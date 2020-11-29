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Автор Игорь Буккер

Демократии изживают себя быстрее, чем тирании

Общество » Практика

Независимо от того, правят ли обществами безжалостные диктаторы или благонамеренные правители, все они со временем рушатся с разной степенью тяжести. В новом исследовании на материале 30 обществ доиндустриальной эпохи антропологи обнаружили, что "хорошие" правительства, которые предоставляли товары и услуги для своих подданных и не сосредотачивали в своих руках богатство и власть, погибали мучительнее, чем деспотические режимы.

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Красной нитью в коллапсе обществ, возглавляемых хорошими правителями, проходит то, что их лидеры переставали отстаивать основные общественные принципы, принципы морали и отказывались от своих идеалов.

Демократические общества погибали в мучениях

"Государства доиндустриальной эры не так уж сильно отличались от современных. В некоторых из них было хорошее управление, и они не сильно отличались от того, что мы наблюдаем сегодня в некоторых демократических странах. Государства, в которых было хорошее управление, хотя они, возможно, были в состоянии поддерживать себя немного дольше, чем те, которые управлялись автократией, имели тенденцию к более основательному и серьезному краху".

Такую точку зрения высказывает Гари Фейнман (Gary Feinman), куратор отдела антропологии в чикагском Field Museum и один из авторов нового исследования, опубликованного в журнале Polit Science.

С ним согласен почетный профессор антропологии американского Университета Пёрдью и ведущий автор исследования Ричард Блантон (Richard Blanton):

"Мы имеем в виду необъяснимую неспособность главного руководства придерживаться ценностей и норм, которые долгое время руководили действиями их предшественников, с последующей потерей доверия граждан к руководству и правительству и заканчивавшихся полным крахом".

В своем исследовании Блантон, Фейнман и их коллеги тщательно изучили правительства четырех обществ: Римской империи, китайской империи Мин, империи Великих Моголов в Индии и Венецианской республики. Эти общества процветали сотни (или, в случае Древнего Рима, тысячи) лет назад, и в них было сравнительно более справедливое распределение власти и богатства, чем во многих других рассмотренных случаях, хотя они отличались от того, что мы сегодня считаем "хорошими правительствами", поскольку у них не было всенародных выборов.

"В этих государствах не было выборов, но у них были другие системы сдержек и противовесов в отношении концентрации личной власти и богатства в руках нескольких людей. Все они обладали средствами для повышения социального благосостояния, предоставления товаров и услуг, выходящих за рамки ограниченного круга лиц, и возможностями простого люда для выражения своих мнений", — считает Фейнман.

В обществах, которые соответствуют академическому определению "хорошего управления", правительство удовлетворяет потребностям жителей в значительной степени потому, что оно зависит от населения, взимая с них налоги и получая другие ресурсы, которые удерживают государство на плаву.

Как поясняет Фейнман, "часто сдерживаются как властные амбиции, так и экономический эгоизм лидеров, поэтому они не могут прибрать к рукам все богатства".

Общества с "хорошим" управлением, как правило, существуют немного дольше, чем автократические правительства, в которых власть сосредоточена в руках одного человека или небольшой группы лиц. Но оборотная сторона медали состоит в том, что когда "хорошее" правительство рушится, гражданам становится сложнее, потому что в своей повседневной жизни они привыкли полагаться на инфраструктуру этого правительства.

"При хорошем управлении у вас есть инфраструктура для обмена информацией и бюрократия для сбора налогов, поддержки услуг и распределения общественных благ. У вас есть экономика, которая и поддерживает людей, и финансирует правительство.

Таким образом социальные сети и институты становятся тесно связанными друг с другом в экономическом, социальном и политическом плане. В то время как при падении автократического режима, его сменит другой лидер или другой руководитель, но он не полностью погружается в жизнь людей, поскольку такие правители обычно монополизируют ресурсы и финансируют свои режимы способами, менее зависимыми от местного производства или налогообложения на широкой основе", — полагает Фейнман.

Рыба гниет с головы

Исследователи также изучили распространенную причину краха обществ с "хорошим" управлением. Речь идет о руководителях, которые отказались от основополагающих принципов общества и игнорировали свою роль моральных наставников для народа.

"В обществе хорошего управления моральный лидер — это тот, кто поддерживает основные принципы, моральный дух, религиозную веру и ценности всего общества. В большинстве обществ есть своего рода общественный договор — письменный или нет. Если ваш правитель нарушает эти принципы, то люди теряют доверие, уменьшается их готовность платить налоги, они уезжают из страны или предпринимают другие шаги, которые подрывают финансовое здоровье государства", — утверждает Фейнман.

Коррумпированные или некомпетентные правители угрожают основным принципам и, следовательно, стабильности государств, которыми управляют. Растущее неравенство, концентрация политической власти, уклонение от налогов, выхолащивание бюрократических институтов, уменьшение инфраструктуры и упадок престижа государственной службы — все это наблюдается сегодня в демократических странах.

По словам Фейнмана, изучение причин коллапса обществ в прошлом может помочь нам сделать лучший выбор сейчас:

"История имеет шанс сказать нам нечто. Это не означает, что она будет в точности повторяться, но у нее к этому имеется тяга. А это значит, что из подобных ситуаций следует извлекать уроки".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы демократия империя мин древний рим великие моголы римская империя венецианская республика
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