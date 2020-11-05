Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа

Российские власти ведут провальную политику в отношении пенсионного обеспечения. Пока они права мигрантов ставят выше благополучия собственных граждан, стране гарантированы проблемы.

Об этом рассказал "Царьграду" политолог Сергей Михеев. Если вспомнить о том, что глава Минфина Антон Силуанов заявил, что выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам, то встает ряд вопросов, в частности, соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран Евразийского экономического союза.

Согласно документа, люди, работавшие в другой стране, получили право требовать от этой страны назначение пенсии, даже если они так и не оформили себе её гражданство.

Решение это распространяется на граждан пяти государств:

Армении,

Белоруссии,

Казахстана,

Киргизии

России.

С учетом того, что в России свои же жители не нормально не обеспечены, это по меньшей мере недальновидно.

Михеев пояснил, что налицо неправильно понятая концепция интеграции на постсоветском пространстве. В таком виде это будет продолжаться вечно: Россия всем должна, ей не должен никто. Если платить мигрантам пенсии, то совершенно непонятно, в чем профит этого шага для России.

По сути, огромные потоки мигрантов приезжают в Россию, а из России никто туда не едет, потому что там нечего делать. Евразийский экономический союз — он для чего? Чтобы платить пенсию соседям?

Потому что ситуация с Арменией, ситуация с Киргизией нынешняя, даже ситуация с Белоруссией и многие другие показывают простую вещь: когда им надо, они бегут к России. Когда им не надо — они независимые. Довольно несправедливо то, что они за наш счёт решают проблемы своих экономик и выкачивают отсюда деньги.

Отдельный вопрос — это безопасность, которая трещит по швам. В стране растут в геометрической прогрессии анклавы, общины и сообщества. 2 миллиона азербайджанцев и 2 миллиона армян в России занимают позицию, соответствующую интересам их же стран. Получается ситуация двойной лояльности.

Так можно доиграться до того, что тот же Эрдоган всерьез кинется реализовывать проект Великий Туран с влиянием вплоть до Якутии, подписав под это Казахстан и Среднюю Азию. С учетом того, что как раз из этих стран основная миграция к нам и идёт, есть риск, что на каком-то этапе очередной Эрдоган начнет шантажировать РФ этими людьми, как Европу — турками.

А в России есть ещё Татарстан и Башкирия, есть Крым с крымскими татарами, присоединение которого к России Эрдоган открыто не признаёт, у нас есть ещё много других народов, которые можно назвать тюркскими. Такие риски нужно оценивать вовремя. Нет никакой гарантии отсутствия роста национального создания. Внезапно на нашей территории и на наши же деньги, которые самим россиянам совершенно не лишние.

Если вдруг тюрки объединятся и захотят войны — что будет делать Минфин? нужно проанализировать тенденции, которые есть, и понять простую вещь: когда такая ситуация наступит, никакими деньгами этот вопрос не решится. И все разговоры о том, что мигранты нужны для того, чтобы поднять экономку страны — это, мягко говоря, лукавство.

"Россиян снова обманывают, чтобы завезти сюда миллионы мигрантов. Но надо помнить, что на национальном моменте Советский Союз поперхнулся и развалился. России нужно учесть этот опыт и больше ничего такого не повторять", завершил свою идею Михеев.