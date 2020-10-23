Метеоролог Роман Вильфанд: доверять можно только двум приметам

Стоит ли верить народным приметам в деле предсказания погоды, когда и как можно подготовить долгосрочный прогноз и зачем синоптикам знать, что происходит в океане, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет

— Народные приметы гласят, что с 21 октября (по старому стилю 8 октября) идет похолодание: с Трифона и Пелагеи всё холоднее. Насколько совпадает научная картина мира с народными приметами?

— Когда мы говорим о приметах, это значит, что существует один ряд характеристик (визуальных, фенологических) и другой ряд, но уже метеорологических (засушливое лето, тёплое лето). Эти два ряда нужно сопоставить и установить связь.

Мы в Гидрометцентре проверили все приметы, которые существуют, и оказалось, что на 98-99% успешность примет соответствует качеству случайного гадания. Никакой связи между факторами не было.

Приметы часто противоречат друг другу.

Отношение к приметам у меня долгое время было такое: приметы не оправдываются, но всё-таки к народной мудрости нужно относиться уважительно. Они были установлены в более ранний период, когда была другая климатическая, экологическая эпоха, и, возможно, тогда работали.

Почему невозможно установить связь между этими двумя рядами? Потому что инструментальные наблюдения появились поздно. Только в 1724 году появился первый термометр. Гигрометры появились ещё позже. У крестьян, которые формировали эти приметы, не было никаких наблюдений, поэтому они делали это визуально, по ощущениям: в такой-то день облака низкие были, звёзды ярко, а вот когда-то заметили, что лето было сухое или зима морозная. Но ведь нужны достоверные ряды наблюдений. К тому же разные губернии отличаются существенно. Поэтому у большинства ученых скептическое отношение к приметам.

Существует только две приметы, которым можно доверять, но они работают в краткосрочном периоде:

Если солнце заходящее красное, то погода завтра будет нормальная, а вот если оно белое, то следует ожидать изменения погоды. Но это определяется интерференцией, дифракцией световых лучей: фронтальный раздел делит две воздушные массы с разными физическими свойствами, и происходит поглощение света, поэтому солнце белесое. Тогда можно ожидать изменения погоды. Если ласточки низко летают — к дождю. Это тоже понятно. Раз птички летают низко, значит, и мошкара низко летает. Потому что при повышении влажности воздуха крылышки мошкары намокают, они высоко летать не могут. Раз влажность высокая, значит, скоро дождь.

Призываю всех зрителей больше обращать внимание на синоптические прогнозы. Они с большей заблаговременностью и точностью формулируют прогнозы.

— А почему вы проверяли народные приметы? Понимаю, для крестьян это было важно, когда не было метеорологии. Решили "алгеброй поверить гармонию", как сказал Пушкин?

— Наша задача в Гидрометцентре России и вообще в прогностической метеорологии — находить любые связи между одним фактором и другим, чтобы с максимальной заблаговременностью выпустить прогноз. Мы это делаем.

Качество прогноза постепенно повышается. Успешность прогнозов погоды на пятые сутки сейчас такая же, как 45 лет тому назад на первые сутки.

Конечно, мы не могли пройти мимо примет. Если они работают, особенно на долгие сроки, почему их не использовать? Мы взяли все доступные наблюдения за период инструментальных наблюдений в Москве с 1879 года, в Дагестане (там они велись лет на 10 раньше) и так далее. Мы проверили, что было в этот день и какими были лето, зима или что-то ещё. Оказалось, никакой связи. Поэтому в науке не используются приметы.

Прогноз для журналистов

— Можете ли вы сейчас сделать долгосрочный прогноз на ближайшую зиму?

— Долгосрочный прогноз точно невозможен, потому что в атмосфере всегда есть доля неопределенности. И через миллион лет невозможно будет абсолютно точно предсказывать.

При прогнозировании на краткие сроки мы описываем трансформацию воздушных потоков в уравнениях математической физики и решаем их. Прогнозы погоды лучше, если:

больше научных исследований,

мощнее компьютеры,

больше информации поступает.

Но успешность долгосрочных прогнозов растет незначительно. Статистическая структура атмосферных процессов такова, что около 50% изменчивости атмосферы не прогнозируемо. Но оставшиеся 50% тоже нужно научиться прогнозировать. Для этого нужно знать, что происходит в океане. Оттуда происходят притоки тепла, которые формируют длительный режим погоды в атмосфере. Но в океане люди не живут. На земле мы строим метеорологические станции, спутниковую информацию воспринимаем и изучаем атмосферу, а в океане — редкие-редкие наблюдения, да ещё попутные суда дают информацию.

Последние 20 лет реализуется международный проект "Арго": более 3000 буев сбрасывается со специализированных кораблей, по радиосигналу буи ныряют до 2000-2500 метров, проходят заданное расстояние, затем выныривают и накопленную информацию передают на спутник, а оттуда она поступает в метрологические офисы.

Лет через 10 накопленная информация позволит строить совместные модели атмосферы и океана, которые существенно улучшат долгосрочный прогноз.

— Ваши коллеги в конце августа — начале сентября в СМИ давали прогнозы на ближайшую зиму.

— В ближайшие столетия не существует возможности детализировано прогнозировать погоду на период, превышающий 2 недели. Если вы слышите от моих коллег, что похолодание будет где-то в конце октября, затем потепление в середине ноября, затем снег пойдёт — это они работают для журналистов. Профессиональные метеорологи не комментируют это.

Современные прогнозы на месяцы возможны только в виде, например, средней сезонной температуры в Европейской России. Степень уверенности — 65-67%.

Пользоваться такими прогнозами могут только специалисты в области энергетики, которые понимают стоимость ошибки и могут выстроить задачу правильного использования энергии в регионе.

Сейчас наступает предзимье, уже снежок появляется. Вот еще одна примета в Москве, которая всегда работает: октябрьский снег на зиму не ложится.

— Насколько важно, падает снег на влажную почву или на сухую?

— Это важно для оценки последующего половодья. Если снега нет, и ударили морозы, то происходит заметное промерзание почвы, и когда снежный покров весной будет таять, то инфильтрации снега в мерзлую почву не будет, потому что она глубоко промерзла, и весь снег будет стекать по водосбору в русло реки. Будет большое половодье. Если же почва влажная, и снег выпал, то потом, когда он будет таять, будет впитываться в почву в значительной степени и меньше попадет в русло реки.

— Магнитные бури с погодой взаимодействуют?

— Магнитные бури — это геофизические факторы, плазменная физика. Происходят они в тех слоях атмосферы, которые никак не влияют на погоду: выше 80 километров.

Кстати, пока нет ни одного научного исследования, которое говорило бы о связи ухудшения самочувствия человека и состояния ионосферы.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова