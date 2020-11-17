Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Михаил Барщевский: адвокат — не судья, он выполняет узкую функцию

Есть ли грань для адвоката в том, кого защищать на суде? Своими мыслями с "Правдой.ру" делится заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский.

Читайте начало интервью:

Справятся ли присяжные с делами предпринимателей

Адвокат и госмашина: неравные роли

— Стали бы вы как адвокат защищать доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего сожительницу?

— Очень болезненный вопрос, объясню почему. Адвокат должен защищать по любому делу. Если человек говорит: "я не виновен" — исходя из того, что тот невиновен. Если тот признается — адвокат пытается гуманизировать наказание.

Когда я сам был адвокатом и имел неплохие результаты, я для себя решил, что не буду заниматься убийствами и изнасилованиями, чтобы случайно не вывести на свободу реального подонка. Ведь что было — я никогда не буду знать. Мне говорят: я не виновен — я защищаю. Поэтому за Соколова я бы не взялся.

— А по случайному причинению смерти, как у Ефремова?

— Это легко. Тяжкие телесные, повлекшие смерть.

— А если человек субъективно неприятен изначально?

— По уголовным делам человек был изначально неприятен. Но здесь подход как у врача: я вначале вылечу, а потом решу, дружить ли с ним. По гражданским делам некоторые стали приятелями, даже друзьями. По уголовным никто, это в массе своей были не моего темперамента, хотя были приятные люди, попавшиеся "по дури" или необоснованно привлеченные к уголовной ответственности.

— А вот Адольф Гитлер своими руками мало кого убил, может, если только в Первую мировую из винтовки, но и холокост, и прочее приписывают ему. Таких людей можно защищать? Лично они не убивали, но приказы выполняли они.

— Если отвлекаясь от лично Гитлера, я бы защищать не стал по другим соображениям. Среди моих клиентов были очень громкие люди. Адвокат — не судья, он выполняет узкую функцию. Когда перед врачом оказывается преступник, он вначале должен его вылечить, а потом преступника привлекут к уголовной ответственности. Сколько раз бывали такие случаи в Советском Союзе, когда ловили преступников, убийц, насильников, их лечили, вылечивали, а потом суд приговаривал к расстрелу. У каждого своя работа. Проблем нет, просто вы назвали очень одиозную фигуру.

— Ну вот как пример, чтобы обострить ситуацию.

— Это по-человечески даже интересно: о чем сам этот человек думает, за счет чего он мог стать таким мерзавцем. Он же себя считает правым. В чем же его правда? Я люблю бывать не правым в споре, за счет этого я узнаю что-то новое. Защищать на себя не похожих людей — это по-человечески интересно, ты что-то новое узнаешь. Не в плане воспринимаешь и становишься таким же, а в плане начинаешь лучше понимать. Мне непонятно, откуда берутся такие как Гитлер.

Давайте приведу другой пример. Я бы, возможно, стал защищать Берию и Абакумова….

— Хотя бы доктора Менгеле…

— Нет, Берию и Абакумова. Они совершили жуткие преступления, но выполняли приказ. А защищать Сталина я бы не стал — он приказы отдавал. Хотя мне интересно, о чем он думал, уничтожая собственную интеллигенцию. Только жажда личной власти — это чересчур примитивно. Значит, было то, чего мы так и не поняли. Вообще профессия адвоката — это группа риска не меньшая, чем журналисты, и очень тяжелая.

Религия и право

— Футбольные судьи по статистике тоже… А вот если брать ситуацию с отрезанной головой у французского учителя истории, тут вы кого бы защищали? Ведь убийца застрелен тоже.

— Я понимаю психологию обоих. Она мне у обоих не близка. Учитель за свободу слова. Он не считает религиозные догмы чем-то неприкосновенным. Над этим можно смеяться, потому что того, кто истинно верит, это никак не заденет. Над моими идеями тоже можно смеяться — я максимум посчитаю вас дураком.

И вот психология религиозного фанатика мне тоже понятна. Есть вот это, это вообще никто не смеет ни обсуждать, ни трогать. Я в это верю — значит, это правда, а правду трогать нельзя. Убивать за идеи абсолютно недопустимо, но и шутить с убеждениями надо тоже осторожно. Ислам — молодая религия. Попробовал бы кто у католиков в период инквизиции над Христом посмеяться.

— Луденские бесы чего стоили. Там тоже незаслуженно человека сожгли.

— А проверка — ведьма, не ведьма? Утонет — значит, не ведьма.

— Было же произведение Дюма, которое сожгли, потому что Ришелье был против. Там была политика все-таки замешана в религии.

— Но с моей-то точки зрения, религия — это и есть политика. Религия занимается своей политикой — это первое, а второе — религия всегда была инструментом в руках политиков. Это просто один из инструментов в руках политиков. Для меня это абсолютно очевидно. Я не скрываю того, что я атеист, я очень люблю изучать разные вещи, касающиеся разных конфессий, просто культурологически, но я атеист, и я вообще не понимаю такого всплеска религиозности в XXI веке.

Но у меня есть какие-то взгляды, убеждения, у меня много верующих друзей. Я понимаю, что мировые религии создали современную культуру. Понимаете, без религии, без веры, без вот этого всего мы бы жили в совершенно другом мире.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы адвокат судебная система михаил барщевский
Новости Все >
На Чукотке при переходе реки затонул вездеход с четырьмя рыбаками
Лера Кудрявцева на мероприятиях держится от всех в стороне
Ссора вахтовиков в Магадане закончилась поножовщиной
Елена Воробей попросила у правительства продуктовых льгот для артистов
Глава Самарской области пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин
Сериал "Перевал Дятлова" спровоцировал скандал
Сергей Безруков не будет сниматься в продолжении "Бригады"
США и Франция не понимают, что Турция делает в районе Карабаха
Белоруссия потребовала от Польши выдачи основателей NEXTA
Вооружает страну и лезет в конфликты: Помпео недоволен Эрдоганом
Последние материалы
Проигравшему выборы Додону предложили должность
Судам США разрешили наказывать за допинг спортсменов любой страны
"Политика подождёт" - крик души украинского академика
Полицейских отправили искать снежного человека после сообщения горожан
Во Владимирской области введён режим ЧС из-за разлива мазута
Жадность олигархов лишает Украину морского транзита грузов
Экономист рассказал, кому пенсия "не светит", и что с этим делать
Медики спасли мужчину, сердце которого не билось 45 минут
Математик: весь мир трясёт и лихорадит из-за чайной ложки вируса
Глава родкома школы в Кисловодске устроила травлю одноклассницы дочери
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна

Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.

Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Новости медицины
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Мир. Новости мира
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
Новости Белоруссии
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Любовь Степушова У России нет главного в Молдавии - правды Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов
Комментарии
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Насколько сами турки — тюрки?
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Соловьевские трели от "армянского радио"
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников