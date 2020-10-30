Психотренер Алексей Тупицын: советские учебники не разрушали мышление

Как защитить свою психику, почему сейчас так популярны "сталинские" учебники для школ и зачем человеку восстанавливать вкусовую дифференциацию, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой психотренер, ведущий специалист Международной консалтинговой корпорации, коуч Алексей Юрьевич Тупицын.

Читайте начало интервью:

Будьте внимательны

— Вы считаете, что с ковидным психозом мы можем бороться только самостоятельно?

— Единственное, что мы можем сделать, — это следить за тем, чтобы решались задачи, которые мы сами перед собой ставим или перед нами ставит кто-то. Показатель здоровой психики — это способность решать задачи.

Много можно говорить:

о психике,

философии,

человеке,

развитии,

но если человек договорился прийти в шесть часов на встречу и в одностороннем порядке меняет условия договора, то мы не можем его считать психически здоровым. У нас сейчас разрушена деловая этика полностью. Иногда человек опаздывает на 30 минут, звонит мне: "А наша встреча в силе?" Я в недоумении: ты уже на 30 минут опоздал, она уже не в силе. Но в его голове ничего страшного не происходит, а с точки зрения здоровой психики это страшная вещь. Или у начальника 6-часовое совещание, люди пришли со своими идеями: первый час энтузиазм, второй час энтузиазм, на третий час люди уже забыли, зачем пришли, а на шестой час — полное разочарование. Это управляемый процесс, то есть кто-то нашу психическую энергию собирает, консервирует и использует в своих целях. Надо быть внимательным (я не люблю слово "осознанным") и видеть, когда концы с концами не сходятся, — это главная стратегия для защиты психики.

— Смотрите, как я избавляюсь от психоза. Во-первых, я понимаю, что это процесс, который я не могу изменить. Правительство попросило меня носить маску, почему бы не пойти навстречу правительству? Это снимает у меня раздражение в его адрес. Я абстрагируюсь от его мотивов. Я его уважаю, поскольку это моя страна, мое правительство, какое бы оно ни было. Во-вторых, я человек верующий и понимаю, что все от Бога, заговор это, не заговор. Надо пройти через эту ситуацию, рано или поздно она кончится. Я не могу это изменить, но могу подстроиться. Правильно я поступаю?

— Мне кажется, абсолютно правильно, но при этом все, что происходит, тщательно запоминайте. Надо понимать, что это не от хорошей жизни с нами делают.

Протестовать и демонстративно не носить маски, писать жалобы — это еще один прием отъема психической энергии.

Если из-за конфликта на тему масок у тебя возникает напряжение, тогда это отвлекает внимание от чего-то другого. Например, от того, что у нас качество жизни резко упало или от того, что под этим соусом много ограничений вводится, нарушение свобод. Была гигантская дискуссия о поправках в Конституцию. Но обе версии Конституции не предполагают права на труд, которое у нас было в советской Конституции. Будет Путин бесконечным президентом или не будет, какая разница, если базовых ценностей в обоих текстах нет?

Вернуться к базовым ценностям

— Вы постоянно ссылаетесь на опыт Советского Союза, в том числе в плане психического здоровья и стабильности. А что еще из опыта мы могли бы перенять?

— Кстати, не только я. Издательство "Концептуал" выпустило так называемые "сталинские" учебники для школ, их просто расхватывают. Люди понимают, что детям можно учиться по этим учебникам, и у них в голове помутнения не будет.

Советская дидактика была построена на законах логики, которые наше мышление не разрушали.

В учебниках не было:

внутренних противоречий,

мозаичности,

пустот,

то есть учебник или предмет давал целостное представление о каком-то явлении или сфере жизни.

Практически ни в одном современном учебнике этой целостности нет, и для психики это очень опасно.

Во-первых, это один из признаков манипуляции — людей ведут куда-то, когда целое не объясняют сразу. Во-вторых, как следствие, человеком легче манипулировать, если критичность его сознания понизить, то есть перевести его на более низкие вибрации, более низкий уровень психики.

Сейчас нет даже попыток передать некую целостность, не мозаичность, не кусочность, не клиповость. Давно уже психологи говорят, что клип — это плохо, потому что у человека атрофируется способность видеть ситуацию в целом, а потом отдельные детали разбирать.

— Вот я пришла с ковидным психозом, и вы мне должны нарисовать эту целостную картину, чтобы я успокоилась.

— Я, скорее всего, разговаривать даже с вами не буду, если вы пришли с психозом. Сначала я вам несколько массажей сделаю. Во время массажа вы будете успокаиваться, внимание своего сознания переключите с фиктивных проблем, потому что на самом деле нет ковидного психоза. Есть объективная вещь, например кофе, он обладает определенным вкусом. Сейчас многие вещи приводят к тому, что людям все равно, что они пьют, едят, какого качества сахар и так далее.

Идет замещение естественного образа жизни, соразмерного человеку, псевдофилософскими дискуссиями. Нужно восстанавливать у людей вкусовую дифференциацию.

Я отвечаю на ваш вопрос издалека: восстановите целостность себя. Начните с вопроса, чувствуете ли вы запахи. Прогуляйтесь в парке, где шуршание листьев, запах. Этого скоро может не быть, потому что есть тенденция замещения всего естественного искусственным. Поэтому мы будем ходить под куполом, где не будет многого. У меня под окном иногда белка прыгает, и я понимаю, что эта естественная среда может быть замещена искусственной средой. И это еще больше усилит любые виды психоза.

— То есть живите человеческими радостями? Любовью, массажем, сексом? Наслаждайтесь этим, и COVID отойдет на периферию.

— С оговоркой, что, например, на секс тоже идет гигантская атака. Ну какой может быть секс в нашем понимании, если мужчина с мужчиной и женщина с женщиной? Огромное количество извращений, которые нам инсталлируют специально, приводят к тому, что люди не будут заниматься сексом, потеряют вкус к пище. У меня есть знакомый фермер, как-то мы у него купили набор продуктов, я попил молоко и понял, что, оказывается, вкус молока давно забыл. Идет постепенная замена естественных вкусов во всем:

в сексе,

питании,

поведении,

беседе,

общении.

Конечно, это управляемый процесс.

— У меня много знакомых мужчин в возрасте 30 лет, они до сих пор не знают, что такое секс с женщиной. Я поражаюсь этому. А женщины не создают семью, не рожают. Не о COVID надо говорить, а об этом.

— О выживании человека не как холодца с ножками, а как тонкого сложного существа. Человечество существует много тысяч лет.

Если у человека есть вкусовые дифференциации, то он прекрасно понимает, когда его "обувают", и не будет поддаваться. Потому что ему есть что защищать.

Я очень неконфликтный человек, особенно в общественных местах, но если какие-то глубинные вещи задевают, то я иногда вынужден отстаивать свои ценности. То, что сейчас происходит, — это повод в очередной раз задуматься: психическая устойчивость построена на том, что нам ценно.

Мы должны вспомнить об истинных ценностях и переосмыслить, надо нам бодаться за маску или лучше что-то другое делать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова