Депутат Думы от ЛДПР на тему пенсий занялся словоблудием

Лучше бы депутат от ЛДПР Сергей Калашников перед выборами в Госдуму не трогал такую тему как пенсии, потому что иначе как словоблудием, его предложения назвать нельзя.

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты, а также ввести новую систему начисления пенсий "по рангам".

"Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет", — пояснил Калашников РИА Новости.

По его словам, индексация пенсий тоже должна происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно. Сергей Калашников также предложил вспомнить положительный, по его мнению, опыт Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию один процент от зарплаты.

То есть, суть системы остаётся, к тому же вводится неравенство при индексации.

Проблема в "серых зарплатах" и фискальной политике

Если уж Сергей Калашников взялся наводить порядок в пенсионных делах, то вероятно, надо сначала вспомнить, что многие работодатели до сих пор платят взносы в ПФР, как и другие налоги, с минимальной заработной платы, по так называемой "серой схеме" оплаты труда. 70% работающих россиян получают формально зарплату менее 25 тыс. рублей в месяц (на самом деле многие — больше), что, кстати уменьшает и взносы в ПФР.

Справедливости надо сказать, что делают это работодатели не от хорошей жизни, их отчисления в бюджет по соцпакету составляют 30% от фонда заработной платы, плюс НДФЛ на каждого работника — 13%. Вот бы решить вопрос в комплексе — снизить налоги бизнесу с одновременным усилением борьбы с выплатами по серыми схемами. Хотелось бы услышать от ЛДПР предложения на эту тему.

Если же вспоминать опыт СССР, то там пенсии платили из бюджета. Вероятно, так можно сделать и сейчас, тогда можно смело отменять пенсионную реформу, которая была оправдана тем, что средств в ПФР хватит лет на 7-8, а дальше денег на выплаты пенсионерам не соберут из-за старения населения — работать некому. Здесь уже вопрос к большинству в Госдуме — к "Единой России".

ПФР — коррупционная и неэффективная структура

Этим решением можно было бы также избавится от такой коррупционной и неэффективной структуры как аппарат Пенсионного фонда России (ПФР).

В сентябре стало известно, что в 2021 году расходы федерального бюджета на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения сократят на 2,5 триллиона рублей. Тогда же выяснилось, что размер "дыры" в бюджете ПФР в будущем году станет рекордным за последние пять лет — 295 миллиардов рублей, и дефицит будет покрыт за счет собственных накоплений за предыдущие периоды, хранящихся на счетах в Казначействе.

Однако при такой перманентной "дыре", "Газпром" в 2018 году взял из фонда Пенсионных накоплений кредит на сумму 40 миллиардов рублей, вряд ли эти деньги уже вернулись или вернутся с учетом проблем "Газпрома" по всем направлениям. Кроме того, это действие вызывает сомнения в том, что на самом деле пенсии у нас платятся только якобы из ПФР. Пенсионные деньги — долгие, поэтому они свободно перетекают в рамках государственных денег, то есть это бюджетные деньги. К чему тогда это лицемерие о том, что денег в ПФР нет?

На днях стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал расследование по делу совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого подозревают в сговоре с чиновниками ПФР.

Госслужащие предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогали аффилированным с банком компаниям выигрывать тендеры, в результате огромные суммы в миллиарды рублей со счетов ПФР утекли в офшоры. Служащие ПФР получали деньги от предпринимателей ежемесячно, пишет РБК. В СИЗО оказались шестеро бывших и действующих сотрудников ПФР — все начальники профильных департаментов, которые имели дело с госзакупками.

В Бразилии, например, подобное дело — преступного сговора чиновников с банкирами, закончилось правительственным кризисом и импичментом президента Дилмы Руссеф.

Восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров

Сергей Калашников мог бы заняться еще одним важным делом — восстановлением индексации пенсий работающим пенсионерам, размер пенсионных отчислений которых нередко превышает размер пенсии. Никто не может ответить на вопрос, почему их лишают индексации законно заработанной пенсии?

А ведь в недавно принятой поправке к Конституции записано, что в "Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".

Это означает, что в силах Сергея Калашникова и его коллег издать соответствующий закон, но вот, незадача, Минфин не далее как в среду выступил против индексации, чего оппозиционер Калашников даже не заметил.

Пенсионные аналитики утверждают, что юридически индексация работающим пенсионерам производится и сейчас, просто человек ее увидит только после увольнения. Однако такая "переброска" денег на период, до которого многие не доживут, не решает текущих проблем пенсионеров, многие из которых продолжают работать не от хорошей жизни.

В комментарии для "Правде.Ру" председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров "За социальную справедливость" Владимир Бураков отметил, что пенсионное обеспечение регламентируют порядка 72-74 нормативных документов из законодательных актов. И, действительно, система начислений по баллам — "крайне запутанная и понятна только людям, которые работают в Пенсионном фонде".

Политик считает, что необходим универсальный документ, который будет называться Социальным кодексом, где "будет практически всё регламентировано от начала жизни и до последних дней человека в том числе, социальное обеспечение людей предпенсионного и пенсионного возраста".

"В Германии такой кодекс уже 30 лет совершенствуется и обновляется. У нас есть попытки уже в 17-ти регионах создания подобного универсального кодекса, но нужно обобщение на федеральном уровне", — сказал Владимир Бураков.

"Партия пенсионеров выступала против механически непродуманного повышения пенсионного возраста, замораживания пенсионных начислений, не начисления индексаций работающим пенсионерам. Почему? У них те же самые 13% отчисления (НДФЛ) идут, а им еще и индексацию не делают", — добавил он.

Владимир Бураков отметил, что необходимо вообще исключить из пенсионного законодательства понятие "пенсионного возраста".

"Человек должен отталкиваться от своего состояния здоровья и желаний. Если человек решает выйти в 45, знает, сколько у него накопилось, он готов получать эту сумму, пусть он живет на эти деньги. Если не согласен, может трудиться и до 70-ти, и до 80 лет, пока он будет нужен людям и способен работать", — сказал политик.

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