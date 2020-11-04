Нужны ли феминитивы в русском языке

Мировой тренд сегодня - это менять язык в угоду требованиям определенных социальных групп. Проблема набирает актуальность, хотя ее надуманность бросается в глаза каждому, кто мало-мальски в курсе вопроса.

В частности, даже в России появились тысячи активисток, требующих называть их профессии не привычным "учитель, менеджер, диетолог, маляр, блогер, и т.п.", а феминитивными названиями "блогерка, менеджерка, столярка" - иначе, дескать, это возвышение мужчины над женщиной.

Как пишет в своем телеграм-канале Станислав Яковлев, в реальности проблемы феминитивов (существительные женского рода, образованные от однокоренных существительных мужского) не существует, потому что "это вымышленная антинаучная чушь".

К тому же, по мнению сетевого эксперта, проблемы феминитивов не существует, поскольку в русском языке большая часть тех же профессий феминитивна уже лет сто, а может и больше.

"И ведь все равно находятся безумцы и безумицы, которые продвигают идею замены «учительницы» на «учительку» только потому, что в методичке Демпартии США написано, что такова дорога к счастью",- иронизирует он.

"Хотя в самой же Демпартии единственный человек, точно знавший дорогу к счастью и регулярно по ней задумчиво бродивший назывался Вайнштейн, и даже он плохо кончил", - отмечает Яковлев.

Со своей стороны, авторы проекта "Теория элит" отметили, что такая постановка вопроса прописана академическим языком в программах колледжей и университетов, которым выгодно продавать людям "образование социологинь и специалистов по гендерам, просто потому что математический анализ осилит не каждый, а в эту чушь порог вхождения гораздо ниже".

А любой колледж действительно заинтересован в продаже как можно большего количества платных мест, цитируем, "идиотам, кто верит, что решает тупо наличие диплома, а не глупости вроде квалификации и востребованности профессии".

А то, что в конце концов это все выдается за инструкцию «как найти дорогу к счастью» и «как бороться с угнетателями» - так, а кто это все ретранслирует-то в итоге? Исключительно люди, которые, получив дипломы специалистов по гендерным исследованиям, поняли, что система их угнетает, ведь работать в Макдаке им почему-то не хочется".

По этому поводу в соцсетях провели опрос на профильную тему с заделом о том, что феминистки требуют написания профессий с подчеркиванием женского рода - столярка, блогерка, менеджерка, диетологиня, и т.п. Дескать, иначе это «языковое доминирование».

На вопрос, как вы к этому относитесь:

Лишь 1% опрошенных заявил, что надо перестраиваться под толерантность.

41% сообщили, что принципиально против, и нечего корёжить язык.

24% отметили, что они говорят так, как учили "семья, школа, двор по-старому".

11% считают, что требующие такого "обалдели, может ещё за взгляды и флирт судить будут?".

3% объяснили, что им все равно и они могут говорить так, как их попросят.

10% подчеркнули, что "это первый шаг к диктату феминизма, как на Западе".

Еще 9% добавили, что "все равно, но звучит непривычно, коряво и ужасно".

26% думают, что "нормальным женщинам это не нужно, только активист(к)ам",

7 % резюмировали, что "это все поклонение западным моделям поведения, я против".

Одним словом, настроения значительной части общества понятны.