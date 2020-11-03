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Автор Василий Амирджанов

Талгат Таджуддин ответил хулителям Эммануэля Макрона

В российском медиапространстве продолжается перебранка по теме карикатур Charlie Hebdo. Точку в этой истории попытался поставить верховный муфтий России.

Талгат Таджуддин ответил хулителям Эммануэля Макрона

Интеллигентная дискуссия

Отвлекаясь от гула медийной перебранки, стоит напомнить об одном из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона:

"Один из наших соотечественников был убит за то, что учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить. Он стал жертвой исламистской террористической атаки".

Тезис о свободе выбора верить или не верить Эммануэль Макрон, вероятно, позаимствовал у пророка Мухаммеда, который утверждал:

"Религия не знает принуждения".

Одним из сигналов к битью политической посуды в российском медиапространстве послужила "вежливая" реакция на слова президента Франции главы Чечни Рамзана Кадырова:

"Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру… Что ж, Макрон, если ты называешь его (убийцу учителя — ред.) террористом, то в таком случае ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране".

К интеллигентной дискуссии приобщились и северокавказские борцы-спортсмены, которые блеснули перед своей многомиллионной аудиторией в социальных сетях высоким штилем в унисон с Рамзаном Ахматовичем. Некоторые из них даже назвали убийцу французского учителя "героем", но позднее смело и решительно удалили свои посты в соцсетях.

Пять копеек от Жириновского

После прозрачного намека Кремля на то, что не след руководителям регионов делать внешнеполитические заявления, позицию руководства страны решительно поддержал Владимир Жириновский, вставив свои пять копеек:

"Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться".

В Грозном услышали реплику из Москвы. Рамзан Кадыров призвал единоверцев воздержаться от антимакроновских акций в России и перенаправил свою гуманитарную активность на Владимира Вольфовича:

"Жириновский, извинись за свои слова!… Может, тебе и повезет и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут!"

Лидер ЛДПР поначалу опешил от заманчивого предложения Рамзана Ахматовича. Возможно, это случилось в силу незнания Владимиром Вольфовичем политической культуры публичных извинений, принятой в Чеченской Республике. Тем не менее аксакал российской политики заметил своему авторитетному оппоненту:

"Он (Рамзан Кадыров — ред.) все в кучу свалил и опять указывает, кому и что делать. Я его не трогаю и Чечню близко. Религия — это дело личное каждого. У нас светская страна!"

Пробуждение Зюганова

Стараясь не уступать в активности Владимиру Жириновскому, своему давнему сопернику по цитируемости в СМИ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов включился в околорелигиозные разборки. Оставив в стороне заветы Карла Маркса об "опиуме народа", главный коммунист страны не преминул высказаться в своем Telegram-канале о полемике Кадырова с Жириновским:

"Глава Чечни верно отмечает, что в России священные писания защищены… По-иному и быть не может. За многие века русские собрали воедино более 190 народов и народностей на основе уважения к традиционным ценностям, культуре и религии".

О ценности религии в Советском Союзе достаточно красноречиво говорят разрушенные православные храмы, мусульманские мечети и могилы священнослужителей различных религиозных конфессий. Кому-то из погибших еще повезло обрести могилу, а кто-то нашел свое последнее пристанище прямо в траншее на полигоне с другими жертвами идейных братьев Геннадия Андреевича.

Вряд ли Рамзан Ахматович в ответ солидаризируется с Геннадием Андреевичем, чтобы пройти вместе с лидером КПРФ 23 февраля с портретами Сталина по улицам Грозного. Для чеченцев эта дата — совсем не праздничная.

Геннадий Зюганов в своей отповеди Жириновскому традиционно напомнил, что против России ведутся:

  • гибридная война;
  • широкомасштабная агрессия.

Про макронобандеровцев лидер КПРФ ничего не сказал, но напомнил мантру времен диктатуры пролетариата о необходимости сплоченности общества и консолидации всех патриотических сил, резюмировав:

"КПРФ считает, что деструктивные заявления г-на Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения".

Спаситель Макрона

Пока российские политики купались в выяснении отношений, внезапно к дискуссии присоединился и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Опытный белорусский политик, борец с минскими "урками" и "мордоворотами", решил протянуть руку помощи Эммануэлю Макрону:

"Вот как раз, может, ему (президенту Франции Эммануэлю Макрону — ред.) надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь…".

Методы Александра Григорьевича по достижению согласия в гражданском обществе, по словам белорусских правозащитников, в скором времени могут стать предметом изучения в ООН. Собственно, и задорная песня "Слушай батьку!", которая транслируется из милицейских громкоговорителей непослушной аудитории белорусских городов, вряд ли станет хитом и во Франции.

Война из-за пустяка

Если мусульманской молодежи давать вполне исчерпывающие подсказки радикального свойства от известных единоверцев и убеждать в отсутствии выбора, то и результат выплеска их эмоций всегда будет трагически предсказуемым.

Выбор есть всегда, тем более в таком деликатном деле, как следование религиозным догмам. Подсказки можно найти в Коране, в том числе и по теме Людей Писания (христиан и иудеев), чьи унижение достоинства и убийство приравниваются в священной книге к аналогичным действиям в отношении мусульман. Собственно, и мастер-класс по управлению гневом давно дал верующим сам пророк Мухаммед:

"Соблюдай благонравие и молчаливость. Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, ничего не украшает так людей, как эти два качества!… Сильный человек — это тот, кто может управлять своим гневом".

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман страны Талгат Таджуддин на фоне продолжающейся перебранки под замесом ислама был вынужден вмешаться и назвать вещи своими именами:

"И из-за пустяка, из-за того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни Богу, ни посланникам Божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни!"

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Темы charlie hebdo исламизм рамзан кадыров талгат таджуддин эмманэуль макрон геннадий зюганов владимир жириновский
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