время обратил внимание Наполеон Бонапарт:

"История — не что иное, как фабула, с которой все согласились".

Какой-то праздник

4 ноября президент России традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В этот раз в ритуале 2020 года участвовали юные граждане страны, представляющие официальные молодежные организации.

Как теперь принято, юноши и девушки были в униформе. Одна из девушек с шевроном, стилизованным под органы госбезопасности, бодро сообщила главе государства, что они "оттачивают военно-патриотическое мастерство".

Было бы любопытно ознакомиться со всем списком этого "мастерства". Понятно, что сейчас в стране происходит культ именно "военно-патриотического", а не чего-то мирного, возбуждающего думы о развитии и созидании. Видимо, парадигма, раскрытая в советском пропагандистском фильме "Если завтра война…", представляется правящей политической элите наиболее предпочтительной в современных российских реалиях.

Пока историческое сообщество, которое еще не вписалось в структуры, патронируемые отечественной номенклатурой, обсуждает обоснованность и логику празднования этой даты, граждане в своем большинстве просто не заморачиваются содержательной составляющей праздника, а воспринимают 4 ноября как обычный выходной. Некоторые массмедиа периодически исследуют информированность граждан о различных праздничных датах, в том числе и поинтересовались, знают ли люди, что празднуют. Выяснилось, в частности, что 4 ноября это:

какой-то праздник;

день независимости;

день объединения народа против чего-то;

праздник народного ополчения;

праздник, утвержденный Мининым и Пожарским;

начало новогодних праздников.

Кругом война

День народного единства все равно возвращает многих россиян к дате 7 ноября. В 1996 году советскому революционному празднику придумали новое содержание — День согласия и примирения. Идея закрыть страницу раздора казалась весьма перспективной, но в качестве отмечаемой даты она так и не прижилась.

В обществе вполне однозначно присутствует понимание, что такой сложной этноконфессиональной конструкции, как Российская Федерация, требуется нечто объединяющее, что образует нацию. Одними из таких праздников в стране являются День Победы и Новый год.

Праздников военной направленности в России и так в избытке, чтобы еще и Днем народного единства в существующей трактовке добавлять пороха в общественное сознание. В массмедиа же кругом война! Ведь даже в агитационные ролики, посвященные борьбе с эпидемией коронавируса, сумели интегрировать тему 75-летия Победы.

Безусловно, необходимо знать историю своей страны, а не фантазии мастеров агитпропа различных эпох. В первую очередь для того, чтобы не повторять фатальных ошибок и замечать опасные тенденции, которые могут привести к непоправимому результату.

Но именно знать о прошлом, обсуждать все темы без ограничений и страха возможных репрессий. Давать максимально честные оценки событиям, а не выдумывать новые версии, чтобы забыть о неудобных трагедиях. Об этом с тревогой говорил и Станислав Ежи Лец:

"После очищения истории ото лжи необязательно остается правда, иногда — совсем ничего".

Размышляя о судьбах Родины

Историческая тема весьма деликатна, чтобы выхватывать из нее удобные события для их интегрирования в современные пропагандистские тренды. Даже борьба с фальсификацией истории чревата фатальными перегибами, если следовать оценочным подходам, сформулированным еще Виктором Черномырдиным:

"Сейчас историки пытаются преподнести, что в тысяча пятьсот каком-то году что-то там было. Да не было ничего!"

Примириться и согласиться с издевательствами самодержавия, диктатуры пролетариата и белого террора вряд ли получится. Как и гордиться тем, что веками подданные Российской империи ходили в рабах у своих же соотечественников, слыша хруст французской булки. Возможно, именно поэтому вставать на колени перед африканцами, подчиняясь современной эстетике BLM, никому из наших и в голову не придет.

Неоднозначность исторических фигур и малоизученные страницы прошлого плодят смешения смыслов. В угоду слепому следованию актуальной идеологической парадигме "праздновать и гордиться" легко заложить мины замедленного действия, которые могут привести к разрушениям более серьезным, нежели итоги развала Российской империи и Советского Союза.

Безусловно, войны объединяют нацию. Правда, чтобы добиться того самого единства, принять реальное прошлое и согласиться не прибегать к насилию в разрешении общественно-политических противоречий в будущем, требуется более фундаментальная работа с мирной направленностью, а не "совершенствование военно-патриотических навыков".

Через какое-то время вот эти самые молодые люди в униформе вернутся домой и обнаружат, что праздничная вывеска агитпропа — это одно, а реальность — другое. Размышляя о судьбах Родины в студеном деревянном туалете с дыркой над выгребной ямой, молодым людям могут прийти совсем не те мысли, которые будут встречены с восторгом "наверху". Может, вдруг и выяснится, что праздновать-то пока и нечего.