Мировой тренд сегодня - это менять язык в угоду требованиям определенных социальных групп. Проблема набирает актуальность, хотя ее надуманность бросается в глаза каждому, кто мало-мальски в курсе вопроса.
В частности, даже в России появились тысячи активисток, требующих называть их профессии не привычным "учитель, менеджер, диетолог, маляр, блогер, и т.п.", а феминитивными названиями "блогерка, менеджерка, столярка" - иначе, дескать, это возвышение мужчины над женщиной.
Как пишет в своем телеграм-канале Станислав Яковлев, в реальности проблемы феминитивов (существительные женского рода, образованные от однокоренных существительных мужского) не существует, потому что "это вымышленная антинаучная чушь".
К тому же, по мнению сетевого эксперта, проблемы феминитивов не существует, поскольку в русском языке большая часть тех же профессий феминитивна уже лет сто, а может и больше.
"И ведь все равно находятся безумцы и безумицы, которые продвигают идею замены «учительницы» на «учительку» только потому, что в методичке Демпартии США написано, что такова дорога к счастью",- иронизирует он.
"Хотя в самой же Демпартии единственный человек, точно знавший дорогу к счастью и регулярно по ней задумчиво бродивший назывался Вайнштейн, и даже он плохо кончил", - отмечает Яковлев.
Со своей стороны, авторы проекта "Теория элит" отметили, что такая постановка вопроса прописана академическим языком в программах колледжей и университетов, которым выгодно продавать людям "образование социологинь и специалистов по гендерам, просто потому что математический анализ осилит не каждый, а в эту чушь порог вхождения гораздо ниже".
А любой колледж действительно заинтересован в продаже как можно большего количества платных мест, цитируем, "идиотам, кто верит, что решает тупо наличие диплома, а не глупости вроде квалификации и востребованности профессии".
А то, что в конце концов это все выдается за инструкцию «как найти дорогу к счастью» и «как бороться с угнетателями» - так, а кто это все ретранслирует-то в итоге? Исключительно люди, которые, получив дипломы специалистов по гендерным исследованиям, поняли, что система их угнетает, ведь работать в Макдаке им почему-то не хочется".
По этому поводу в соцсетях провели опрос на профильную тему с заделом о том, что феминистки требуют написания профессий с подчеркиванием женского рода - столярка, блогерка, менеджерка, диетологиня, и т.п. Дескать, иначе это «языковое доминирование».
На вопрос, как вы к этому относитесь:
Одним словом, настроения значительной части общества понятны.
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