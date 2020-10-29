Психотренер Тупицын: управлять своим поведением — значит быть человеком

Зачем нужно уметь управлять своей психикой и почему это важно в эпоху COVID-19, а также как справиться с психозом из-за коронавируса, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой психотренер, ведущий специалист Международной консалтинговой корпорации, коуч Алексей Юрьевич Тупицын.

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Телесные практики

— Мы с вами выяснили, что психоз из-за COVID-19 есть и что власти этот психоз насаждают. Как быть людям? Вы предлагаете медитацию, а дальше что делать?

— Медитация — самодостаточная вещь. Надо любым способом успокоиться, снять стресс, потому что стресс полезен для организма только короткое время, а после стресса должна быть фаза дистресса — восстановления. Стресс нужен, чтобы пройти опасный период, мобилизоваться: организм потребляет много ресурсов, а потом должен восстановиться. Если у нас долгое время нет возможности восстановиться, то мы становимся загнанными лошадьми, которых, как известно, пристреливают.

Поэтому нужно регулировать свою психику, понимать, что мы можем обладать произвольным вниманием, произвольным поведением.

С точки зрения советских психологов, это и значит быть человеком, то есть управлять своим:

поведением,

состоянием,

психикой.

Сейчас людей лишают высоких контролирующих ступеней, которые позволяют человеку оставаться человеком в любых ситуациях, то есть теперь его слишком легко спровоцировать. По любым поводам скандал в семье, на работе. Скандал — это повышенное напряжение. Из физики мы знаем, что если к напряжению присоединить провода, то кто-то или что-то будет совершать механическую работу.

С психикой то же самое: если человека перевести в напряженное состояние, а потом подсоединить к нему виртуальные провода, то он выделит огромное количество энергии, которая пойдет на работу не самого человека, а того, кто умеет этим управлять.

То есть психикой человека можно управлять. Важно, кто это будет: я сам или кто-то другой. Задача сохранения себя в этой атмосфере — не дать использовать наше внутреннее напряжение, если мы не понимаем, кому и зачем оно идет.

Можно применять телесные практики. Я провожу телесные тренинги, приглашаю людей хотя бы час в неделю, чтобы мы:

попели,

потряслись,

походили по стеклам,

сделали массаж,

а потом отдохнули.

— Пишет зритель: "Сажать и копать картошку — самая лучшая практика". Я согласна, потому что сознание освобождается от дурных мыслей и ты засыпаешь, не думая о коронавирусе.

— Я тоже согласен. У Владимира Серкина есть книга "Хохот шамана", там говорится о пользе этой практики. Когда человек на огороде что-то копает, он входит в резонанс с этим кусочком территории, происходит вибрационная настройка. Мы как живые существа издаем вибрации. Можно подсоединить к разным участкам тела электрические приборы, и вибрации видны будут на осциллографе. Бывают вибрации, которые нас разрушают, бывают вибрации, которые нас гармонизируют.

Когда мы копаем землю, без надрыва, то настраиваемся на определенные ритмы и одновременно уходим от навязанных нам чужих ритмов.

Нам пытаются навязать несвойственное нашей природе, иногда очень тонко — через музыку, визуальный ряд, кино и так далее.

Приносить пользу другим

— А если человек в состоянии острого психоза? У меня соседка по даче оттуда не выходит с мая. Как мне вывести ее из этого состояния?

— Вам надо сначала позаботиться о своей устойчивости, то есть если у вас такие соседи, то в опасности вы, потому что они свои проблемы решили: заперлись, и у них психика стабилизировалась. Если вы будете пытаться ее из этого состояния вывести, то получите агрессию. Запаситесь безграничным терпением, потому что сейчас она не расценит это как добро с вашей стороны. Вам надо медленно, последовательно и не жалея времени ее разными способами из этого состояния выводить. Но подчеркиваю: как в Советском Союзе говорили, только своим примером. То есть вам самой надо находиться на тех вибрациях, чтобы она сказала: "Боже мой, я же совсем потеряла облик человеческий!" — и чтобы ей захотелось опять в нормальное состояние.

Все-таки состояние, в которое нас переводят, для нас нетипичное и на уровне подсознания воспринимается как навязанное.

В СССР было больше спокойствия, встроенности, защищенности. В частности, из-за того, что Советский Союз победил в страшной войне, СССР в сознании людей мог защитить своих граждан.

Когда Советского Союза не стало, люди оказались в ситуации экзистенциального кризиса. Его суть: ты никогда до конца не будешь спокоен, ты все время будешь делать какие-то дополнительные действия, чтобы оставаться во взвешенном состоянии, а в Советском Союзе дополнительно ничего не надо было. Кроме того, существовали организации, где даже слово использовалось "посвящение", — посвящение в пионерскую организацию, посвящение в комсомол. Это тоже снимало кризис сознания.

Кстати, интересно, как люди локально решают проблему сохранения психики. У меня знакомые работают в сфере МЧС, и я от них знаю, что есть добровольные спасательные отряды, где люди не только не получают зарплату, а сами свои деньги вкладывают, тренируют своих собак, и если возникает чрезвычайная ситуация, они выезжают на место, разбирают со своими собаками завалы. Они все обеспеченные люди. С моей точки зрения, они более устойчивы.

Это тоже ответ на вопрос, как бороться с психозом. Найти себе занятие, желательно не индивидуальное и приносящее пользу не только нам самим.

— Есть люди, которых раздражает окружающий мир. Они считают, что мир должен подстраиваться под них, а не они под мир. И ситуация с COVID их провоцирует на взрыв.

— Да, провоцирует. Они изначально отрицают окружающий мир. В Советском Союзе их называли диссидентами, потом внутренней эмиграцией. Их количество не уменьшилось, они есть при любом строе.

Сейчас энтузиазма практически нет. Бабушка мне рассказывала, что в 30-е, 40-е, 50-е годы, когда она жила, его было очень много. Сравнивая свою бабушку с другими людьми, я понимаю, что у нее психика очень целостная была.

Старики того поколения производят очень хорошее впечатление: у них старость другая, не беспомощная. Они ощущали себя защищенными государством, и это помогло их психике.

У Стругацких в книге "Понедельник начинается в субботу" персонаж путешествовал в будущее. Он заметил, что там есть стена: с одной стороны — капиталистическое будущее, где ад, все стреляют, убивают; а с левой стороны — социалистическое будущее, где все хорошо, иногда до приторности. Думаю, сейчас нет этого нет разделения: ад остался, а светлого будущего никто не описывает. Это тоже проблема для психики.

— Будущее, про которое нам рассказывали, было хорошо, но невыполнимо. Тем не менее идея должна быть, которой у нас сейчас нет, и неизвестно, когда появится.

— Многие философы говорят, что идеи в принципе не могут быть реализованы, то есть всегда есть зазор между идеальным состоянием и тем, что реально происходит. Этот зазор является мотивацией для нас, чтобы развиваться.

Мы никогда светлого будущего не достигнем, но путь к нему и есть счастье.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова