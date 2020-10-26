Юрий Кот: на Украине только "патриоты" имеют доступ к закромам родины

О том, что значат для украинцев местные выборы и почему это может привести к расколу страны, а также о том, как изменились планы Зеленского после прихода к власти, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой пресс-секретарь Всемирного русского народного собора, политический аналитик Юрий Владимирович Кот.

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— Юрий Владимирович, на Украине выборы в местные органы власти. Эти выборы для украинцев что-то значат? Или пустая формальность?

— Раньше это была больше формальность, но сегодня на платформе местных выборов формируется будущий раскол Украины, когда местные национальные элиты начинают захватывать свои регионы в качестве самостоятельных центров влияния, более независимых по отношению к столице.

На Украине пессимизм зашкаливает. Многие говорят о том, что Украина движется семимильными шагами к развалу. Мы говорили шесть-семь лет назад, что в случае, если будет избран так называемый европейский вектор развития, когда ломают через колено русских людей, а русская страна Украина начинает идти в сторону от нас, то начинается разброд, который закончится развалом.

Сегодня местные выборы — это закрепление местных феодальных княжеств с будущим прицелом на самоликвидацию государственного проекта Украины.

— С этой точки зрения партия "Слуга народа" как будет покупаться местными феодалами? Или ставки будут делать на других людей?

— Партия "Слуга народа" — удобной медийный проект, который не имеет того влияния, какое было ещё год-полтора назад. Сегодня они вынуждены идти на договорняки, как например в Одессе. Филимонова Олега, который поддержал сожжение одесситов, был за Майдан, выставляют против действующего мэра Труханова. Понятно, что Труханов победит, — к сожалению, потому что он не отличается от Филимонова по части лизоблюдства и людоедства. Он использует те же технологии заигрывания с русским электоратом, рассказывает, что якобы возвращают исторические названия улицам: например, того же Жукова вместо Бандеры. Это PR-технологии перед выборами. Потом продолжит давить ментальность одесситов.

Партия "Слуга народа" нужна, чтобы не мешать элитам грабить, чтобы замыливать глаза плебсу. То есть обычному электорату, который падок на обещания.

Через партию "Слуга народа" делается много социальных лифтов. В СМИ говорят:

о фотографах,

парикмахерах,

шоуменах,

которые приходят во власть. Но за их спинами скрываются жёны известных коррупционеров, которым мужья покупают места. Например, в Святошинском районе Киева коррупционер купил первое место в списке у Юлии Тимошенко и провел жену в Киевсовет. И так по всей стране. Всё выставлено на продажу.

У кого больше всего денег, тот во власти. У кого много власти, у того много денег.

Ни о какой порядочности, чести, свободе говорить не приходится. Это нормальное формирование колоний, когда метрополия, чтобы управлять колонией, где-то присылает своих смотрящих, а где-то из местных элит формирует анклавы и позволяет им преступать закон, даже толкает их на это, чтобы потом пожёстче держать их на кукане, чтобы выполняли приказы метрополии.

На Украине это долго не может продлиться. Конечно, слово "долго" относительно. В рамках государства столетие — это немного. А в рамках человеческой жизни это очень много.

Зеленский — это переходной вариант между "героями" Майдана и теми, кто придёт потом и будет этих "героев" ставить на место и призывать к ответу.

Свой-чужой

— Полтора года назад, когда он выиграл выборы, один из украинских политологов кричал мне, что Зеленский сшил Украину, 70%. И вдруг получается, что ничего он не сшил. Как была разрозненная Украина, так она и осталась, и продолжает дробиться.

— Мы с Зеленским были знакомы ещё до переворота. Мы с ним приятельствовали, когда вместе начинали в статусе телеведущих на одном из каналов Украины. Потом он стал генеральным продюсером этого канала, и у меня вырисовывалась хорошая карьера на телевидении. Но, как говорят на Украине, "не так сталося, як гадалося". Именно при Зеленском-продюсере я был уволен с телеканала. Причём по очень сомнительному поводу. Потом Зеленский стал президентом, и у меня неприятности в Киеве после этого начались. Он в моей жизни играет достаточно сложную роль. Мне не за что его любить, тем более уважать.

С другой стороны, когда он шёл в президентство, я все свои обиды, конечно, скрыл куда подальше, потому что у меня была надежда на хорошее. Человек, рождённый на Юго-Востоке, из Кривого Рога. Человек, который видел всю эту шайку на корпоративах с другой стороны стола и знает каждому из них цену. А мы в одной компании очень часто общались, отдыхали. Я думал, что у человека есть амбиции войти в историю как созидатель, как человек, который смог совершить гражданский подвиг и вывести страну из гражданского конфликта, просто говоря правду.

Многие надеялись, что Зеленский сможет коренным образом изменить ситуацию, выстоять перед соблазнами. Он получил власть, деньги. Похоже, что не устоял.

— Он не устоял, уже став президентом, или до того?

— По моей информации, уже став президентом. Я знаю изнутри многие вещи: его команду и партию так называемую "Зеленую" верстали с коленки, брали всех желающих. Он победил в первом туре с ошеломляющим результатом, и ко второму туру точно так же его избирательный штаб формировался практически с улицы. Поэтому Зеленский сам был в восторге от того, что происходит, и люди многие очень сильно очаровались. Он верил, что у него может что-то получиться. Но когда он стал президентом, куда-то делся велосипед и появился:

так ненавидимый им Mercedes представительского класса,

загородный дом,

президентские резиденции,

над которыми он смеялся. Но он знал, куда и на что он идёт. Поэтому он мерзавец, который обманул не только себя. Он людей обманул.

Он сам говорил: "Если не смогу, я уйду". Так ты не смог. Уходи. Но он держится за власть.

Порошенко никак не мог уйти, до последнего сидел в кабинете, его оттуда практически выносили. С Зеленским ещё хуже будет.

— Он говорит о возвращении Крыма, о реинтеграции Донбасса. В Раде недавно сказал, что возвращение Крыма он поставил на международную повестку дня. Причём я не верю, что он верит во всё это. И никто, в зале сидящий, в это не верит. Зачем этот цирк?

— Чтобы пребывать во власти. По сути, ответ на вопрос, чей Крым, — это идентификация свой-чужой. Употребление формулировки "в Украине" или "на Украине" — это тоже идентификация свой-чужой. Рассказы о том, что будет с Крымом, слова "деоккупация" и "Россия-агрессор" — это тоже идентификация.

Если ты поддерживаешь мантру, призванную оправдывать любую гнусность, значит, входишь в закрытый клуб так называемых "патриотов" проевропейских, прозападных либертарианцев.

Это закрытый клуб для тех, кто имеет доступ к закромам родины. Обычный грабёж, в котором только "патриоты" имеют доступ к кормушке.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова