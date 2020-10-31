Орден Почетного легиона за карикатуры на пророка

Убийство во Франции учителя, посмевшего продемонстрировать ученикам карикатуру на пророка, вызывает споры во всем мире. Религиозные фанатики хватаются за оружие, либеральные фанатики размахивают жупелом превратно понятой "свободы слова". Свобода заканчивается там, где она не оскорбляет чувства остальных людей.

Преступник

Как писали ранее французские СМИ, в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин (Conflans-Sainte-Honorine) был убит и обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати (Samuel Paty) за то, что показал в классе две карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были частью серии, опубликованной французским журналом Charlie Hebdo. Пять лет назад местные исламисты застрелили в бюро этого печатного органа 12 человек.

Как сообщает FranceInfoTV, родившийся в Москве Анзоров приехал во Францию в шестилетнем возрасте вместе со своими родителями, которые запросили политическое убежище и получили вид на жительство до 2030 года.

За 12 лет проживания во Франции, подчеркнул глава пресс-службы российского посольства во Франции Сергей Паринов, Анзоров не имел контактов с российским посольством, а в нынешнем году получил вид на жительство.

Газета Le Parisien пишет, что у Анзорова был контакт с пока еще неустановленным русскоязычным джихадистом в Сирии, с которым он установил контакт в сентябре этого года через Instagram. В аудиосообщении на русском языке Анзоров сказал, что он "отомстил за Пророка", которого Пати изобразил "оскорбительным образом". Сославшись на коран, он добавил: "Братья, молитесь, чтобы Аллах принял меня как мученика".

Сообщение, переведенное и переданное информационным агентством France-Presse, было опубликовано на видео вместе с двумя твитами, в одном из которых была показана отрубленная голова жертвы, а в другом Анзоров признавался в убийстве. Вскоре после этого его застрелили полицейские.

Возможные соучастники

Французские органы по борьбе с терроризмом подтвердили, что семеро человек, в том числе двое школьников, родители, дедушка и 17-летний брат злоумышленника были обвинены в терроризме после того, как 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил учителя кухонным ножом.

Двоих 18-летних друзей застреленного полицией Анзорова обвиняют как сообщников: один якобы привез его к школе, расположенной в 27 км к северо-западу от Парижа, другой вроде как помог приобрести оружие. В соучастии также обвинили Брахима С., отца одной из учениц убитого учителя, который в социальных сетях инициировал травлю Пати, хотя его дочь не присутствовала на том злополучном уроке, а также радикала-исламиста Абдельхакима Сефриуи (Abdelhakim Sefrioui), который в социальной сети Facebook и на канале YouTube, возмущался устроенной преподавателем провокацией.

"Среди шестерых человек, которым предъявили обвинение в соучастии, двое подростков 14-ти и 15-ти лет, которые не являлись учениками данной школы, но получили от убийцы 300 или 350 евро для установления личности учителя", — сказал обвинитель Жан-Франсуа Рикар (Jean-François Ricard).

По мнению стороны обвинения, существует "прямая взаимосвязь" между действиями Брахима С. и Сефриуи и убийством. По словам Рикара, есть свидетельства того, что убийца был "непосредственно вдохновлен" некоторыми из их сообщений в социальных сетях, дословные записи которых были найдены на его телефоне.

Жертва

47-летний Самюэль Пати показал школьникам изображения Мухаммеда наряду с другими карикатурами в рамках дискуссии о свободе слова. Предварительно попросив учеников, которых они могут оскорбить, выйти из класса.

Посмертно Пати удостоился высшей награды Франции — Légion d'honneur — ордена Почетного легиона. На траурной церемонии в Сорбонне Эммануэль Макрон сказал, что Франция обязана в память об этом "тихом герое… продолжать его борьбу за свободу и разум". Не верится, что многие соотечественники последуют по пути покойного, а вот молодых ребят, подобных Анзору, меньше никак не станет.

Французская полиция провела рейды по десяткам мест, где предположительно могут собираться радикальные исламисты. На полгода власти закрыли мечеть под Парижем.